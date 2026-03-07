Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessયુદ્ધના તણાવ વચ્ચે ભારતમાં ઈંધણ મોંઘું થશે? ઓઈલ કંપનીઓની મોટી સ્પષ્ટતા, જાણો શું છે હકીકત

યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે ભારતમાં ઈંધણ મોંઘું થશે? ઓઈલ કંપનીઓની મોટી સ્પષ્ટતા, જાણો શું છે હકીકત

Petrol Diesel Price: અમેરિકા, ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધવાની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. જો કે, દેશની અગ્રણી ઓઈલ કંપનીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ સમાચાર પાયાવિહોણા છે. ભારત પાસે પૂરતો તેલનો જથ્થો છે અને હાલ ભાવ વધારાની કોઈ શક્યતા નથી. તેથી જનતાએ ગભરાયા વગર આવી ભ્રામક માહિતી પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:33 PM IST
  • પશ્ચિમ એશિયામાં અસ્થિરતા છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહેશે
  • ઈંધણના ભાવ વધારાની ભ્રામક માહિતી શેર ન કરવા ઓઈલ કંપનીઓની વિનંતી
  • ભારત પાસે તેલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને સરકાર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે

Trending Photos

યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે ભારતમાં ઈંધણ મોંઘું થશે? ઓઈલ કંપનીઓની મોટી સ્પષ્ટતા, જાણો શું છે હકીકત

Petrol Diesel Price: અમેરિકા, ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે વધતા જતા યુદ્ધના તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે અનેક આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ જોર પકડી રહી છે કે, ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થશે. જો કે, રોકાણકારો અને સામાન્ય જનતા માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે ભારતમાં ઈંધણના ભાવમાં હાલ કોઈ વધારો થવાનો નથી. દેશની મુખ્ય ઓઈલ કંપનીઓએ પોતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સ્પષ્ટતા કરી છે કે લોકોએ કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓમાં આવવું નહીં. 

યુદ્ધની અસર ક્રૂડ ઓઈલ પડે તેવી ભીતિ
પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધના વાદળો ઘેરાતા જ તેની સીધી અસર કાચા તેલના બજાર પર પડશે તેવી ભીતિ સેવવામાં આવી રહી હતી. અમેરિકાના હસ્તક્ષેપ અને ઈરાન-ઈઝરાયલ વચ્ચેના તણાવને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ છે કે, ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા થઈ જશે. આ સમાચારોને કારણે વાહનચાલકોમાં ફાળ પડી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

અગ્રણી ઓઈલ કંપનીઓએ કરી સ્પષ્ટતા
આ અફવાઓને વધતી અટકાવવા માટે ભારતની અગ્રણી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ મેદાને આવી છે. કંપનીઓએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સત્તાવાર રીતે જણાવ્યું છે કે, ઈંધણના ભાવ વધારા અંગેના સમાચારો પાયાવિહોણા છે. ઓઈલ કંપનીઓએ જનતાને વિનંતી કરી છે કે, ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી પર વિશ્વાસ ન કરવો અને આવી પોસ્ટને શેર કરવાનું ટાળવું.

જાણો શું કહી રહ્યા છે નિષ્ણાતો
નિષ્ણાતોના મતે, ભારત પાસે તેલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને સરકાર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગમે તેટલી અસ્થિરતા હોય, પણ ભારતીય બજારમાં અત્યારે ભાવ વધારાની કોઈ શક્યતા નથી. આમ, જનતાએ ગભરાવાની જરૂર નથી કે પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનો લગાવવાની જરૂર નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Petrol Diesel priceIsrael Iran Warpetrol diesel price indiaપેટ્રોલ ડીઝલના ભાવઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ

Trending news