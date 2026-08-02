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રૂપિયા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે IPOની ભરમાર, શેર માર્કેટમાં લિસ્ટ થશે 6 કંપનીઓ; જાણો કેટલો છે પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP

IPO News: આ અઠવાડિયે 6 કંપનીઓના IPO ખુલી રહ્યા છે. જેમાં 4 કંપની એસએમઈ (SME) સેગમેન્ટની અને બે કંપની મેઈનબોર્ડ સેગમેન્ટની છે. ચાલો જાણીએ કયો IPO ક્યા દિવસ ખુલી રહ્યો છે ગ્રે માર્કેટમાં GMP શું ચાલી રહ્યું છે? 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:56 PM IST
રૂપિયા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે IPOની ભરમાર, શેર માર્કેટમાં લિસ્ટ થશે 6 કંપનીઓ; જાણો કેટલો છે પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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