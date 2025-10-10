Prev
પૈસાની વ્યવસ્થા કરી લેજો, આ દિગ્ગજ કંપની લાવશે ₹7000 કરોડનો IPO, જાણો વિગત

Groww IPO: બ્રોકરેજ કંપની ગ્રો (Groww) જલ્દી પોતાનો 7 હજાર કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ કંપનીમાં માઇક્રોસોફ્ટના સીઈઓ સત્ય નડેલાનું પણ રોકાણ છે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ ઓક્ટોબરના અંતમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:29 AM IST

IPO News: બ્રોકરેજ કંપની જલ્દી પોતાનો 7 હજાર કરોડનો આઈપીઓ લોન્ચ કરવાની છે. આ વિશે જાણકારી રાખનાર બેન્કિંગ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે બેંગલુરૂ સ્થિત આ ફિનટેક કંપની, જેમાં માઇક્રોસોફ્ટના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી સત્ય નડેલાનું પણ રોકાણ છે. બિલિનબ્રેન્સ ગેરાજ વેન્ચર્સ, જે ગ્રોની મૂળ કંપની છે, તે આઈપીઓ દ્વારા આશરે 8 અબજ અમેરિલી ડોલર એટલે કે લગભગ 70400 કરોડનું મૂલ્યાંકન હાસિલ કરવાનું લક્ષ્ય રાખી રહી છે.

આ મોટા આઈપીઓ માટે કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, જેપી મોર્ગન ઈન્ડિયા, સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઈન્ડિયા, એક્સિસ કેપિટલ અને મોતીલાલ ઓસવાલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ (બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર્સ) હશે. 7 હજાર કરોડના આ ઈશ્યુમાં 1060 કરોડના નવા શેર જારી થશે, બાતી હિસ્સો ઓફર ફોર સેલના રૂપમાં હશે, જેમાં વર્તમાન ઈન્વેસ્ટર પોતાની ભાગીદારી વેચશે.

વર્તમાન આઈપીઓ આઉટલુક
ઓક્ટોબર મહિનામાં કેટલાક મોટા આઈપીઓ આવ્યા છે. ટાટા કેપિટલનો 15500 કરોડનો ઈશ્યુ, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો છે અને એલજી ઈલેક્ટ્રોનિક્સનો 11600 કરોડનો આઈપીઓ, આ પહેલા જૂનમાં એચડીબી ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસેઝે 12500 કરોડનો ઈશ્યુ લોન્ચ કર્યો હતો.

ઉદ્યોગના વર્તમાન પડકાર અને ગ્રોનું પ્રદર્શન
ગ્રોનો પ્રસ્તાવિત આઈપીઓ તેવા સમયમાં આવી રહ્યો છે જ્યારે સ્ટોક બ્રોકિંગ ઉદ્યોગ ફ્યૂચર્સ અને ઓપ્શન ટ્રેડમાં રેગુલેટરી કડકાઈને કારણે પ્રોફિટેબિલિટીમાં દબાવ અનુભવી રહ્યાં છે. જૂન ક્વાર્ટરમાં ગ્રોની ઓપરેશનલ ઈનકમ 9.6 ટકા ઘટી 904 કરોડ રહી, જે પાછલા વર્ષે આ ગાળામાં 1000 કરોડ હતી. પરંતુ ટેક્સ બાદ લાભ (PAT) આ ક્વાર્ટરમાં 378 કરોડ રહ્યો, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 12 ટકા વધુ છે.

બજારમાં ભાગીદારી
જૂન 2025 સુધી ગ્રોની પાસે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર 1.26 કરોડ એક્ટિવ કસ્ટમર હતા, જે રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો વચ્ચે 26.27 ટકા બજાર ભાગીદારી બરાબર છે. કંપનીની સ્થાપના 2016મા પૂર્વ ફ્લિપકાર્ડ અધિકારી લલિત કેશરે, હર્ષ જૈન, નીરજ સિંહ અને ઈશાન બંસલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

