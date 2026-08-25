/જેફરીને દુનિયાભરના શેર માર્કેટોને આપી ચેતવણી, અમેરિકાને ઠેરવ્યું જવાબદાર, જાણો

Jefferies Warning: વિશ્વભરના શેરબજારોમાં ભારે ઉથલપાથલ રોકાણકારોને પરેશાન કરી રહી છે, ક્યારેક રોકેટ ગતિએ ઉછળી રહી છે, તો ક્યારેક સતત ઘટી રહી છે. વૈશ્વિક શેરબજારોમાં આ અસ્થિરતા ચાલુ રહી શકે છે. પરંતુ બ્રોકરેજ ફર્મ જેફરીઝ દ્વારા કહેવામાં આવી છે, જે આ માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને જવાબદાર ઠેરવે છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું વધતું દેવું વૈશ્વિક શેરબજારો માટે ચેતવણીનો સંકેત છે.
આ કટોકટીનું કારણ શું છે?
તેના નવા રિપોર્ટમાં, બ્રોકરેજ ફર્મ જેફરીઝે એક ગંભીર ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બગડતી નાણાકીય પરિસ્થિતિ લાંબા ગાળાના ટ્રેઝરી બોન્ડ્સ પર દબાણ વધારી રહી છે. આ સીધા શેરબજારો માટે સંભવિત જોખમ ઊભું કરે છે. જેફરીઝના વ્યૂહરચનાકાર ક્રિસ્ટોફર વુડ કહે છે કે આ જોખમ મોટાભાગે 10 વર્ષના યુએસ ટ્રેઝરી બોન્ડ યીલ્ડમાં 5 ટકાથી ઉપરના વધારાને કારણે છે, જે નજીકના ભવિષ્યમાં શેરબજારોને અસ્થિર કરી શકે છે.
અમેરિકાની સતત બગડતી પરિસ્થિતિ
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બગડતી નાણાકીય પરિસ્થિતિ પર સતત વિચાર કરતા, 18 ઓગસ્ટના રોજ, યુએસ દેવું થોડા દાયકા પહેલા પણ અકલ્પનીય સ્તરને વટાવી ગયું છે. રિપોર્ટ મુજબ, અમેરિકાનું દેવું આશરે 40.05 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયું છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 7.8 ટકા વધારે છે.
ફેડરલ સરકારે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ 10 મહિનામાં આશરે 1.8 ટ્રિલિયન ડોલરની ખાધ નોંધાવી છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આગેવાની હેઠળની સરકારે ફક્ત જુલાઈમાં જ 432 બિલિયન ડોલરની રાજકોષીય ખાધ નોંધાવી હતી, જે માર્ચ 2021 પછીની સૌથી વધુ માસિક ખાધ છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વધતા દેવાના બોજને પ્રકાશિત કરતા આ આંકડા ફરી એકવાર વૈશ્વિક રોકાણકારોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે, કારણ કે સમસ્યા હવે યુએસ દેવાના વધતા કદ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં ઉધાર લેવાની વધતી ગતિ, તે દેવાની સેવાનો ખર્ચ અને યુએસ બોન્ડ માર્કેટ પર વધતો દબાણ પણ શામેલ છે. આ વૈશ્વિક શેરબજારો માટે જોખમો ઉભા કરી રહ્યા છે.
મહેસૂલ અને ખર્ચ વચ્ચેનો વધતો જતો તફાવત
જુલાઈમાં ફેડરલ આવકમાં એક વર્ષ અગાઉની સરખામણીમાં 1.3 ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં 5.7 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ફી સહિત કરવેરા આવકમાં જુલાઈમાં 8 ટકા અને 3 મહિનાના સમયગાળામાં 6.4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. બીજી તરફ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સરકારી ખર્ચ વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે, કારણ કે જુલાઈમાં કુલ ફેડરલ ખર્ચમાં 1 વર્ષ અગાઉની સરખામણીમાં 21.7 ટકા અને છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં 10.7 ટકાનો વધારો થયો છે.
યુએસ બોન્ડ માર્કેટ પર નજર કરીએ તો, 10 વર્ષના ટ્રેઝરી બોન્ડ વેચાણમાં 4.683 ટકાની ઉપજ પહોંચી છે, જે 19 વર્ષમાં સૌથી વધુ છે, જ્યારે 30 વર્ષના બોન્ડ હરાજી 5.216 ટકા પર પહોંચી છે, જે 2001 પછી સૌથી વધુ છે.
ખતરો ફક્ત યુએસ પૂરતો મર્યાદિત નથી
આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે યુએસમાં ચાલી રહેલ નાટક ફક્ત અમેરિકા પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ વિશ્વભરમાં અસર કરી રહ્યું છે. આનું કારણ એ છે કે અમેરિકા દ્વારા જાહેર કરાયેલા સરકારી બોન્ડ્સ બેંકો, પેન્શન ફંડ્સ, વીમા કંપનીઓ, રોકાણ ભંડોળ અને વિશ્વભરની વિદેશી સરકારો પાસે છે. આનો અર્થ એ છે કે યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં સતત વધારો ફક્ત યુએસ સરકારના નાણાંકીય ખર્ચ કરતાં ઘણી વધારે અસર કરી રહ્યો છે.