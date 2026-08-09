/Upcoming IPO: પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 9 કંપનીઓના IPO, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ, જાણો GMP અને તારીખ

Upcoming IPO: આ કંપનીઓ ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. ચાલો જાણીએ કે કઈ કંપનીનો IPO કયા દિવસે ખુલી રહ્યો છે, અને તેમના પ્રાઇસ બેન્ડ, GMP અને અન્ય સુવિધાઓ શું છે.
1. મોલ્બિયો ડાયગ્નોસ્ટિક્સ IPO
આ કંપનીના IPOનું કદ 939.70 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 0.25 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. ઓફર ફોર સેલ દ્વારા કુલ 739.70 શેર વેચાઈ રહ્યા છે. IPO 10 ઓગસ્ટથી 12 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 768 રૂપિયાથી 807 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.
કંપનીએ 18 શેરનો મોટો હિસ્સો બનાવ્યો છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,526 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. એ નોંધવું જોઈએ કે કંપનીનો IPO આજે, રવિવારે ગ્રે માર્કેટમાં 130 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
2. ધૂત ટ્રાન્સમિશન IPO
આ કંપનીના IPOનું કદ 3066.89 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO 10 ઓગસ્ટથી 12 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપની BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 829 રૂપિયાથી 871 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 17 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 259 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
3. મિલ્કી મિસ્ટ ડેરી ફૂડ IPO
આ IPO 11 ઓગસ્ટથી 13 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીના IPOનું કદ 1553 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 133 રૂપિયાથી 140 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 27 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
4. ફેસિનેટ ટેક્સટાઇલ IPO
આ કંપનીનો IPO કદ 66.98 કરોડ રૂપિયા છે. IPO 11 ઓગસ્ટથી 13 ઓગસ્ટ સુધી ખુલશે. આ કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 148 રૂપિયાથી 156 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે.
5. શામ ફોમ IPO
આ IPO 11 ઓગસ્ટના રોજ ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 13 ઓગસ્ટ સુધી પોતાનો રોકાણ કરવાની તક છે. આ કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 130 રૂપિયા છે. IPO કદ 40.48 કરોડ રૂપિયા છે.
6. શિપ્રોકેટ IPO
આ કંપનીનો IPO કદ 1617 કરોડ રૂપિયા છે. IPO 12 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ સુધી ખુલશે. આ કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 92 રૂપિયાથી 97 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. IPO લોટ સાઈજ 154 શેર છે. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 16 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
7. બિહારી લાલ એન્જિનિયરિંગ
આ કંપનીના IPOનું કદ 301 કરોડ રૂપિયા છે. IPO 12 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ સુધી ખુલશે. કંપનીનો IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 271 રૂપિયાથી 285 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 25 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
8. પ્રમોદિની મેડિકેર IPO
આ SME કંપની માટે IPO છે. IPO 12 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ સુધી ખુલશે. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 110 રૂપિયાથી 118 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. IPOનો લોટ સાઈઝ 1,200 શેર છે.
9. Q&T ફૂડ્સ IPO
IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 115 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીનો IPO ઇશ્યૂ કદ 26.25 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO 12 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 6 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.