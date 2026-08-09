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Upcoming IPO: પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 9 કંપનીઓના IPO, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ, જાણો GMP અને તારીખ

Upcoming IPO: આ અઠવાડિયે ઘણી કંપનીઓ તેમના IPO ખુલી રહ્યા છે. આમાંથી પાંચ કંપનીઓ મેઈનબોર્ડ સેગમેન્ટમાં છે, જ્યારે ચાર SME સેગમેન્ટમાં છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:38 PM IST
Upcoming IPO: પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 9 કંપનીઓના IPO, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ, જાણો GMP અને તારીખ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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Upcoming IPO: પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 9 કંપનીઓના IPO, જાણો
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