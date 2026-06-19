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Jio નો IPO આવશે, રિલાયન્સની AGMમાં મુકેશ અંબાણીએ કરી સૌથી મોટી જાહેરાત

દેશની દિગ્ગજ કંપનીના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જિયો આઈપીઓને લઈને મોટી જાહેરાત કરી દીધી છે. રિલાયન્સની એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું કે જિયોના આઈપીઓ માટે આજે સેબીમાં દસ્તાવેજ ફાઇલ કરવામાં આવશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:00 PM IST
Jio નો IPO આવશે, રિલાયન્સની AGMમાં મુકેશ અંબાણીએ કરી સૌથી મોટી જાહેરાત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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Jio નો IPO આવશે, રિલાયન્સની AGMમાં મુકેશ અંબાણીએ કરી સૌથી મોટી જાહેરાત
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