RBI interest rates: શું તમારી બેંક હોમ લોનના વ્યાજ દરો નથી ઘટાડી રહી? જાણો તમારે શું કરવું?
RBI interest rates: ડિસેમ્બર 8, 2025 ના રોજ, RBI એ રેપો રેટ ઘટાડીને 5.25% કરી દીધો છે. એટલે કે, RBI એ રેપો રેટમાં 0.25% નો ઘટાડો કર્યો છે. તેની અસર બેંકોના હોમ લોનના વ્યાજ દરો પર જોવા મળી રહી છે. પરંતુ જો તમારી બેંક હોમ લોનના વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરવાનો ઇનકાર કરી રહી હોય, તો શું કરવું?
RBI interest rates: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ તાજેતરમાં રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે અને ધીમે ધીમે દેશની તમામ બેંકોએ હોમ લોનના વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કર્યો છે. તેની અસર તમારી હોમ લોનની EMI પર પણ દેખાવા લાગી હશે. પરંતુ સવાલ એ છે કે તમે જે બેંક પાસેથી હોમ લોન લીધી છે, જો તેણે હોમ લોનનો વ્યાજ દર ઘટાડવાની ના પાડી દીધી હોય, તો શું કરવું? આવું નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ (NBFC) પાસેથી હોમ લોન લેનારાઓ સાથે થતું જોવા મળ્યું છે.
RBI એ દરો ઘટાડ્યા છે, પરંતુ બેંકો અને NBFCs ઘણીવાર આ લાભ આપવામાં વિલંબ કરે છે. કોઈએ તાત્કાલિક રેપો રેટ સાથે જોડાયેલા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં. ઓછામાં ઓછા ત્રણથી છ મહિના રાહ જુઓ. જો તમારી બેંક/NBFC એ વ્યાજ દરો કે સમયગાળો ઘટાડ્યો નથી, તો તમે એક કદમ ઉઠાવી શકો છો.
શું કરવું?
સૌથી સારો વિકલ્પ એ છે કે તમે તમારી હોમ ફાઇનાન્સરને તમારા લોન ખાતાની વિગતો લખીને આપો. જો 30 દિવસની અંદર કોઈ જવાબ ન મળે, તો ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી અથવા બેંકિંગ લોકપાલ સાથે વાત કરો.
એક બીજો વિકલ્પ છે વાટાઘાટો. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે જો તમારો ધિરાણકર્તા હોમ લોનનો વ્યાજ દર ઓછો ન કરે, તો તમારે આસપાસના અન્ય બેંકોના હોમ લોનના દરો વિશે તપાસ કરવી જોઈએ. તમારી લોન બીજી બેંકમાં શિફ્ટ (Transfer) કરતાં પહેલાં, અસલી બેંકમાં જાઓ અને તમને જે સ્પર્ધાત્મક વ્યાજ દરની ઓફર મળી છે, તેના વિશે જણાવો.
બીજી બાજુ, નિષ્ણાતો એ પણ કહે છે કે હોમ લોન લેનારાઓએ ઓછી EMI પસંદ કરવાને બદલે, બેંકને લખીને EMI ને સ્થિર રાખવા અને ફ્લોટિંગ રેટ હોમ લોન પર સમયગાળામાં ઘટાડો કરીને દરમાં ઘટાડાનો લાભ આપવા માટે કહેવું જોઈએ. હાલના કિસ્સામાં, જો તેમણે 25 વર્ષ માટે લોન લીધી છે, તો તેમની લોનની EMI 70 મહિના ઓછી થઈ જશે.
