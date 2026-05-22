/ATM Alert: એટીએમ મશીનમાં ફસાઈ ગયું છે તમારું ડેબિટ કાર્ડ? તો તરત જ કરો આ કામ, નહીં તો ખાલી થઈ શકે છે બેંક એકાઉન્ટ

ATM Alert: એટીએમ મશીનમાં ડેબિટ ક્રેડિટ કાર્ડ ફસાઈ જવા પર ગભરાશો નહીં. જાણો કાર્ડ ફસાવાના મુખ્ય કારણો અને પોતાના બેંક ખાતાને સુરક્ષિત રાખવા માટે તરત જ ઉઠાવવામાં આવનારા જરૂરી પગલાં..
ATM Alert: આજના ડિજિટલ યુગમાં કેશ (રોકડા રૂપિયા) ઉપાડવા માટે આપણે બધા સૌથી વધુ એટીએમ (ATM) નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ ઘણીવાર એવું બને છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન પૂર્ણ થયા પછી પણ એટીએમ મશીન આપણું કાર્ડ બહાર નથી કાઢતું અને તે અંદર જ ફસાઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં મોટાભાગના લોકો ખૂબ જ ગભરાઈ જાય છે. તેમને ડર સતાવવા લાગે છે કે જો તેઓ ત્યાંથી હટશે, તો કોઈ તેમના કાર્ડનો દુરુપયોગ કરીને બેંક ખાતું ખાલી ન કરી દે. જો ભવિષ્યમાં તમારી સાથે પણ ક્યારેય આવું થાય, તો બિલકુલ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. ચાલો ખૂબ જ સરળ શબ્દોમાં સમજીએ કે કાર્ડ ફસાઈ જવા પર તમારે તરત જ કયા પગલાં લેવા જોઈએ જેથી તમારા પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે.
આખરે એટીએમમાં કેમ ફસાઈ જાય છે કાર્ડ?
એટીએમ મશીનમાં કાર્ડ અંદર જ અટકી જવા પાછળ ઘણા ટેકનિકલ અને સુરક્ષાના કારણો હોઈ શકે છે. ઘણીવાર મશીનના આંતરિક સોફ્ટવેરમાં ખામી સર્જાવાને કારણે અથવા અચાનક ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી (Network Line) ખોરવાઈ જવાને કારણે કાર્ડ અંદર અટકી જાય છે. આ સિવાય, જો કોઈ વ્યક્તિ સતત ત્રણ કે તેથી વધુ વખત ખોટો એટીએમ પિન (ATM PIN) દાખલ કરે છે, તો મશીન ફ્રોડ રોકવા માટે કાર્ડને આપમેળે બ્લોક કરીને અંદર રાખી લે છે.
સમયસર કાર્ડ ન કાઢવું
ટ્રાન્ઝેક્શન પૂર્ણ થયા પછી જો તમે નક્કી કરેલી સેકન્ડોની અંદર સ્ક્રીન પર લાઈટ ચાલુ થયા પછી પણ કાર્ડ બહાર નથી ખેંચતા, તો મશીન સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી તેને પાછું અંદર ખેંચી લે છે. પૈસા ઉપાડતી વખતે અચાનક જો પાવર કટ (વીજળી ગુલ) થઈ જાય તો પણ સિસ્ટમ ફ્રીઝ થઈ જાય છે અને કાર્ડ અંદર જ લોક થઈ જાય છે.
કાર્ડ ફસાતાની સાથે જ તરત જ કરો આ કામ
મશીન સાથે જબરદસ્તી બિલકુલ ન કરો
સૌથી પહેલા પોતાની જાતને શાંત રાખો. કાર્ડ કાઢવા માટે સ્લોટમાં આંગળી નાખવાની, કોઈ અણીદાર વસ્તુ ભરાવવાની કે મશીન પર બળપ્રયોગ કરવાની ભૂલ બિલકુલ ન કરો. આવું કરવાથી કાર્ડ અંદર વધુ ફસાઈ શકે છે અથવા તૂટી શકે છે.
બેંકના કસ્ટમર કેરને તરત જ ફોન કરો
સમય બગાડ્યા વિના તમારી બેંકના ટોલ-ફ્રી કસ્ટમર કેર નંબર પર કોલ કરો. તેમને જણાવો કે કઈ જગ્યાના એટીએમમાં અને કયા સમયે તમારું કાર્ડ ફસાયું છે. ધ્યાન આપો, દરેક એટીએમ મશીન પર એક વિશિષ્ટ ઓળખ નંબર લખેલો હોય છે, જેને ATM ID કહે છે. જો તે નંબર તમને દેખાય, તો તેને નોટ કરીને બેંક અધિકારીને જરૂર જણાવો.
સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું: કાર્ડને તરત જ બ્લોક (Hotlist) કરાવો
તમારી સુરક્ષા માટે કસ્ટમર કેર અધિકારીને કહીને અથવા તમારા મોબાઈલ બેંકિંગ એપની મદદથી કાર્ડને તરત જ બ્લોક કરાવી દો. એકવાર કાર્ડ બ્લોક થઈ ગયા પછી, કોઈ પણ વ્યક્તિ તે કાર્ડથી 1 રૂપિયો પણ નહીં ઉપાડી શકે અને તમારું બેંક બેલેન્સ સંપૂર્ણપણે સેફ થઈ જશે.
હવે તમારી પાસે શું વિકલ્પો છે અને કેવી રીતે પાછું મળશે કાર્ડ?
જ્યારે તમે બેંકનો સંપર્ક કરશો, ત્યારે બેંક તમને સામાન્ય રીતે બે વિકલ્પો આપે છે..
વિકલ્પ ૧ (નવું કાર્ડ મંગાવવું): સૌથી સુરક્ષિત અને સરળ રસ્તો એ છે કે તમે જૂના ફસાયેલા કાર્ડને હંમેશ માટે કેન્સલ (રદ) કરાવી દો અને નવા ડેબિટ કાર્ડ માટે એપ્લાય કરી દો. નવું કાર્ડ ૭ થી ૧૦ વર્કિંગ ડેઝ (કામકાજના દિવસો) ની અંદર સીધું તમારા ઘરના સરનામે પહોંચી જાય છે.
વિકલ્પ 2 (ફસાયેલું કાર્ડ પાછું મેળવવું): જો તે એટીએમ એ જ બેંકનું છે જેમાં તમારું ખાતું છે, તો પ્રક્રિયા થોડી ઝડપી થઈ શકે છે. એટીએમમાં કેશ લોડ કરનારી અને મેઇન્ટેનન્સ જોનારી એજન્સી જ્યારે મશીન ખોલશે, ત્યારે તે કાર્ડ કાઢીને બેંકને સોંપી દેશે. આ પછી બેંક તમને જાણ કરશે. તમારે તમારી ઓળખનો માન્ય પુરાવો લઈને બેંક શાખામાં જવું પડશે અને તમે તમારું કાર્ડ પાછું મેળવી શકો છો. બીજી બેંકના એટીએમમાં કાર્ડ ફસાવવા પર આ પ્રક્રિયામાં થોડો વધુ સમય લાગી શકે છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો એટીએમમાં કાર્ડ ફસાવું એ કોઈ મોટી મુસીબત નથી, શરત એટલી જ કે તમે સમજદારીથી કામ લો. ત્યાં ઉભા રહીને પરેશાન થવાને બદલે તરત જ કાર્ડ બ્લોક કરાવો અને સુરક્ષિત રહો!