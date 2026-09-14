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શું ફરી મોંઘી થવા જઈ રહી છે આ લોન? SBIના રિસર્ચ દાવા તમને ચોંકાવી દેશે!

RBI Repo Rate: RBI ટૂંક સમયમાં રેપો રેટમાં 0.50 ટકા સુધીનો વધારો કરી શકે છે. SBI રિઝર્વના એક રિપોર્ટ અનુસાર, આની સીધી અસર હોમ લોન, કાર લોન અને EMI પર પડશે. ચાલો સમજીએ કે આનાથી તમારા ખિસ્સા પર કેવી અસર પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:26 PM IST
શું ફરી મોંઘી થવા જઈ રહી છે આ લોન? SBIના રિસર્ચ દાવા તમને ચોંકાવી દેશે!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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