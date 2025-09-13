Prev
ગેરંટી સાથે ડબલ થશે રૂપિયા! 5 લાખના રોકાણથી મળશે 10 લાખનું રિટર્ન, પોસ્ટ ઓફિસની આ ધાંસુ સ્કીમ બદલી નાખશે કિસ્મત

Kisan Vikas Patra Yojana: કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) પોસ્ટ ઓફિસની એક સુરક્ષિત બચત યોજના છે, જેમાં રોકાણ કરેલી રકમ નિશ્ચિત સમયગાળામાં બમણી થઈ જાય છે. 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ 115 મહિના પછી 10 લાખ રૂપિયાનું ગેરંટીકૃત રિટર્ન આપે છે.

Kisan Vikas Patra Yojana: ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસની સેવિંગ્સ સ્કીમ લાખો લોકો માટે સલામત રોકાણનું સાધન છે. આ યોજનાઓ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, તેથી રૂપિયા ડૂબવાનો કોઈ ડર રહેતો નથી. હવે કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) યોજનાની ચર્ચા ફરી જોરમાં છે, કારણ કે તેમાં રોકાણ કરેલા રૂપિયા બમણા થઈ જાય છે. તો ધારો કે, જો તમે 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો આ રકમ 10 લાખ રૂપિયામાં ફેરવાઈ જાય છે. આ યોજના ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ અને ખેડૂતો માટે બનાવવામાં આવી છે, જેઓ સુરક્ષિત અને સારું રિટર્ન ઇચ્છે છે. ભારત જેવા દેશમાં જ્યાં બેન્ક FD અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવા વિકલ્પો છે, ત્યાં સરકારી ગેરંટીને કારણે પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓ પ્રખ્યાત છે, પરંતુ શું આ યોજના ખરેખર એટલી ફાયદાકારક છે?

કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના શું છે: સંપૂર્ણ માહિતી
કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) એક સરકારી બચત યોજના છે, જે ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે કોઈપણ ભારતીય તેમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ યોજનાની ખાસિયત એ છે કે રોકાણ કરેલી રકમ નિશ્ચિત સમયમાં બમણી થઈ જાય છે. હાલમાં 7.5 ટકાના વ્યાજ દર પર આ રકમ બમણી થવામાં 115 મહિના (લગભગ 9 વર્ષ 7 મહિના) લાગે છે. કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના 1988માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ 2011માં બંધ થઈ ગઈ અને 2014માં ફરીથી શરૂ થઈ, હવે તે પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં તમે ઓછામાં ઓછા 1000 રૂપિયાથી રોકાણ કરી શકો છો. કોઈ ઉપલી મર્યાદા નથી, પરંતુ 50,000 રૂપિયાથી વધુના રોકાણ માટે પાન કાર્ડ જરૂરી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, KVP એક પ્રમાણપત્રના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે, જે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ જેવી જ છે, પરંતુ વ્યાજ કમ્પાઉન્ડ થાય છે. જો કે, મેચ્યોરિટી પર મૂળ રકમ અને વ્યાજ બન્ને મળે છે. તેથી જો તમે સમય પહેલાં ઉપાડી લો છો, તો 2.5 વર્ષ પછી જ ઉપાડ શક્ય છે, પરંતુ ઓછું વ્યાજ મળે છે. આ યોજના સુરક્ષિત છે કારણ કે તેની ગેરંટી ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. ભારતમાં જ્યાં ફુગાવો વધી રહ્યો છે, ત્યાં KVP જેવા રોકાણો સુરક્ષિત રિટર્ન આપે છે.

વ્યાજ અને પરિપક્વતાની ગણતરી
KVPમાં વ્યાજ વાર્ષિક ધોરણે કમ્પાઉન્ડ થાય છે, એટલે કે વ્યાજ પર પણ વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે. હાલમાં વ્યાજ દર 7.5 ટકા છે, જે સરકાર દ્વારા દર ક્વાર્ટરમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે 1000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો તમને 115 મહિના પછી 2000 રૂપિયા મળશે.

કેવી રીતે આમાં રોકાણ કરવું
- કોઈપણ ભારતીય વયસ્ક, સગીરના નામે વાલી તેમાં રોકાણ કરી શકે છે.
- ઓળખપત્ર (આધાર, પાન), સરનામાનો પુરાવો, ફોટો. 10 લાખથી વધુની આવકનો પુરાવો જરૂરી રહેશે.
- નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં ફોર્મ ભરો, રોકડમાં, ઓનલાઈન અથવા ચેક દ્વારા ચુકવણી કરો.
- પરિપક્વતા પછી એટલે કે 115 મહિના પછી પોસ્ટ ઓફિસમાંથી તમને રૂપિયા મળશે.

