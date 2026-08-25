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જેફરીને દુનિયાભરના શેર માર્કેટોને આપી ચેતવણી, અમેરિકાને ઠેરવ્યું જવાબદાર, જાણો

Jefferies Warning: બ્રોકરેજ ફર્મ જેફરીને વિશ્વભરના શેર માર્કેટ માટે ચેતવણી સ્વરૂપ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે અને તેના માટે યુએસ સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે, અમેરિકાના દેણાની અસર વિશ્વભરના શેર માર્કટમાં જોવા મળી શકે છે અને માર્કેટ અપડાઉન માટે પણ તેને જ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:15 PM IST
જેફરીને દુનિયાભરના શેર માર્કેટોને આપી ચેતવણી, અમેરિકાને ઠેરવ્યું જવાબદાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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