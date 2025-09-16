Prev
Next

JSW પેઇન્ટ્સે ખરીદી આ દિગ્ગજ કંપની, 129150000000માં કરવામાં આવી ડીલ

Buy Company: સજ્જન જિંદાલની આગેવાની હેઠળના JSW પેઇન્ટ્સે જૂનમાં જાહેરાત કરી હતી કે તે આ કંપનીમાં 74.76% હિસ્સો ખરીદવા માટે 8,986 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે. તમને જણાવી દઈએ કે JSW પેઇન્ટ્સ 23 બિલિયન ડોલર JSW ગ્રુપનો ભાગ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:24 PM IST

Trending Photos

JSW પેઇન્ટ્સે ખરીદી આ દિગ્ગજ કંપની, 129150000000માં કરવામાં આવી ડીલ

Buy Company: કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ JSW પેઇન્ટ્સને નેધરલેન્ડ સ્થિત પેઇન્ટ કંપની Akzo Nobel Indiaમાં 12,915 કરોડ રૂપિયામાં બહુમતી હિસ્સો ખરીદવા માટે મંજૂરી આપી છે. સજ્જન જિંદાલની આગેવાની હેઠળના JSW પેઇન્ટ્સે જૂનમાં જાહેરાત કરી હતી કે તે Akzo Nobel Indiaમાં 74.76% હિસ્સો ખરીદવા માટે 8,986 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે. 

એક ઓપન ઓફર આવશે

Add Zee News as a Preferred Source

આ પછી જાહેર શેરધારકો પાસેથી વધારાનો 25% હિસ્સો ખરીદવા માટે એક ઓપન ઓફર આવશે, જેની કિંમત 3,929.06 કરોડ રૂપિયા હતી. આ રીતે, હિસ્સાના સંપાદનનું કુલ મૂલ્ય 12,915 કરોડ રૂપિયા થશે.

CCI એ શું કહ્યું?

કોમ્પિટિશન કમિશને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે CCI એ JSW પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ દ્વારા Akzo Nobel ઇન્ડિયામાં 75% સુધીના શેરહોલ્ડિંગના સંપાદનને મંજૂરી આપી છે. આ સોદા હેઠળ, Akzo Nobel ઇન્ડિયા પાવડર કોટિંગ્સ બિઝનેસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધન કેન્દ્રની માલિકી જાળવી રાખશે. JSW પેઇન્ટ્સે, અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે, જાહેર જનતા પાસેથી બાકીના 25.24 ટકા શેર ખરીદવા માટે એક ઓપન ઓફર પણ કરી છે.

આ સોદો એક આકર્ષક તક

તાજેતરમાં, JSW પેઇન્ટ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ જિંદાલે અગાઉ દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં જણાવ્યું હતું કે આ સોદો એક આકર્ષક તક છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કોઈ વિકલ્પ નથી. મારે Akzo Nobel ઇન્ડિયા માટે બધું જ આપવું પડશે.

કંપની વિશે

તમને જણાવી દઈએ કે JSW પેઇન્ટ્સ 23 બિલિયન ડોલર JSW ગ્રુપનો ભાગ છે. આ ગ્રુપ સ્ટીલ, સિમેન્ટ, ઉર્જા, ઓટોમોબાઇલ અને પેઇન્ટ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સક્રિય છે. Akzo Nobel ઇન્ડિયા લિમિટેડ ડચ મૂળ કંપની Akzo Nobelનો એક ભાગ છે અને સુશોભન અને ઔદ્યોગિક પેઇન્ટના વ્યવસાયમાં હાજર છે. એક્ઝો નોબેલ ઇન્ડિયાના શેરની વાત કરીએ તો, તેની ગતિ ધીમી છે. મંગળવારે આ શેર 3383.20 રૂપિયા પર હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
JSW Paints gets CCI nodJSW PaintsCCIAkzo Nobel IndiaSajjan JIndalJSW GroupGujarati NewsBuy Stakebig deal

Trending news