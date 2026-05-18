/Gold પર જે પી મોર્ગનની ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી, સોનાના ભાવ પર અનુમાન ઘટાડ્યું, ખાસ જાણો 

Gold Price Forecast: જો તમને સોનું ભેગુ કરવાનો શોખ હોય અને સોનું ખરીદવાની ઈચ્છા થતી હોય તો તમારા માટે આ સમાચાર કામના છે. સોનાના ભાવ પર કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી છે જે તમારે જાણવા જેવી છે. જે પી મોર્ગને વધતી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને અન્ય કારણોસર સોનાના ભાવ પર અનુમાન ઘટાડી દીધુ છે. જાણો વિગતો.
સોનું અને ચાંદી છેલ્લા ઘણા સમયથી ઉથલપાથલ ઝેલી રહ્યા છે. પહેલા તો ભાવ આકાશે આંબી ગયા અને પછી જબરદસ્ત પછડાવવા લાગ્યા. સોનાના ભાવ 4500-5500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ જોવા મળ્યા કરે છે. હાલ કોમેક્સ પર સોનાનો ભાવ 4550 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતમાં પણ સોનાના ભાવ આજે રિટેલ બજારમાં પછડાયા છે અને વાયદા બજારમાં જો કે સવારે લાલ નિશાન બાદ હવે લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ આમ છતાં સોનાનો ભાવ 155000 થી 160000 સુધી પહોંચી ગયો છે. જિયો પોલીટિકલ તણાવ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડિમાન્ડ અને ડોલરની મજબૂતી તથા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફેરફાર પાછળ કારણભૂત જોવા મળી રહ્યા છે. આવામાં જો તમે ઘરમાં સોનું ભેગું કરી રાખતા હોવ તો એકવાર વિચારી લેજો.
સોનામાં સતત ઉતાર ચડાવ
હાલમાં સોનાના ભાવમાં નબળાઈ જોવા મળી છે. કારણ કે અમેરિકી બોન્ડ યીલ્ડ વધવાથી, મોંઘવારીની ચિંતા અને ડોલરના મજબૂત થવાથી દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. આમ છતાં અનેક બ્રોકરેજ ફર્મ અને બેંક લાંબા સમયમાં સોનાને લઈને પોઝિટિવ બનેલા હતા. તેમનું માનવું હતું કે 2026 સુધીમાં સોનાના ભાવમાં ફરી એકવાર સુધારો જોવા મળી શકે છે. પરંતુ જેપી મોર્ગને એક એવી ભવિષ્યવાણી કરી છે જેને જાણીને સોનું ભેગું કરી બેઠેલાઓેને નિરાશા થઈ શકે પરંતુ ખરીદનારાઓને મોજ પડે.
મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરીથી તેજી જોવા મળી રહી છે. ઓઈલ મોંઘુ થવાથી વૈશ્વિક સ્તરે મોંઘવારીનું જોખમ વધ્યું છે. તેની અસર સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓના બજાર પર પડતી જોવા મળી રહી છે. જ્યાં રોકાણકારોની બદલાતી સ્ટ્રેટેજી અને બજારની અનિશ્ચિતતાઓના કારણે ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે.
ગત અઠવાડિયાના શરૂઆતમાં સોનાના ભાવમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી અને ભાવ સતત ઉપર જઈ રહ્યા હતા. વૈશ્વિક બજારમાં સોનું એક સમયે 4750 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયું હતું. જો કે પછી બજારનું વલણ કઈક એવું બદલાયું અને ભાવમાં ઘટાડો આવી ગયો. એક જ દિવસમાં સોનામાં 2 ટકાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો. સમગ્ર અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો ભાવ લગભગ 3 ટકા જેવા તૂટ્યા.
જે પી મોર્ગનની સોના પર ભવિષ્યવાણી
જે પી મોર્ગને 2026 માટે સોનાના ભાવનું અનુમાન ઘટાડીને 5243 ડોલર પ્રતિ ઔંસ કર્યું છે. જે પહેલા 5708 ડોલર હતું. બેંકનું કહેવું છે કે રોકાણકારોનો રસ હાલ ઘણો ઘટ્યો છે. જેના કારણે કોમેક્સ ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સમાં કારોબાર અને ETF રોકાણમાં સુસ્તી છે. જ્યારે ફંડ મેનેજર્સની ભાગીદારી પણ નીચલા સ્તરે છે.
આ ઉપરાંત વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC)ના રિપોર્ટ મુજબ દુનિયાની કેન્દ્રીય બેંકોએ 2026ના પહેલા ત્રિમાસિકમાં કુલ 244 ટન સોનું ખરીદ્યું છે. તેનાથી એ પણ નોંધપાત્ર છે કે વૈશ્વિક સ્તરે કેન્દ્રીય બેંક હજુ પણ સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ ગણે છે અને પોતાનો ગોલ્ડ રિઝર્વ સતત વધારી રહ્યા છે.
ચાંદીમાં સૌથી વધુ ઉતાર ચડાવ
ચાંદીના બજારમાં હાલ સૌથી વધુ ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. જે સોના કરતા પણ વધુ છે. વિતેલા સપ્તાહની શરૂઆતમાં અનેક એક્સપર્ટે અનુમાન કર્યું હતું કે ચાંદીના ભાવ 90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે છેલ્લા બે કારોબારી સત્રમાં ચાંદીના ભાવમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. ચાંદીનો ભાવ જે હાલ લગભગ 77 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર બનેલો છે તેમાં એક જ દિવસમાં 7.5 ટકાનો કડાકો પણ જોવા મળ્યો છે. જ્યારે સમગ્ર અઠવાડિયા દરમિયાન તેમાં કુલ લગભગ 7 ટકાની નબળાઈ જોવા મળી. જેનાથી બજારમાં ઝડપી ઉતાર ચડાવ અને રોકાણકારોની સતર્કતા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.
હાલના સમયમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ પર સૌથી વધુ દબાણ અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરોને લઈને બનેલી અપેક્ષાઓનો છે. અમેરિકામાં મોંઘવારી ફરી વધી રહી છે. જેનાથી ફેડ ફરીથી વ્યાજ દર વધારે તેવી શક્યતા વધી છે. સામાન્ય રીતે વ્યાજ દર વધવાથી રોકાણકારો સોના જેવી વ્યાજ ન આપતી સંપત્તિઓથી અંતર જાળવે છે. જેની અસર ભાવ પર પડે છે.
બીજી બાજુ ANZએ પણ શુક્રવારે સોના માટે પોતાનો વર્ષના અંતનો લક્ષ્ય ઘટાડીને 5600 ડોલર કર્યો છે. બેંકનું માનવું છે કે મોંઘવારી વધવાની શક્યતાઓ, ઊંચા બોન્ડ યીલ્ડ અને મજબૂત ડોલર આવનારા સમયમાં સોનાના ભાવ પર દબાણ વધારી શકે છે. આવામાં જો તમારા ઘરમાં સોનું પડ્યું હોય તો સમજી લેવું કે મૂલ્ય ઘટી શકે છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ભારતના રિટેલ બજારમાં આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો IBJA પર આજના ખુલતા ભાવમાં 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 389 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 157821 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 158210 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો પ્રતિ કિલોગ્રામ 1722 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને આજે ભાવ 266778 પર પહોંચી ગયો છે જે છેલ્લા કારોબારી સેશનમાં 268500 પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે અને શનિવારે તથા રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે એસોસિએશન દ્વારા ભાવ જાહેર થતા નથી. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે છે.