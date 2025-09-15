Prev
Next

સરકારની પૈસા ડબલ સ્કીમ...1000 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો રોકાણ, મળશે રિસ્ક વગર રિટર્ન

Government Scheme : કિસાન વિકાસ પત્ર તમને કોઈપણ જોખમ વિના ઉચ્ચ વળતરની સુવિધા આપી રહ્યું છે. આ એક સરકારી રોકાણ યોજના છે. જેમાં તમે 1000 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો અને તેમાંથી નફો કમાઈ શકો છો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:11 PM IST

Trending Photos

સરકારની પૈસા ડબલ સ્કીમ...1000 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો રોકાણ, મળશે રિસ્ક વગર રિટર્ન

Government Scheme : રોકાણ જોખમોથી ભરેલું છે. પરંતુ જો તમે કોઈપણ જોખમ વિના ઉચ્ચ વળતર મેળવવા માંગતા હો, તો કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આ એક પ્રમાણપત્ર બચત યોજના છે, જે 9 વર્ષ અને 7 મહિનામાં તમારા પૈસા બમણા કરવાની ગેરંટી આપે છે.

હાલમાં તેનો વ્યાજ દર 7.5% છે. જો કે કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના 1988માં ખેડૂતોને બચત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ 2014માં નાણા મંત્રાલય દ્વારા તેને ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ તેને બધા માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી.

Add Zee News as a Preferred Source

કિસાન વિકાસ પત્રના ફાયદા 

- આ યોજનામાં 7.5% વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે, જે ઘણી FD યોજનાઓ કરતાં વધુ છે.

- રોકાણ કરેલી રકમ 115 મહિનામાં એટલે કે 9 વર્ષ અને 7 મહિનામાં ડબલ થવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે.

- આમાં, તમે 1000 રૂપિયાથી રોકાણ કરી શકો છો. પરંતુ કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી. તમે તેમાં કોઈપણ રકમ જમા કરી શકો છો.

- તમે તમારા રોકાણને અન્ય વ્યક્તિ અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

- 2.5 વર્ષ પછી રોકાણ કરેલી રકમ રોકડમાં ઉપાડી શકાય છે.

કોણ અરજી કરી શકે છે

કિસાન વિકાસ પત્ર મેળવવા માટે, ભારતનો નાગરિક હોવો જરૂરી છે. - જે વ્યક્તિના નામે પ્રમાણપત્ર લેવામાં આવી રહ્યું છે તે ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો હોવું જોઈએ.

અરજી પ્રક્રિયા

સ્ટેપ 1- કિસાન વિકાસ પત્ર ખરીદવા માટે, નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ અથવા અધિકૃત બેંકમાં જાઓ. તમે તેને સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.indiapost.gov.in/home પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

સ્ટેપ 2- તેમાં પૂછવામાં આવેલી માહિતી ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો જોડો.

સ્ટેપ 3- ઘોષણાપત્ર અને નામાંકનની વિગતો ભરો.

સ્ટેપ 4- હવે આ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

સ્ટેપ 5- આ સાથે પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને તમને કિસાન વિકાસ પત્ર મળશે. તેને સુરક્ષિત રાખો, તેની મેચ્યોરીટી તારીખે જરૂર પડશે.

આ દસ્તાવેજો જરૂરી 

કિસાન વિકાસ પર ખરીદવા માટે, તમારે પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ઉંમરનો પુરાવો, સરનામાનો પુરાવો જેવા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Kisan Vikas PatraGovernment schemedouble money scheme

Trending news