આ સ્ટોકે 1 લાખના બનાવી દીધા ₹1.23 કરોડ, ધીરજ રાખનાર રોકાણકારો બન્યા માલામાલ

Penny Stock to Multibagger: IZMO લિમિટેડે પોતાના રોકાણકારોને 12,200% થી વધુનું રિટર્ન આપી એક પ્રેરણાદાયક કહાની રચી છે. જાણો કઈ રીતે આ કંપનીએ પેની સ્ટોકથી મલ્ટીબેગરમાં પરિવર્તિત થઈ રોકાણકારોને માલામાલ કર્યાં અને ભવિષ્યની યોજનાઓ શું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:26 PM IST

IZMO લિમિટેડે ધૈર્ય દાખવનાર રોકાણકારોને છપ્પરફાડ રિટર્ન આપી માલામાલ કરી દીધા છે. તેણે ભારતીય સ્ટોક માર્કેટમાં ઉલ્લેખનીય પ્રદર્શન કર્યું છે, એક સમયે પેની સ્ટોક ગણાવો શેર હવે મલ્ટીબેગર બની ગયો છે. છેલ્લા 12 વર્ષમાં ઓગસ્ટ 2013થી ડિસેમ્બર 2025 સુધી કંપનીના સ્ટોકે રોકાણકારોને 12200 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે. તેનો અર્થ છે કે આ સમયગાળામાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ 1.23 કરોડ પહોંચી ગયું છે, જે લાંબાગાળાની ધૈર્ય શક્તિને દર્શાવે છે.

23 ડિસેમ્બર 2025ના બપોરે 1.45 કલાકે IZMO ના શેરનો ભાવ 848.15 રૂપિયા હતો. વર્ષ 2025ની શરૂઆતથી સ્ટોકે 55.42 ટકાનું મજબૂત રિટર્ન આપ્યું છે. પરંતુ છેલ્લા એક મહિનામાં તેમાં 8.4 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ આશરે 1267 કરોડ રૂપિયા છે.

લોન-મુક્ત બેલેન્સ શીટ
IZMO એક લોન મુક્ત બેલેન્સ શીટ અને 16.2 ટકાના દસ-વર્ષીય મધ્યમ વેચાણ વિકાસ જેવી શક્તિને પ્રસ્તુત કરે છે. ઓટોમોટિવ ઈન્ટરેક્ટિવ માર્કેટિંગમાં એક ગ્લોબલ લીડરના રૂપમાં સ્થાપિત છે. છતાં તેની સામે પડકાર પણ છે.

શેર વર્તમાનમાં 40-41 ના P/E અનુપાત પર કારોબાર કરી રહ્યો છે, જે ઉદ્યોગની એવરેજથી ઉપર છે, અને તેના ડિવિડન્ડ ન આપવા તથા લગભગ 7-8 ટકા ઈક્વિટી પર રિટર્ન જેવા કારણોને લીધે કેટલાક વિશ્ષેલકો કેને ઓવર વેલ્યૂડ કરી રહ્યાં છે.

ભવિષ્યની વિકાસ યોજનાઓ
ભવિષ્યની વિકાસ યોજનાઓ વર્તમાન ઉત્સાહનું કેન્દ્ર બિંદુ છે. ડિસેમ્બર 2025મા કંપનીએ સેમીકંડક્ટર પેકેજિંગ અને ઓપ્ટોઇલેક્ટ્રોનિક સમાધાનોમાં વિસ્તારની પોતાની રણનીતિક યોજનાની જાહેરાત કરી છે. આ પગલું 5G અને AI દ્વારા સંચાલિત ઝડપથી વધતી બજારોનો લાભ ઉઠાવવા માટે તૈયાર છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 

penny stockizmo share pricemultibagger stock

