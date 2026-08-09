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પૈસા તૈયાર રાખજો! ખુલ્યા પહેલા જ 250 રૂપિયા પર પહોંચ્યો GMP, મેઈનબોર્ડનો છે IPO, જાણો

IPO GMP: ધૂત ટ્રાન્સમિશનનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 250 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ IPO 10 ઓગસ્ટથી 12 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:28 PM IST
પૈસા તૈયાર રાખજો! ખુલ્યા પહેલા જ 250 રૂપિયા પર પહોંચ્યો GMP, મેઈનબોર્ડનો છે IPO, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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