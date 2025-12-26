January Bank Holiday: જાન્યુઆરીમાં 16 દિવસ બેંકો રહેશે બંધ, અહીં ચેક કરો સંપૂર્ણ List
Bank Holiday January 2026: ડિસેમ્બર મહિનો હવે પૂરો થવાને આરે છે અને તેની સાથે જ નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆત થશે. જો તમારે જાન્યુઆરી મહિનામાં બેંકને લગતું કોઈ કામ હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. ચાલો જાણીએ કે જાન્યુઆરી 2026માં બેંકો ક્યારે-ક્યારે બંધ રહેવાની છે.
RBI (રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા) એ નવા વર્ષના પ્રથમ મહિના માટે બેંક રજાઓની જાહેરાત કરી દીધી છે. જાન્યુઆરી 2026 માં કુલ 16 દિવસ બેંકોમાં કામકાજ બંધ રહેશે. આ રજાઓ અલગ-અલગ રાજ્યોના તહેવારો અને નિર્ધારિત રજાઓ મુજબ નક્કી કરવામાં આવી છે. બેંકમાં જતા પહેલા આ લિસ્ટ ચોક્કસથી જોઈ લેજો જેથી તમારે ધક્કો ન ખાવો પડે.
જાન્યુઆરીમાં બેંક રજાઓનું લિસ્ટ
જાન્યુઆરીમાં, બીજા અને ચોથા દિવસે ચાર રવિવાર અને બે શનિવાર બેંકો બંધ રહેશે. વધુમાં, બાકીના 10 રજાઓ દરમિયાન, વિવિધ શહેરો અને રાજ્યોમાં બેંકો અલગ અલગ કારણોસર બંધ રહેશે.
1 જાન્યુઆરી: 01 જાન્યુઆરીએ આઈઝોલ, ચેન્નાઈ, ગંગટોક, ઈમ્ફાલ, ઇટાનગર, કોહિમા, કોલકાતા અને શિલોંગમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસે નવા વર્ષનો દિવસ અને ગાન-નગાઈને કારણે બેંકો બંધ રહેશે.
2 જાન્યુઆરી: 02 જાન્યુઆરીએ નવા વર્ષ માટે આઈઝોલ, કોચી અને તિરુવનંતપુરમમાં બેંકો બંધ રહેશે.
3 જાન્યુઆરી: 03 જાન્યુઆરીએ ફક્ત લખનૌ શહેરમાં બેંકો બંધ રહેશે. હઝરત અલીના જન્મદિવસ નિમિત્તે લખનૌમાં બેંકો બંધ રહેશે.
12 જાન્યુઆરી: સ્વામી વિવેકાનંદના જન્મદિવસ નિમિત્તે કોલકાતામાં બેંકો બંધ રહેશે.
15 જાન્યુઆરી: મકરસંક્રાંતિ અને માઘ બિહુ નિમિત્તે અમદાવાદ, ભુવનેશ્વર, ગુવાહાટી અને ઇટાનગરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
15 જાન્યુઆરી: ઉત્તરાયણ પુણ્યકાલ/પોંગલ/માઘે સંક્રાંતિ/મકરસંક્રાંતિના કારણે ૧૫ જાન્યુઆરીએ બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, ગંગટોક, હૈદરાબાદ અને વિજયવાડામાં બેંકો બંધ રહેશે.
16 જાન્યુઆરી: 16 જાન્યુઆરીએ તિરુવલ્લુવર દિવસના કારણે ચેન્નાઈમાં બેંકો બંધ રહેશે.
17 જાન્યુઆરી: 17 જાન્યુઆરીએ ઉઝાવર તિરુનાલના કારણે ચેન્નાઈમાં બેંકો બંધ રહેશે.
23 જાન્યુઆરી: 23 જાન્યુઆરીએ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના જન્મદિવસ/સરસ્વતી પૂજા/વીર સુરેન્દ્ર સાંઈ જયંતિ/બસંત પંચમીના કારણે અગરતલા, ભુવનેશ્વર અને કોલકાતામાં બેંકો બંધ રહેશે.
26 જાન્યુઆરી: 26 જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિવસના કારણે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, બેંકોમાં રજા હોવા છતાં, ઓનલાઈન બેંકિંગ, નેટ બેંકિંગ અને ATM સેવાઓ કાર્યરત રહેશે, જેથી તમે તમારા નાણાકીય વ્યવહારો ઘરે બેઠા કરી શકશો.
