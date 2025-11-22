Prev
શું તમારો પગાર ઘટવાનો છે? નવા ફેરફારો નોકરી કરતા લોકો પર કેવી કરશે અસર, જાણો

New Labour Codes: નવા વેતન સંહિતા લાગુ થયા પછી, કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર હવે તેમના કુલ ખર્ચ કંપની (CTC) ના ઓછામાં ઓછો 50 ટકા હોવો જરૂરી રહેશે. નવા શ્રમ કાયદામાં કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર તેમના કુલ CTCના ઓછામાં ઓછો 50 ટકા હોવો ફરજિયાત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 22, 2025, 06:11 PM IST

New Labour Codes: નવા શ્રમ કાયદા 21 નવેમ્બરથી અમલમાં આવ્યા. આ દેશભરમાં શ્રમ પ્રણાલીમાં સૌથી મોટો ફેરફાર છે. સરકારે સત્તાવાર રીતે ચાર નવા શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી છે. સરકારનો આ ઐતિહાસિક નિર્ણય ચાર શ્રમ સંહિતા - વેતન સંહિતા, 2019, ઔદ્યોગિક સંબંધો સંહિતા, 2020, સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020 અને વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ સંહિતા, 2020 - 21 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવ્યો છે. સરકારે 29 હાલના શ્રમ કાયદાઓમાં સુધારો કર્યો છે.

નવા વેતન સંહિતાનો અમલ

એ નોંધવું જોઈએ કે નવા વેતન સંહિતા લાગુ થયા પછી, કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર તેમના કુલ ખર્ચ કંપની (CTC) ના ઓછામાં ઓછા 50% હોવો જરૂરી રહેશે. નવા શ્રમ કાયદામાં એ પણ ફરજિયાત છે કે કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર તેમના કુલ CTCના ઓછામાં ઓછો 50% હોવો જોઈએ.

શું બદલાશે?

નવા વેતન સંહિતા લાગુ થયા પછી, પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) અને ગ્રેચ્યુઇટી યોગદાન વધશે. અત્યાર સુધી, ઘણી કંપનીઓએ જાણી જોઈને મૂળ પગાર ઓછો રાખ્યો હતો અને PF અને ગ્રેચ્યુઇટી પર ખર્ચ ઘટાડવા માટે બાકીની રકમ વિવિધ ભથ્થાં તરીકે ફાળવી હતી. હવે, કર્મચારીનો PF અને ગ્રેચ્યુઇટી યોગદાન વધશે, એટલે કે તેમને નિવૃત્તિ સમયે વધુ પૈસા મળશે. જો કે, CTC તરફથી વધેલા PF અને ગ્રેચ્યુઇટી યોગદાનથી તેમનો ટેક-હોમ પગાર ઘટશે.

45 દિવસમાં નિયમો સૂચિત કરવામાં આવશે

વેતન સંહિતા નિયમો આગામી 45 દિવસમાં સૂચિત કરવામાં આવશે. તે પછી બધી કંપનીઓએ નવા નિયમો અનુસાર તેમના પગાર માળખામાં ફેરફાર કરવો પડશે.

