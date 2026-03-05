Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessશું યુદ્ધનો અંત આવવાનો છે? ભારે ઘટાડા પછી, શેરબજારમાં શાનદાર તેજી, એક્સપર્ટે જણાવ્યું વધારાનું કારણ

શું યુદ્ધનો અંત આવવાનો છે? ભારે ઘટાડા પછી, શેરબજારમાં શાનદાર તેજી, એક્સપર્ટે જણાવ્યું વધારાનું કારણ

Share Market News: ત્રણ દિવસની ઉથલપાથલ પછી, આજે શેરબજારમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સેક્ટર ઇન્ડેક્સમાં સારો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. રિલાયન્સ જેવા શેરોમાં પણ 3 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:07 PM IST

શું યુદ્ધનો અંત આવવાનો છે? ભારે ઘટાડા પછી, શેરબજારમાં શાનદાર તેજી, એક્સપર્ટે જણાવ્યું વધારાનું કારણ

Share Market News: છેલ્લા ત્રણ ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન તીવ્ર ઘટાડો થયેલા શેરબજારમાં ગુરુવારે જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 440 પોઈન્ટ અથવા 0.56 ટકા વધીને 79,555 પર ટ્રેડ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 160 પોઈન્ટ અથવા 0.65 ટકા વધીને 24,640 પર પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ પણ 220 પોઈન્ટ વધીને ટ્રેડ થયો હતો.

BSEના ટોચના 30 શેરોમાં, 16 શેર વધ્યા હતા, જ્યારે બાકીના 14 શેર ઘટ્યા હતા. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને IT શેરોમાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ દરમિયાન, રિલાયન્સ 3 ટકા, NTPC 2.40 ટકા અને ટાટા સ્ટીલ 2 ટકા વધ્યા હતા. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે આ ઉછાળો આવ્યો છે. પરિણામે, ઘણા રોકાણકારો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે યુદ્ધનો અંત આવી શકે છે. ચાલો જોઈએ કે આજે શેરબજારમાં આટલો ઉછાળો કેમ થયો છે.

શેરબજારમાં તેજી કેમ?

એક્સપર્ટ કહે છે કે ભારતીય શેરબજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં રોકાણકારોએ 22 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મૂલ્ય ગુમાવ્યું છે. આના કારણે લોઅર લેવલેથી ખરીદી વધી છે. રોકાણકારોએ હાઈ-પ્રદર્શન અને લાર્જ-કેપ શેરો પર વધુ રોકાણ કર્યું છે.

એશિયન બજારોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. જાપાનના શેરબજારમાં 2.50 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. યુએસ બજારમાં પણ મિશ્ર પરિણામો જોવા મળ્યા છે. વધુમાં, દક્ષિણ કોરિયાના બજારમાં 10 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ દરમિયાન, રૂપિયો ડોલર સામે 51 પૈસા સુધરીને 91.54 રૂપિયા પ્રતિ ડોલર પર પહોંચ્યો છે.

ઇન્ડિયા VIX (વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ) ડર ઇન્ડેક્સ લગભગ 10 ટકા ઘટીને 19.04 થયો છે. ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના ચીફ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ આનંદ જેમ્સ કહે છે કે યુદ્ધ દરમિયાન નોંધપાત્ર અસ્થિરતા હતી, પરંતુ ગેપ-ફિલિંગ ઓફસેટ પછી તરત જ તીવ્ર ઘટાડાએ કેટલાક લાભોને નકારી કાઢ્યા હતા. 

જોકે, સકારાત્મક વલણ યથાવત છે, જે 24,450ની આસપાસ બંધ થઈ રહ્યું છે. અમે 24,840ના લેવલ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ, પરંતુ 24,625ને એક મહત્વપૂર્ણ અવરોધ માની રહ્યા છીએ. બીજી બાજુ, 24,370થી નીચે જવાથી 24,000-23,550ના સ્તરના પુનઃપરીક્ષણની શક્યતા ફરી જાગી શકે છે. બજારમાં હાલમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા નથી.

આ ક્ષેત્રોમાં મજબૂતાઈ

માત્ર FMCG, IT અને ટેલિકોમ ક્ષેત્રોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે બાકીના ક્ષેત્રોમાં મજબૂત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેલ અને ગેસ ક્ષેત્ર 3.30 ટકા વધ્યું છે, જ્યારે નિફ્ટી ફાર્મા 1 ટકા વધ્યું છે. ઓટો, બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રોમાં પણ મજબૂત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

