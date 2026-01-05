અસલી કનેક્શન તો 22 લાખ પરિવારનું છે? 8મા પગાર પંચની વધેલા ભંડોળનો ઘટનાક્રમ જાહેર થઈ ગયો છે!
8th Pay Commission: 1 જાન્યુઆરી, 2026ની સમયમર્યાદા પસાર થઈ ગઈ છે, અને હવે કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચના લાભ મેળવવા માટે દોઢ વર્ષ રાહ જોવી પડશે. કર્મચારી સંગઠનો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે એક વર્ષ પહેલા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આ બાબતમાં જાણી જોઈને વિલંબ કેમ કરવામાં આવ્યો. હા, એક કર્મચારી સંગઠનના પ્રમુખે આમાં 22 લાખ પરિવારોનો ખૂણો ઉમેર્યો છે. તેમનો દાવો છે કે આ જ કારણ છે કે સરકાર દોઢ વર્ષ પછી લાભ આપશે.
Trending Photos
8th Pay Commission: જો તમે પણ 8મા પગાર પંચના લાભ મેળવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હા, તે 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ લાગુ થવાનું હતું, પરંતુ હવે સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમાં ઘણો સમય લાગશે. કેટલો સમય? વધેલો પગાર કે પેન્શન ક્યારે મળશે? આ પ્રશ્ન કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તેમજ રાજ્યના કર્મચારીઓના મનમાં છે. કર્મચારી સંગઠનો આના પરથી ચૂંટણીલક્ષી દ્રષ્ટિકોણ અપનાવી રહ્યા છે. ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. મનજીત સિંહ પટેલે આ પાછળનો ઘટનાક્રમ સમજાવ્યો છે.
1. તે સમયે દિલ્હીમાં ચૂંટણીઓ હતી:
મનજીત કહે છે કે તેમનું ફેડરેશન દેશભરના સરકારી કર્મચારીઓના હિત માટે કામ કરી રહ્યું છે. તેમણે શરૂઆતથી જ શરૂઆત કરી. તેમણે કહ્યું કે 15 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરી હતી કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ સરકારે દેશભરના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 8મા પગાર પંચની રચના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તે સમયે દિલ્હીમાં ચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી હતી.
કર્મચારીઓ ખુશ થયા અને ફેડરેશનનો આભાર માન્યો. મંત્રીઓ સાથે બેઠકો યોજાઈ અને કામ ઝડપી બનાવવા વિનંતી કરવામાં આવી જેથી ડિજિટલ યુગમાં, કામ 6 મહિનામાં પૂર્ણ થઈ શકે. તે 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શરૂ થવાનું હતું. પૂરતો સમય હતો. આશા હતી કે ત્યાં સુધીમાં કમિશનની રચના થઈ જશે.
ડૉ. મનજીતનો દાવો છે કે જ્યારે તેઓ 24 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ મંત્રી ડૉ. જિતેન્દ્ર સિંહને મળ્યા, ત્યારે તેમણે તેમને ખાતરી આપી કે આ વખતે સરકાર 1 જાન્યુઆરીથી વિલંબ કર્યા વિના પગાર પંચના લાભો લાગુ કરશે. કર્મચારીઓ ખૂબ જ આશાવાદી અને ખુશ હતા. મનજીતએ કહ્યું કે સરકારે દિલ્હીની ચૂંટણી દરમિયાન આ જાહેરાતનો લાભ લીધો કારણ કે બધા કર્મચારીઓ ખુશ હતા, પરંતુ મામલો ફરીથી મુલતવી રાખવામાં આવ્યો.
2. પછી બિહારની ચૂંટણી આવી
તેમણે કહ્યું કે સરકાર 10 મહિના સુધી નિષ્ક્રિય રહી, બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી ત્યારે જ સક્રિય થઈ. આ પહેલા, 1 ઓક્ટોબરે, કર્મચારી સંગઠનોએ દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. દેશભરમાં ફુગ્ગા છોડવામાં આવ્યા હતા. 7 ઓક્ટોબરે, સીધી પેન્શન સચિવને વિનંતી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સરકારે 26 ઓક્ટોબરે એક સત્તાવાર સમિતિની રચના કરી. રંજના દેસવાલના નેતૃત્વમાં સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ ચૂંટણી દરમિયાન આનો લાભ લેવાની સરકારની રણનીતિ દર્શાવે છે.
3. હવે લક્ષ્ય 22 લાખ પરિવારો છે?
ડૉ. મનજીતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર કહી રહી છે કે તેમાં 18 મહિના લાગશે. તે તારીખ એપ્રિલ-જુલાઈ 2027ની આસપાસ હશે, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકાર ઉત્તર પ્રદેશમાં તેના લાભો મેળવવા માટે પગાર પંચને બળજબરીથી વિલંબિત કરી રહી છે.
સરકારના મતદાનમાં પ્રતિબિંબિત
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 22 લાખ કર્મચારી પરિવારો છે, જેમાંથી 13 લાખ ખાલી શિક્ષકો જ છે. છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, કર્મચારી સંઘ જૂની પેન્શન યોજનાને પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરી રહ્યું હતું. સરકાર OPS (જૂની પેન્શન યોજના) તરફ કોઈ સકારાત્મક પગલાં લઈ રહી નથી તે અંગે વ્યાપક રોષ હતો, અને આ વિરોધ સરકારના મતદાનમાં પ્રતિબિંબિત થયો હતો.
વસ્તુઓ એક બટનના ક્લિક પર ઉપલબ્ધ
કર્મચારી સંઘના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે સરકાર જાણી જોઈને યુપી ચૂંટણી સુધી પગાર પંચને વિલંબિત કરવા માંગે છે, જેનાથી ઉત્તર પ્રદેશને ફાયદો થયો હતો. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ભૂતકાળમાં પગાર પંચના લાભો તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ હતા, ત્યારે મનજીતે જવાબ આપ્યો કે આજે ડિજિટલ યુગ છે, આજની તુલના 10 વર્ષ પહેલા સાથે કરી શકાતી નથી. આજે, વસ્તુઓ એક બટનના ક્લિક પર ઉપલબ્ધ છે. અર્થતંત્ર સુધરી રહ્યું છે. આજે ઓનલાઈન મીટિંગો પણ થઈ રહી છે. તેમાં અગાઉના સમયનો એક ચતુર્થાંશ સમય લાગવો જોઈતો હતો. જાન્યુઆરીમાં જાહેરાત અને ઓક્ટોબરમાં રચના, પરંતુ આ સમય દરમિયાન કોઈ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. આ પદ્ધતિમાં 10 વર્ષ લાગ્યા હોત.
કુલ કેટલા લોકોને લાભ થશે?
તેમણે કહ્યું કે, અમે સરકારી કર્મચારીઓ છીએ, અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સરકાર વધુ સારું કામ કરે અને લોકોને લાભ આપે. ડૉ. મનજીતે સમજાવીને નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે પગાર પંચના સીધા લાભો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને કેન્દ્રીય પેન્શનરોને ઉપલબ્ધ છે, જેની સંખ્યા લગભગ 1.10 કરોડ છે.
રાજ્ય સરકારો પોતાના પગાર પંચ બનાવતી નથી. તેઓ કેન્દ્ર સરકારની ભલામણોના આધારે તેમના કર્મચારીઓને લાભો પૂરા પાડે છે. જો કે, કેટલાક ભથ્થાંમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરિણામે, દેશભરમાં આશરે 1.5 કરોડ લોકોને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ લાભો મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે