/શું NSE IPO ખરેખર સસ્તો છે? BSEની સરખામણીમાં કેવી છે પરિસ્થિતિ, શું રોકાણ કરવું રહેશે ફાયદાકારક ? જાણો

NSE IPO Tips: NSEનો આઈપીઓ આવતીકાલે એટલે કે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે. રિટેલ રોકાણકારો પણ 17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતા આઈપીઓ પર રોકાણ કરી શકશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 1700 રૂપિયાથી 1785 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે, જે અનલિસ્ટેડ માર્કેટ કરતા 10 ટકા ઓછી છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે શું એનએસઈનો આઈપીઓ ખરેખર સસ્તા ભાવે આવી રહ્યો છે?
કદમાં ઘટાડો
એનએસઈનો આઈપીઓનું કદ મૂળ 30000 કરોડ રૂપિયા થવાનું હતું, પરંતુ હવે તેને ઘટાડીને 22560 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યું છે. NSE મેનેજમેન્ટે આઈપીઓને રોકાણકારો માટે આકર્ષક રાખવા અને વર્તમાન શેરબજારની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે.
શું IPO BSE કરતા સસ્તો છે?
નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે NSEનો પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ મલ્ટિપલ 43 છે, જ્યારે બીએસઈનો 56 છે. પરિણામે, તે 23 ટકા સસ્તો દેખાય છે. પરંતુ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. જૂનમાં NSEનો નફો વાર્ષિક ધોરણે 11 ટકા વધ્યો છે, જ્યારે BSEનો નફો 65 ટકા વધ્યો છે. એક અહેવાલ મુજબ, આ વલણ આખા વર્ષ દરમિયાન ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
જો કે, NSE રોકડ અને ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં અગ્રેસર રહે છે. એક ચિંતા એ છે કે BSE પાસે તેની નાણાકીય સ્થિતિ સુધારવા માટે ઘણા વિકલ્પો છે, પરંતુ NSE મર્યાદાઓનો સામનો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઓપ્શન્સ ટ્રાન્ઝેક્શનનો વિચાર કરો. BSE 3,250 કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કરી રહ્યું છે, જ્યારે NSE 3,550 કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કરી રહ્યું છે. આ BSEને આવક વધારવાનો વિકલ્પ આપે છે. જો કે, ફ્યુચર્સ વોલ્યુમમાં ઘટાડો NSEની કમાણી પર અસર કરશે.
છેલ્લો મોકો
NSE હાલમાં ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ અને સ્ટોક ફ્યુચર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે 183 કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કરી રહ્યું છે. જો કે, BSE એ આ વ્યવહારો મફત રાખ્યા છે. જો BSE ફી વસૂલ કરે છે, તો તે તેની કમાણીમાં વધારો કરશે. BSE પાસે રોકડ બજારમાં તેનો હિસ્સો વધારવાનો વિકલ્પ પણ છે.
NSE રમત કેવી રીતે બદલી શકે છે?
NSEને તેના આવકના પ્રવાહમાં વધારો કરવાની જરૂર છે. આ હાંસલ કરવા માટે, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટને ફરીથી વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર પડશે. પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં, ડેટા સર્વિસિસે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના કુલ આવકમાં 11 ટકા ફાળો આપ્યો હતો, જો કે વૈશ્વિક લેવલે અન્ય એક્સચેન્જો કરતાં વધુ ફી વસૂલવામાં આવી હતી.
શું NSE IPO પર કોઈએ દાવ રોકાણ કરવું જોઈએ?
આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ પર આધારિત છે. તેથી, ભાગ લેતા પહેલા, રોકાણકારોએ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે ભાવિ વૃદ્ધિ સંપૂર્ણપણે ભવિષ્યની કમાણી પર આધારિત રહેશે. જો કમાણી વધે છે, તો સ્ટોક સારું પ્રદર્શન કરશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.