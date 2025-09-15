સરકારની પૈસા ડબલ સ્કીમ...1000 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો રોકાણ, મળશે રિસ્ક વગર રિટર્ન
Government Scheme : કિસાન વિકાસ પત્ર તમને કોઈપણ જોખમ વિના ઉચ્ચ વળતરની સુવિધા આપી રહ્યું છે. આ એક સરકારી રોકાણ યોજના છે. જેમાં તમે 1000 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો અને તેમાંથી નફો કમાઈ શકો છો.
Government Scheme : રોકાણ જોખમોથી ભરેલું છે. પરંતુ જો તમે કોઈપણ જોખમ વિના ઉચ્ચ વળતર મેળવવા માંગતા હો, તો કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આ એક પ્રમાણપત્ર બચત યોજના છે, જે 9 વર્ષ અને 7 મહિનામાં તમારા પૈસા બમણા કરવાની ગેરંટી આપે છે.
હાલમાં તેનો વ્યાજ દર 7.5% છે. જો કે કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના 1988માં ખેડૂતોને બચત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ 2014માં નાણા મંત્રાલય દ્વારા તેને ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ તેને બધા માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી.
કિસાન વિકાસ પત્રના ફાયદા
- આ યોજનામાં 7.5% વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે, જે ઘણી FD યોજનાઓ કરતાં વધુ છે.
- રોકાણ કરેલી રકમ 115 મહિનામાં એટલે કે 9 વર્ષ અને 7 મહિનામાં ડબલ થવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે.
- આમાં, તમે 1000 રૂપિયાથી રોકાણ કરી શકો છો. પરંતુ કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી. તમે તેમાં કોઈપણ રકમ જમા કરી શકો છો.
- તમે તમારા રોકાણને અન્ય વ્યક્તિ અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.
- 2.5 વર્ષ પછી રોકાણ કરેલી રકમ રોકડમાં ઉપાડી શકાય છે.
કોણ અરજી કરી શકે છે
કિસાન વિકાસ પત્ર મેળવવા માટે, ભારતનો નાગરિક હોવો જરૂરી છે. - જે વ્યક્તિના નામે પ્રમાણપત્ર લેવામાં આવી રહ્યું છે તે ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો હોવું જોઈએ.
અરજી પ્રક્રિયા
સ્ટેપ 1- કિસાન વિકાસ પત્ર ખરીદવા માટે, નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ અથવા અધિકૃત બેંકમાં જાઓ. તમે તેને સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.indiapost.gov.in/home પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
સ્ટેપ 2- તેમાં પૂછવામાં આવેલી માહિતી ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો જોડો.
સ્ટેપ 3- ઘોષણાપત્ર અને નામાંકનની વિગતો ભરો.
સ્ટેપ 4- હવે આ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
સ્ટેપ 5- આ સાથે પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને તમને કિસાન વિકાસ પત્ર મળશે. તેને સુરક્ષિત રાખો, તેની મેચ્યોરીટી તારીખે જરૂર પડશે.
આ દસ્તાવેજો જરૂરી
કિસાન વિકાસ પર ખરીદવા માટે, તમારે પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ઉંમરનો પુરાવો, સરનામાનો પુરાવો જેવા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.
