/Jio નો IPO આવશે, રિલાયન્સની AGMમાં મુકેશ અંબાણીએ કરી સૌથી મોટી જાહેરાત

રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીની 49મી AGMમાં ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જિયો આઈપીઓને લઈને મોટી જાહેરાત કરી છે. બજારના જાણકારો અનુસાર આ આઈપીઓ ભારતીય શેર બજારના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો આઈપીઓ બનવા જઈ રહ્યો છે.
AMGમાં મુકેશ અંબાણીએ કહ્યુ- 'Jio Platforms ના બોર્ડે તેના DRHP ને મંજૂરી આપી છે, અને તેને આજે સેબીમાં ફાઈલ કરવામાં આવશે. આ મારા માટે, રિલાયન્સ પરિવાર અને લાખો શેરધારકો માટે ભાવુક ક્ષણ છે.'
તેમણે કહ્યું કે રિલાયન્સનો તેના શેરધારકો સાથે ગર્વ, ભરોસા, સન્માન અને શેયર્ડ ગ્રોથ પર આધારિત એક ગાઢ અને પવિત્ર સંબંધ છે. આ કમિટમેન્ટ ધીરૂભાઈ અંબાણી માટે પર્સનલ હતું અને મુકેશ અંબાણી માટે પણ એટલું પવિત્ર છે.
આગામી પેઢીને મોટી જવાબદારી
તેમણે જણાવ્યું કે આકાશ, ઈશા અને અનંત અંબાણી જિયો આઈપીઓ પ્રોસેસને લીડ કરી રહ્યાં છે અને ભવિષ્યમાં વેલ્યુ ક્રિએશનની તકને આગામી પેઢી લીડ કરશે. મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું- જિયોનું પ્રપોઝ્ડ લિસ્ટિંગ દુનિયાને દેખાડશે કે ભારત ગ્લોબલ લેવલ, ગ્લોબલ કેપેબિલિટી અને ગ્લોબલ વેલ્યૂવાળી ટેક્નોલોજી કંપનીઓ બનાવી શકે છે.
મુકેશ અંબાણીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું- બું તમને અને બધા નવા રોકાણકારોને ભરોસો અપાવું છે કે જિયોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ હશે.
મહત્વનું છે કે જિયો આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રેશ ઈશ્યુના રૂપમાં આવશે. તેમાંથી મળનારી બધી રકમનો ઉપયોગ જિયોના 5જી નેટવર્કના વિસ્તાર, એઆઈ ટેક્નોલોજી અને ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવામાં થશે. લિસ્ટિંગ સમયે જિયો પ્લેટફોર્મની કુલ માર્કેટ વેલ્યુ $110 બિલિયનથી $130 બિલિયન વચ્ચે હોઈ શકે છે, જે તેને દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીમાં સામેલ કરી દેશે.