/પૈસા તૈયાર રાખજો! ખુલ્યા પહેલા જ 250 રૂપિયા પર પહોંચ્યો GMP, મેઈનબોર્ડનો છે IPO, જાણો

IPO GMP: ધૂત ટ્રાન્સમિશનનો IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તે આજે 250 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કંપનીનો IPO શુક્રવારે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 918 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. કુલ 72 રોકાણકારોએ બોલી લગાવી હતી. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારોને 871 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે શેર જાહેર કર્યા છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે
ધૂત ટ્રાન્સમિશન IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 829 રૂપિયાથી 871 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 17 શેરનો મોટો જથ્થો બનાવ્યો છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ 14,807 રૂપિયાનો ન્યૂનતમ દાવ લગાવવો પડશે.
આ મેઇનબોર્ડ IPOનું કદ 3,066.89 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 1.61 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 1,666.89 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચાઈ રહ્યા છે. BC Asia Investments XV Limited અને Mangalam Capital Private Limited આ ઓફર ફોર સેલમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. IPO 10 ઓગસ્ટથી 12 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે.
કોના માટે કેટલા શેર?
મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછું 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે IPOમાં મહત્તમ સંખ્યામાં નાના રોકાણકારો શેર મેળવી શકશે. ઓછામાં ઓછા 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
ગ્રે માર્કેટમાં IPOની ગર્જના
આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. IPO આજે, શનિવારે ગ્રે માર્કેટમાં 250 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ 28.70 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. IPOનો GMP ગઈકાલે 247 રૂપિયા હતો. 6 ઓગસ્ટના રોજ ગ્રે માર્કેટમાં IPO સૌથી મજબૂત લેવલે હતો, જ્યારે તે 259 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થતો હતો.
IPOની આવકનું કંપની શું કરશે?
કંપની હાલના દેવાની ચુકવણી માટે 464 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. 301 કરોડ રૂપિયા પેટાકંપનીમાં રોકાણ કરવામાં આવશે. કંપની હરિયાણા અને તમિલનાડુમાં નવા કારખાનાઓ સ્થાપવા માટે 150 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.