Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /શું NSE IPO ખરેખર સસ્તો છે? BSEની સરખામણીમાં કેવી છે પરિસ્થિતિ, શું રોકાણ કરવું રહેશે ફાયદાકારક ? જાણો

શું NSE IPO ખરેખર સસ્તો છે? BSEની સરખામણીમાં કેવી છે પરિસ્થિતિ, શું રોકાણ કરવું રહેશે ફાયદાકારક ? જાણો

NSE IPO Tips: બજારના નકારાત્મક ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને અને રોકાણકારો માટે તેને આકર્ષક બનાવવા માટે, NSE પર પ્રાઇસ બેન્ડ અનલિસ્ટેડ બજાર કરતા નીચો રાખવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:59 PM IST
શું NSE IPO ખરેખર સસ્તો છે? BSEની સરખામણીમાં કેવી છે પરિસ્થિતિ, શું રોકાણ કરવું રહેશે ફાયદાકારક ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પુતિન-મોદીની દોસ્તીથી USને લાગ્યા મરચા? ભારતને મોટો ઝટકો આપવાની કરી તૈયારી. જાણો
2
3
4
5