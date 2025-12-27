કોણ છે જયશ્રી ઉલ્લાલ? સત્ય નડેલા અને સુંદર પિચાઈને પાછળ છોડી બન્યા ભારતીય મૂળના સૌથી અમીર CEO
Hurun India Rich List 2025: ઉલ્લાલની નેટવર્થ 50,170 કરોડ રૂપિયા છે. તેની સરખામણીમાં માઈક્રોસોફ્ટના CEO સત્ય નડેલા 9,770 કરોડ રૂપિયા સાથે બીજા સ્થાને છે અને ગૂગલના સુંદર પિચાઈ 5,810 કરોડ રૂપિયા સાથે સાતમા સ્થાને છે.
Trending Photos
Hurun India Rich List 2025: જ્યારે પણ ભારતીય મૂળના સૌથી ધનિક એક્ઝિક્યુટિવ્સની વાત આવે છે, ત્યારે તમારા મનમાં સત્ય નડેલા અને સુંદર પિચાઈ જેવા નામ જ આવે છે. એ વાત સાચી છે કે આ બંને વિશ્વની બે સૌથી પ્રભાવશાળી કંપનીઓ ચલાવે છે. પરંતુ આ હોવા છતાં નડેલા કે પિચાઈમાંથી કોઈ પણ ભારતીય મૂળના ટોપ CEO લિસ્ટમાં પ્રથમ સ્થાને નથી. જી હા, આ તાજ અરિસ્ટા નેટવર્ક્સ (Arista Networks) ના પ્રેસિડેન્ટ અને CEO જયશ્રી ઉલ્લાલને મળ્યો છે. હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 (Hurun India Rich List 2025) અનુસાર, જયશ્રી ઉલ્લાલ હવે વિશ્વના સૌથી અમીર ભારતીય CEO છે.
ઉલ્લાલની નેટવર્થ 50,170 કરોડ રૂપિયા છે. તેની સરખામણીમાં માઈક્રોસોફ્ટના CEO સત્ય નડેલા 9,770 કરોડ રૂપિયા સાથે બીજા સ્થાને છે અને ગૂગલના સુંદર પિચાઈ 5,810 કરોડ રૂપિયા સાથે સાતમા સ્થાને છે. જયશ્રી ઉલ્લાલ 2008 થી કોમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ કંપની અરિસ્ટા નેટવર્ક્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. ફોર્બ્સના અહેવાલ મુજબ તેમના નેતૃત્વ હેઠળ કંપનીએ 2024માં 7 બિલિયનની આવક હાંસલ કરી છે, જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં લગભગ 20 ટકા વધુ છે.
ટોપ 10 હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025
આ યાદીમાં જયશ્રી ઉલ્લાલ સૌથી ઉપર છે. વિશ્વ સ્તરે પ્રભાવ ધરાવતા અનેક ભારતીય મૂળના નેતાઓ આ યાદીમાં સામેલ છે...
| 1 | જયશ્રી ઉલ્લાલ (અરિસ્ટા નેટવર્ક્સ) 50,170 કરોડ રૂપિયા
| 2 | સત્ય નડેલા (માઈક્રોસોફ્ટ) 9,770 કરોડ રૂપિયા
| 3 | નિકેશ અરોરા (પાલો અલ્ટો નેટવર્ક્સ) 9,190 કરોડ રૂપિયા
| 4 | ઇગ્નેશિયસ નવિલ નોરોન્હા (એવન્યુ સુપરમાર્ટ્સ) 6,570 કરોડ રૂપિયા
| 5 | અજયપાલ સિંહ બંગા (વર્લ્ડ બેંક/માસ્ટરકાર્ડ) 5,970 કરોડ રૂપિયા
| 6 | થોમસ કુરિયન (ગૂગલ ક્લાઉડ) 5,900 કરોડ રૂપિયા
| 7 | સુંદર પિચાઈ (ગૂગલ) 5,810 કરોડ રૂપિયા
| 8 | ઈન્દિરા નૂયી (પેપ્સિકો) 5,130 કરોડ રૂપિયા
| 9 | શાંતનુ નારાયણ (એડોબ) 4,670 કરોડ રૂપિયા
| 10 | અજીત જૈન (બર્કશાયર હેથવે) 2,950 કરોડ રૂપિયા
જાણો કોણ છે જયશ્રી ઉલ્લાલ?
જયશ્રી ઉલ્લાલનો જન્મ 27 માર્ચ 1961ના રોજ લંડનમાં થયો હતો. જ્યારે તેઓ 5 વર્ષના હતા ત્યારે તેમનો પરિવાર ભારત આવી ગયો હતો. બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ, તેમના પિતા ફિઝિસિસ્ટ હતા અને ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય સાથે જોડાયેલા હતા. ભારતીય ટેકનોલોજી સંસ્થાઓ (IIT) ના નિર્માણમાં તેમના પિતાનું વિશેષ યોગદાન હતું.
તેમણે પ્રારંભિક શિક્ષણ નવી દિલ્હીની કોન્વેન્ટ ઓફ જીસસ એન્ડ મેરી સ્કૂલમાંથી મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ અમેરિકાના સેન ફ્રાન્સિસ્કો શિફ્ટ થયા. ઉલ્લાલે સેન ફ્રાન્સિસ્કો સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં બેચલર ડિગ્રી મેળવી અને 1986માં સાન્ટા ક્લેરા યુનિવર્સિટીમાંથી એન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટમાં માસ્ટર્સ કર્યું. આ ક્ષેત્રમાં તેમના પ્રદાન બદલ 2025માં તેમને એન્જિનિયરિંગમાં માનદ ડોક્ટરેટથી નવાજવામાં આવ્યા છે.
તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત સેમિકન્ડક્ટર સેક્ટરથી કરી હતી. તેમણે એડવાન્સ્ડ માઇક્રો ડિવાઇસિસ (AMD) અને ફેરચાઇલ્ડ સેમિકન્ડક્ટરમાં કામ કર્યું. તેમની કારકિર્દીમાં મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેઓ 'ક્રેસેન્ડો કોમ્યુનિકેશન્સ'માં જોડાયા. 1993માં જ્યારે સિસ્કો (Cisco) એ આ કંપની ખરીદી, ત્યારે તેઓ ત્યાં માર્કેટિંગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હતા. વર્ષ 2008માં તેઓ અરિસ્ટા નેટવર્ક્સમાં જોડાયા અને આજે તે કંપનીને શિખર પર પહોંચાડી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે