/શું ફરી મોંઘી થવા જઈ રહી છે આ લોન? SBIના રિસર્ચ દાવા તમને ચોંકાવી દેશે!

RBI Repo Rate: જો તમે હોમ લોન કે કાર લોન લીધી છે, અથવા તમે નવી લોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આવનારા દિવસોમાં તમારા મહિનાના EMI પેમેન્ટમાં બોજ વધી શકે છે. દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના એક નવા રિસર્ચ રિપોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે RBI ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં રેપો રેટમાં વધારો કરવા જઈ રહી છે. ફુગાવાને કંટ્રોલ કરવા માટે આ કડક પગલું જરૂરી હોઈ શકે છે, અને તેની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે.
ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરમાં લઈ શકે છે એક મોટો નિર્ણય
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે રિઝર્વ બેંક તેની આવનારા ઓક્ટોબર ક્રેડિટ પોલિસીમાં રેપો રેટમાં 0.25 ટકા વધારો કરી શકે છે. આ પછી ડિસેમ્બરની મીટિંગમાં બીજો 0.25 ટકા વધારો થઈ શકે છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે આગામી મહિનાઓમાં રેપો રેટ કુલ 0.50% સુધી વધી શકે છે. અગાઉ, ઓગસ્ટમાં મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC)ની મીટિંગ દરમિયાન, RBIએ સતત ચોથી વખત રેપો રેટને 5.25 ટકા પર યથાવત રાખ્યો હતો. જો કે, આગામી 5થી 7 ઓક્ટોબરની બેઠકમાં દરમાં વધારો લગભગ નિશ્ચિત છે.
SBI રિપોર્ટ: રેપો રેટમાં વધારો શા માટે જરૂરી છે?
SBI રિપોર્ટ મુજબ, ફુગાવામાં ઝડપી વધારાને રોકવા માટે રેપો રેટમાં વધારો કરવો અત્યંત જરૂરી બની ગયો છે. આના બે મુખ્ય કારણો સામે આવ્યા છે. પહેલું કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધને કારણે, ક્રૂડ ઓઇલ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર કરી ગયું છે અને આવનારા દિવસોમાં તે 105 ડોલરથી 123 ડોલર સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
બીજું કારણ દેશમાં ફુગાવાનો સતત વધતું લેવલ છે. ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI)માં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની સંખ્યા જાન્યુઆરી 2026માં માત્ર 22થી વધીને જુલાઈ સુધીમાં 53 થઈ ગઈ છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ, રસોઈ ગેસ, દવાઓ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સના વધતા ભાવથી સામાન્ય માણસના બજેટ પર ગંભીર અસર પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, RBI પાસે ફુગાવાને કાબુમાં લેવા માટે રેપો રેટમાં વધારો કરવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ દેખાતો નથી.
તમારા ખિસ્સા અને બજેટ પર સીધી અસર શું થશે?
જ્યારે પણ RBI રેપો રેટમાં ફેરફાર કરે છે, ત્યારે તેની સીધી અસર દેશભરના લાખો લોન લેનારાઓ અને FD ધારકો પર પડે છે. જો તમારી પાસે ફ્લોટિંગ-રેટ લોન છે, તો બેંકો તરત જ તેમના વ્યાજ દરમાં વધારો કરશે. આનાથી તમારી લોનની મુદત અથવા માસિક EMI વધશે. તેવી જ રીતે, નવી હોમ લોન, ઓટો લોન અથવા પર્સનલ લોન લેનારાઓએ હવે પહેલા કરતા વધુ વ્યાજ દર ચૂકવવા પડશે. જોકે, ફિક્સ્ડ-રેટ લોન ધરાવતા લોકોને તેમના EMI પર કોઈ અસર જોવા મળશે નહીં.
બીજી બાજુ, આ બચતકર્તાઓ અને FDમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે સારા સમાચાર સાબિત થઈ શકે છે. જ્યારે બેંકો લોનના ભાવમાં વધારો કરે છે, ત્યારે તેઓ તેમની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દર પણ વધારે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે તમારી FD પર વધુ વળતર મેળવશો.
50 લાખની હોમ લોનનું સંપૂર્ણ ગણિત સમજો
ધારો કે તમે 8.25 ટકાના ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન 20 વર્ષ માટે લીધી છે. હાલમાં, તમારી માસિક EMI આશરે 42,603 રૂપિયા છે. હવે, જો RBI રેપો રેટમાં 0.50 ટકા વધારો કરે અને બેંકો ગ્રાહકોને સંપૂર્ણ વધારો આપે, તો તમારા લોનના વ્યાજ દર વધીને 8.75 ટકા થશે. આ નવા દરે, તમારો માસિક EMI લગભગ 44,186 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ કે તમારે દર મહિને વધારાના 1,583 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. એક વર્ષ દરમિયાન, આનો અર્થ એ થાય કે 18,996 રૂપિયાનો સીધો વધારાનો બોજ પડશે.