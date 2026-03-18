તૈયાર રાખજો રૂપિયા! Jio લાવી રહ્યું છે દેશનો સૌથી મોટો IPO, આ મહિનાના અંત સુધીમાં આવી શકે મોટું અપડેટ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessતૈયાર રાખજો રૂપિયા! Jio લાવી રહ્યું છે દેશનો સૌથી મોટો IPO, આ મહિનાના અંત સુધીમાં આવી શકે મોટું અપડેટ

Reliance Jio IPO: Jioનો IPO ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO સાબિત થઈ શકે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, અબજોપતિ મુકેશ અંબાણીની મુખ્ય કંપની રિલાયન્સની કોઈ મોટી પેટા કંપનીનો આશરે બે દાયકામાં આ પ્રથમ IPO હશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:20 PM IST

JIO IPO News: ભારતની દિગ્ગજ કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) તેની ટેલિકોમ યુનિટ જિયો પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડ ના પ્રારંભિક જાહેર પ્રસ્તાવ (IPO) ની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, કંપની આ મહિનાના અંત સુધીમાં ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના નાણાકીય પરિણામોની સાથે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કરી શકે છે. મંગળવારે કંપનીએ આ પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવવા માટે કંપનીએ 17 બેન્કરોની નિમણૂક કરીને ઔપચારિક શરૂઆત કરી દીધી છે.

આ IPO માટે સલાહકાર તરીકે સેવા આપવા માટે નવ આંતરરાષ્ટ્રીય બેંકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આમાં મોર્ગન સ્ટેનલી, HSBC હોલ્ડિંગ્સ PLC, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., અને Goldman Sachs Group Inc.નો સમાવેશ થાય છે. કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની, એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડ, JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ અને SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડનો સમાવેશ સ્થાનિક સલાહકારોમાં થાય છે.

રેકોર્ડ બ્રેક વેલ્યુએશનની શક્યતા
નોંધનીય છે કે સરકારે લિસ્ટિંગની જરૂરિયાતોમાં સુધારો કર્યા પછી IPO યોજનાને વેગ મળ્યો છે. મોટી કંપનીઓએ હવે તેમના શેરનો માત્ર 2.5% જાહેર જનતા સમક્ષ જાહેર કરવો પડશે. આ IPO ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો હોઈ શકે છે. નોંધપાત્ર રીતે, અબજોપતિ મુકેશ અંબાણીની મુખ્ય કંપની રિલાયન્સના મુખ્ય એકમ દ્વારા લગભગ બે દાયકામાં આ પહેલો IPO હશે.

રિલાયન્સ જિયો 2026ની શરૂઆત સુધીમાં 130 અબજ ડોલરથી 170 અબજ ડોલર(આશરે ₹10-14 લાખ કરોડ) વચ્ચેના અંદાજિત મૂલ્યાંકન સાથે IPO લાવવાનું વિચારી રહ્યું છે. કેટલાક અંદાજો મુજબ આ મૂલ્યાંકન 180 અબજ ડોલર સુધી પણ પહોંચી શકે છે. નોંધનીય છે કે 2020માં મેટા (ફેસબુક) અને ગૂગલ જેવી વૈશ્વિક ટેક કંપનીઓએ જિયો પ્લેટફોર્મમાં લગભગ 10 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું હતું.

શું છે આશાઓ?
એવું માનવામાં આવે છે કે આ IPO માં વર્તમાન રોકાણકારો દ્વારા તેમના શેરનું વેચાણ (ઓફર ફોર સેલ - OFS) સામેલ હશે. જોકે, IPO ના કદ, માળખું અને સમય અંગે હજુ સત્તાવાર મહોર લાગવાની બાકી છે અને તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. હાલમાં કંપની કે બેંકોના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

