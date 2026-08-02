/રૂપિયા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે IPOની ભરમાર, શેર માર્કેટમાં લિસ્ટ થશે 6 કંપનીઓ; જાણો કેટલો છે પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP

IPO News: આ અઠવાડિયે પ્રાઈમરી માર્કેટમાં 6 કંપનીઓના IPO ખુલી રહ્યા છે. આ 6 કંપનીઓના IPOમાંથી બે કંપનીઓ મેઈનબોર્ડ સેગમેન્ટની છે. જ્યારે 4 કંપનીઓ એસએમઈ સેગમેન્ટની છે. ચાલો જાણીએ કે કયો આઈપીઓ કયા દિવસે ઓપન થઈ રહ્યો છે.
1- આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આઈપીઓ (Ardee Industries IPO)
આ કંપનીના IPOની સાઈઝ 425.87 કરોડ રૂપિયા છે. IPO દ્વારા કંપની 6.04 કરોડ ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. જ્યારે ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા કંપની 2 કરોડ શેર જાહેર કરશે. કંપનીએ IPO માટે પ્રાઈસ બેન્ડ 50 રૂપિયાથી 53 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ IPO 5 ઓગસ્ટથી 7 ઓગસ્ટ 2026 સુધી ખુલ્લો રહેશે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપની 6.75 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહી છે.
2- ટેક્નોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સ આઈપીઓ (Technocraft Ventures IPO)
આ IPO 7 ઓગસ્ટના રોજ ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 11 ઓગસ્ટ સુધી દાંવ લગાવવાની તક મળશે. કંપનીએ હજુ સુધી પ્રાઈસ બેન્ડની જાહેરાત કરી નથી. આ IPOનું સાઈઝ 1.19 કરોડ રૂપિયા છે.
3- અનાવિલ વાયર એન્ડ એન્જિનિયરિંગ આઈપીઓ (Anawil Wire & Engineering IPO)
આ IPO 3 ઓગસ્ટના રોજ ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 5 ઓગસ્ટ સુધી રોકાણ કરવાની તક રહેશે. આ IPOનો પ્રાઈસ બેન્ડ 257 રૂપિયાથી 270 રૂપિયા પ્રતિ શેર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે. ઈન્વેસ્ટર્સ ગેઈનના રિપોર્ટ મુજબ ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ 90 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
4- એજીયસ ટેક્નોલોજીસ આઈપીઓ (Aegeus Technologies IPO)
આ કંપનીના IPOની સાઈઝ 23.71 કરોડ રૂપિયા છે. 4 ઓગસ્ટથી 6 ઓગસ્ટ સુધી IPO ખુલ્લો રહેશે. આ IPOનો પ્રાઈસ બેન્ડ 100 રૂપિયાથી 105 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ IPOનો લોટ સાઈઝ 1200 શેરનો બનાવવામાં આવ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો IPO શૂન્ય (0) રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
5- એલએપીએલ ઓટોમોટિવ આઈપીઓ (LAPL Automotive IPO)
આ IPOની સાઈઝ 32.40 કરોડ રૂપિયા છે. IPO દ્વારા કંપની 0.34 કરોડ ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. IPO 6 ઓગસ્ટથી 10 ઓગસ્ટ સુધી ઓપન રહેશે. આ કંપનીના IPOનો પ્રાઈસ બેન્ડ 88 રૂપિયાથી 94 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. ઈન્વેસ્ટર્સ ગેઈનના રિપોર્ટ મુજબ ગ્રે માર્કેટમાં IPO 25 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
6- ઓપ્ટિમાસ્ટિક્સ એન્ટરટેઈન્મેન્ટ ઈન્ડિયા આઈપીઓ (Optimystix Entertainment India IPO)
આ IPO 7 ઓગસ્ટથી 11 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ IPOનું સાઈઝ 0.62 કરોડ રૂપિયા છે. આ કંપનીએ અત્યાર સુધી પ્રાઈસ બેન્ડની જાહેરાત કરી નથી.