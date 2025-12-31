શું ચાંદીનો પરપોટો ફૂટવાનો છે? રોબર્ટ કિયોસાકીએ કહ્યું: કિંમત પ્રતિ કિલો 6 લાખ રૂપિયા સુધી જશે, પણ ખરીદી...
Robert Kiyosaki Warning: સોમવારે અચાનક આવેલા ઘટાડા પછી, બીજા જ દિવસે, મંગળવારે ચાંદીમાં ફરી એક ભયાનક ગતિએ ઉછાળો આવ્યો. આ દરમિયાન, રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ચાંદીમાં રોકાણ કરવા તૈયારી કરી રહેલા રોકાણકારોને ચેતવણી આપી છે.
Robert Kiyosaki Warning: ચાંદી એવી ધાતુ સાબિત થઈ છે જે 2025માં સૌથી વધુ વૃદ્ધિ કરીને રોકાણકારોને ધનવાન બનાવ્યા, અને વિવિધ અંદાજો અનુસાર, તેની ગતિ 2026 સુધી ચાલુ રહી શકે છે. આ દરમિયાન, પ્રખ્યાત પુસ્તક "રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ચાંદી અંગે ચેતવણી આપી છે અને રોકાણકારોને કેટલીક ગંભીર સલાહ પણ આપી છે.
કિયોસાકીએ કહ્યું: હું 1965થી ખરીદી કરી રહ્યો છું.
રોબર્ટ કિયોસાકી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ એક્ટિવ છે અને દરરોજ રોકાણ સલાહ આપતા જોવા મળે છે. તેમણે તાજેતરમાં તેમના ટ્વિટર (હવે X) એકાઉન્ટ પર ચાંદી વિશે એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી હતી, જે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. નોંધનીય છે કે, સોમવારે ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડા પછી કિયોસાકીની પોસ્ટ આવી છે.
રોબર્ટ કિયોસાકીએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું કે, શું ચાંદીનો પરપોટો ફૂટવાનો છે? મને ચાંદી ખૂબ ગમે છે. મેં મારી પહેલી ચાંદી 1965માં ખરીદી હતી, પણ શું ખરેખર ચાંદીનો પરપોટો ફૂટવાનો છે? FOMO (ગુમ થવાનો ડર)નો ઉન્માદ તબાહી મચાવનાર છે.
ચાંદી ખરીદનારાઓ માટે સલાહ
કિયોસાકીએ પોતાની પાછલી પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું હતું કે જો તમે ચાંદીમાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો ધીરજ રાખો. ચૂકી જવાના ડરથી ખરીદી ન કરો. ભાવ ઘટે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ, પછી રોકાણ કરવાનું નક્કી કરો. તેમને ચાંદી માટે એક નવું લક્ષ્ય આપ્યું હતું, જેમાં કહ્યું હતું કે, "મારું માનવું છે કે 2026માં ચાંદી $100થી ઉપર વધશે, કદાચ $200 પ્રતિ ઔંસ (આશરે રૂ. 6 લાખ પ્રતિ કિલો) સુધી પણ પહોંચી જશે. પરંતુ મારા પિતાની શિક્ષા યાદ રાખો: 'જ્યારે તમે ખરીદો છો ત્યારે નફો થાય છે, જ્યારે તમે વેચો છો ત્યારે નહીં.' સમજદાર રોકાણકારો માટે ધીરજ ચાવી છે. તમારી સંભાળ રાખો.
5 વર્ષમાં સૌથી મોટો ઘટાડો
નોંધનીય છે કે સોમવારે ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને MCX બંનેમાં ચાંદી તરત જ તૂટી પડી હતી. ચાંદી એક જ ઝટકામાં ₹21,511 પ્રતિ કિલોગ્રામની તેની ઊંચી સપાટીથી ઝડપથી નીચે આવી ગઈ હતી. લગભગ 5 વર્ષમાં ચાંદીના ભાવમાં આ સૌથી મોટો એક દિવસનો ઘટાડો હતો.
જોકે, મંગળવારે, તેમાં તીવ્ર સુધારો થયો, અને 5%થી વધુના વધારા સાથે, કિંમતી ધાતુએ સોમવારના ઘટાડાની ભરપાઈ કરી. રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હાજર ચાંદી 3.7% વધીને $74.85 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ, જે પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે $83.62ની આજીવન ઊંચી સપાટીએ પહોંચી હતી.
રોબર્ટ કિયોસાકીના શબ્દોમાં કેટલી સત્યતા છે?
રોબર્ટ કિયોસાકીની નવી ટેગલાઇન અને ચાંદી અંગેની સલાહ, સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એવું લાગે છે કે ચાંદીનું લાંબા ગાળાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ રહે છે, પરંતુ ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારો તેને બિનલાભકારી શોધી શકે છે. અસાધારણ લાભ પછી ઘટાડો સ્વાભાવિક છે. જોકે, આગામી વર્ષમાં ચાંદી કિયોસાકીના $200 ના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય સુધી પહોંચે છે કે નહીં તે વૈશ્વિક વૃદ્ધિ અને ઔદ્યોગિક માંગ સહિતના ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે.
