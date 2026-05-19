/શું સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે? JP મોર્ગનની મોટી ભવિષ્યવાણી, જાણો

Gold Silver Price prediction: ટૂંકા ગાળાની માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે વૈશ્વિક રોકાણ બેંક JPMorganએ 2026 માટે સોનાના સરેરાશ ભાવનો અંદાજ ઘટાડ્યો છે. જો કે, બેંક માને છે કે લાંબા ગાળે, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓને કારણે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થશે.
Gold Silver Price prediction: છેલ્લા કેટલાક સમયથી વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ તાજેતરના તીવ્ર ઘટાડાએ રોકાણકારોને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. ઓલટાઈમ હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યા પછી કિંમતી ધાતુઓમાં આ તીવ્ર સુધારા વચ્ચે, અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ અને વૈશ્વિક રોકાણ બેંક, JPMorgan એ સોના અને ચાંદીના ભાવ અંગે એક મુખ્ય અહેવાલ અને ભવિષ્યવાણી જાહેર કરી છે. આ અહેવાલના પ્રકાશન પછી, કોમોડિટી બજાર વધુને વધુ અસ્થિર બન્યું છે, અને રોકાણકારો કેવી રીતે આગળ વધશે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
JPMorganએ 2026 માટે તેના સરેરાશ સોનાના ભાવ લક્ષ્યાંકમાં થોડો ઘટાડો કર્યો છે. બેંકે આ માટે મુખ્ય કારણ તરીકે ટૂંકા ગાળાની માંગમાં ઘટાડો દર્શાવ્યો છે. ચાલો, સરળ શબ્દોમાં, JPMorgan દ્વારા તેના તાજેતરના અહેવાલમાં કરવામાં આવેલા મહત્વપૂર્ણ દાવાઓ અને આગામી મહિનાઓમાં સોના અને ચાંદી કેવી રીતે આગળ વધશે તે સમજીએ.
JPMorgan એ તેના અંદાજિત સોનાના ભાવમાં કેમ ઘટાડો કર્યો?
વૈશ્વિક રોકાણ બેંક JPMorgan એ 2026 માટે તેના સોનાના ભાવની ભવિષ્યવાણી 5,708 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી ઘટાડીને 5,243 ડોલર પ્રતિ ઔંસ કરી છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે સોનામાં ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારોનો રસ થોડો ઠંડો પડ્યો છે, જેના કારણે માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરવાની અપેક્ષાઓ ઓછી કરી છે, જેના કારણે ચિંતા વધી છે કે વ્યાજ દર ઊંચા રહેશે અથવા ઉર્જા-આધારિત ફુગાવાને પહોંચી વળવા માટે વધારો થશે. વ્યાજ દર ઊંચા રહે ત્યારે બિન-વ્યાજ-સહાયક સોનામાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ઘટે છે.
આ ઘટાડો ફક્ત એક વિરામ છે, માળખાકીય પરિવર્તન નથી
જ્યારે JPMorgan એ તેના સરેરાશ લક્ષ્યમાં થોડો ઘટાડો કર્યો છે, ત્યારે તેણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સોનામાં આ ઘટાડો ફક્ત એક વિરામ છે, બજારની ભાવનામાં ફેરફાર નથી. બેંકનો લાંબા ગાળાનો તેજીનો અંદાજ અકબંધ છે. JPMorgan માને છે કે વધતા વૈશ્વિક નાણાકીય જોખમો, ભૂ-રાજકીય ભંગાણ અને યુએસ નીતિની અનિશ્ચિતતા સોનાની લાંબા ગાળાની તેજી માટે કોઈ ખતરો નથી. બેંકના મતે, સોનું ફરીથી ગતિ મેળવી શકે છે અને વર્ષના અંત સુધીમાં 6,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે.
ઈરાન કટોકટી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નજર
કોમોડિટી એક્સપર્ટના મતે, સોનાના ભાવમાં આગામી મોટી રિકવરી મધ્ય પૂર્વમાં (ખાસ કરીને ઈરાન કટોકટી) વિકાસ પર આધારિત રહેશે. JPMorgan એક્સપર્ટ અપેક્ષા રાખે છે કે જૂનમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલશે. જો આ કટોકટી ઉકેલાઈ જાય, તો ફુગાવાના જોખમો ઘટશે, અને યુએસ ડોલર અને બોન્ડ યીલ્ડની મજબૂતાઈ નબળી પડશે. જો આવું થાય, તો સોનામાં ફરીથી નોંધપાત્ર રિકવરીનો અનુભવ થશે અને તે 4,900 ડોલરથી 5,100 ડોલર પ્રતિ ઔંસના પ્રતિકાર લેવલને વટાવી શકે છે.
ચાંદી માટે શું સંભાવના છે?
જાન્યુઆરીમાં 121.64 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ઐતિહાસિક શિખર પર પહોંચ્યા પછી ચાંદીમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે. જો કે, JPMorgan અપેક્ષા રાખે છે કે 2026 સુધીમાં સરેરાશ ચાંદીનો ભાવ 81 ડોલર પ્રતિ ઔંસ રહેશે, જે ગયા વર્ષના ભાવ કરતાં લગભગ બમણો છે.
ગોલ્ડમેન સૅક્સ અને સિટીગ્રુપ જેવી અન્ય બેંકો માને છે કે ગ્રીન એનર્જી અને સોલાર ઉદ્યોગોમાં ચાંદીના ભારે ઉપયોગને કારણે તેની ભૌતિક માંગ જળવાઈ રહેશે, જેના કારણે આગામી મહિનાઓમાં સોનાની તુલનામાં ચાંદીમાં વધુ અસ્થિરતા અને મોટો ઉછાળો આવી શકે છે.