Share Market Crash: બજેટમાં ફક્ત એક જાહેરાત અને બજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 2000 પોઈન્ટ તૂટ્યો
Share Market Crash Reason: બજેટમાં ફક્ત એક જાહેરાત પછી આ ઘટાડો થયો છે. સરકારે ફરી એકવાર આ ટેક્સમાં વધારો કર્યો છે. સરકારે F&O હેઠળ STT દરોમાં પણ વધારો કર્યો છે.
Share Market Crash Reason: બજેટમાં F&O હેઠળ STTમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તે પાછલા બજેટમાં પણ વધારવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે તે 0.1 ટકાથી વધારીને 0.15 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત બાદ, શેરબજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
સેન્સેક્સ 2000 પોઈન્ટ ઘટ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 700 પોઈન્ટ નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. મૂડી ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. BSE અને Groww જેવા શેરોમાં મંદીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. વેદાંતા, હિન્દુસ્તાન ઝિંક અને હિન્દુસ્તાન કોપરમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. નિફ્ટી 24,800ની નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જ્યારે સેન્સેક્સ 80,500ની નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
BSEના ટોચના 30 શેરોમાંથી, ફક્ત ત્રણ ઊંચા ટ્રેડ કરી રહ્યા છે, જ્યારે 27 નીચા ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. સન ફાર્મા, TCS અને કોટક મહિન્દ્રા સિવાય, અન્ય તમામ શેરોમાં લગભગ 8% ઘટાડો થયો છે. ઓટો, ફાર્માસ્યુટિકલ, FMCG અને બેંકિંગ સહિત તમામ ક્ષેત્રોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. PSU બેંકો જેવા ક્ષેત્રો પણ દબાણ હેઠળ છે.
STT શું છે?
STT તરીકે ઓળખાતો ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, શેરબજારમાં કોઈપણ સંપત્તિ ખરીદવા અને વેચવા પર લગાવવામાં આવે છે. STT ફરી એકવાર વધારવામાં આવ્યો છે, જેમ કે તે અગાઉ વધારવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે, F&Oમાં કોઈપણ પ્રીમિયમ ખરીદવા અને વેચવા પર STT વધારવામાં આવ્યો છે.
વિદેશી રોકાણકારો માટે ખાસ જાહેરાત
બજેટમાં શેરબજાર અંગે ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. PIOને હવે ભારતીય બજારમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, એટલે કે વિદેશમાં રહેતા ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ હવે ભારતીય બજારમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ મોટી જાહેરાત બાદ, વિદેશી રોકાણકારોમાં ઉછાળો આવવાની અપેક્ષા છે.
બજાર ખુલતાની સાથે જ, હિન્દુસ્તાન ઝિંકના શેર 10 ટકા ઘટ્યા, હિન્દુસ્તાન કોપરના શેર 18 ટકાથી વધુ ઘટ્યા, હિન્દુસ્તાન એલ્યુમિનિયમના શેર લગભગ 5 ટકા ઘટ્યા અને હિન્ડાલ્કોના શેર 7 ટકા ઘટ્યા. જોકે, રક્ષા શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી રહી છે. BEL અને ડેટા પેટર્ન જેવા શેર લગભગ 2 ટકાના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. મેટલ શેરોમાં પણ સુધારો થયો છે અને તે લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
