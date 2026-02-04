પૈસા રાખજો તૈયાર ! પ્રથમવાર AI આધારિત કંપનીનો આવી રહ્યો છે IPO, ગ્રે માર્કેટમાં મચાવી રહ્યો છે ધુમ !
Upcoming IPO: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્રમાં કામ કરતી કંપનીનો IPO આવતા અઠવાડિયે સોમવારે ખુલી રહ્યો છે. એક શેરની કિંમત શ્રેણી 857 રૂપિયાથી 900 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. આ મેઈનબોર્ડ IPO છે.
Upcoming IPO: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) હાલમાં માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યું છે. AI-આધારિત કંપનીનો IPO આગામી અઠવાડિયે લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. આ ભારતનો પ્રથમ IPO હશે જે સંપૂર્ણપણે AI પર આધારિત કંપનીનો છે.
વધી રહ્યો છે AIમાં રસ
Fractal Analyticsનો IPO એવા સમયે બજારમાં આવી રહ્યો છે જ્યારે લોકોનો AIમાં રસ વધી રહ્યો છે. આ 2,833.9 કરોડ રૂપિયાનો IPO છે. શરૂઆતમાં, તેનું કદ 4,900 કરોડ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે તેમાં 42 ટકા ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ વર્તમાન શેરબજારની પરિસ્થિતિને કારણે હોવાનું માનવામાં આવે છે.
IPO ક્યારે ખુલશે?
IPO આવતા અઠવાડિયે સોમવાર, 9 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે. રોકાણકારો 11 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી બોલી લગાવી શકશે. શેર 16 ફેબ્રુઆરીએ BSE અને NSE પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે.
શું છે તેની પ્રાઇસ બેન્ડ ?
ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સનો પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 857 રૂપિયાથી 900 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 16 શેરના લોટ સાઈઝ માટે અરીજી કરવી પડશે. ઉપરના ભાવે, એક લોટ માટે ₹14,400નું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સનો GMP શું છે?
ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સનો IPO બિનસત્તાવાર બજાર (ગ્રે માર્કેટ) માં નોંધપાત્ર ધ્યાન મેળવી રહ્યો છે. ગુરુવારે સાંજે 5 વાગ્યે તેના શેર ઇશ્યૂ ભાવ કરતા 16.67% વધુ ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
કંપની શું કરે છે?
2000માં સ્થપાયેલ ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સે AI અને ડિસિઝન ઇન્ટેલિજન્સના ક્ષેત્રમાં કામ કરવામાં બે દાયકાથી વધુ સમય વિતાવ્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
