ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધથી સોનામાં મહાવિસ્ફોટ! ચાંદી પણ એક ઝટકે મોંઘી, પાછા ભાવ આકાશે આંબશે?
Gold-Silver Rate: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદ હવે વૈશ્વિક સ્તરે ભારે ખળભળાટ મચ્યો છે. દુનિયામાં પહેલેથી જ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ છે, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે. વૈશ્વિક તણાવના પગલે અનેક સેક્ટરોમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે જેમાંથી એક છે સોનું અને ચાંદી. ભાવમાં વધારાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે જાણે યુદ્ધ છેડાઈ ગયું છે. ઈઝરાયેલે આજે અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાન પર તાબડતોડ 30થી વધુ ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા. જેના જવાબમાં ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો. ઈરાને માત્ર ઈઝરાયેલ નહીં પરંતુ અમેરિકાના સૈન્ય બેઝ ધરાવતા દેશો ઉપર પણ હુમલો કર્યો. આ તણાવ વચ્ચે સોના અને ચાંદીમાં પણ ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો. જિયોપોલિટિકલ તણાવ વધતા જ રોકાણકારોની ચિંતા પણ વધી છે. ગ્લોબલ કોમોડિટી માર્કેટ પર અસર જોવા મળી રહી છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવ
વાયદા બજાર (MCX) પર સોનું 1.62 લાખની આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ એક ઝટકે 15580 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની તોફાની તેજી સાથે ભાવ 2,75,249 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. ચાંદીના ભાવમાં 6 ટકાની રેકોર્ડ તેજી આવી છે. જે આગળ વધી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે 29 જાન્યુઆરીના રોજ સોનું પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું. સોનાનો ભાવ 1,93,096 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી 4.20 લાખ પાર પહોંચી હતી.
સોના-ચાંદી પર અસર પડશે?
શનિવારે અમેરિકાની સાથે મળીને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર મિસાઈલો છોડી. રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય, ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસ, એરપોર્ટ, સરકારી ઓફિસોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાએ મિડલ ઈસ્ટમાં જંગની શરૂઆત કરી દીધી. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ, અફઘાનિસ્તાન પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ અને હવે ઈઝરાયેલ તરફથી ઈરાન પર હુમલાએ જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. જ્યારે પણ ગ્લોબલ ટેન્શન વધે ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધે છે. સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ સમજવામાં આવે છે. તણાવ પછી રોકાણકારો તેના તરફ વળે છે અને માંગ વધતા ભાવ વધે છે. વૈશ્વિક તણાવની સ્થિતિમાં રોકાણકારો માટે સોનું અને ચાંદી સૌથી સારા વિકલ્પ બની રહે છે.
બીજા કયા પરિબળો કરે છે અસર
ઈરાન પર હુમલા ઉપરાંત અમેરિકા તરફથી ટેરિફ મામલે સ્પષ્ટતાનો પણ અભાવ વર્તાઈ રહ્યો છે. જેના કારણે રોકાણકારો વચ્ચે અસ્થિરતાની સ્થિતિ છે. વૈશ્વિક તણાવના કારણે અમેરિકી ડોલર પણ નબળો પડી રહ્યો છે. નબળો ડોલર સોના અને ચાંદીના ભાવને સપોર્ટ કરે છે. આ ઉપરાંત દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકો સોના અને ચાંદીની ખરીદી પર ભાર મૂકી રહી છે. મોંઘવારી અને આર્થિક અસ્થિરતાથી બચવા માટે સેન્ટ્રલ બેંકો તરફથી ખરીદી થઈ રહી છે. માંગ વધવાથી ભાવ વધે તે સ્વાભાવિક છે. ચાંદીમાં સુરક્ષિત રોકાણની સાથે સાથે તેના ઔદ્યોગિક વપરાશને કારણે પણ ભાવ વધી રહ્યા છે. એક્સપર્ટ્સ એવું માને છે કે જ્યાં સુધી મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ પાછી નહીં ફરે ત્યાં સુધી સોના અને ચાંદીના ભાવ ઊંચા રહે તેવી શક્યતા છે.
