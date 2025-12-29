LIC ની ધાંસૂ સ્કીમ, દર વર્ષે મળશે 1 લાખ રૂપિયાનું પેન્શન, જાણો વિગત
LIC New Jeevan Shanti Plan આ LIC ની સૌથી લોકપ્રિય યોજનાઓમાંની એક છે. આ યોજનામાં રોકાણ કરવાથી ગેરંટીકૃત પેન્શન મળે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ યોજના શેરબજાર સાથે જોડાયેલી નથી, જેનો અર્થ એ છે કે તેમાં કોઈ જોખમ નથી. ચાલો આપણે સમજાવીએ કે વાર્ષિક ₹1 લાખનું પેન્શન મેળવવા માટે તમારે કેટલું રોકાણ કરવાની જરૂર છે.
દરેક વ્યક્તિ પોતાના ભવિષ્યને નાણાકીય દ્રષ્ટિએ સુરક્ષિત કરવા ઈચ્છે છે. તે માટે લોકો વિવિધ રોકાણ કરે છે જેથી નિવૃત્તિ બાદ તેની પાસે શાંતિથી જીવવા માટે ફંડ્સ હોય. જો તમે શેર બજાર કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી તો એલઆઈસીમાં પણ રોકાણ કરી શકો છો. આવી એલઆઈસીની એક ધાંસૂ સ્કિમ છે. જેનું નામ એલઆઈસી ન્યૂ જીવન શાંતિ છે. આ સ્કીમમાં કોઈપણ નિવૃત્તિ બાદ એક લાખ રૂપિયાનું ગેરેન્ટેડ પેન્શન મેળવી શકે છે. આવો તમને એલઆઈસીની આ સ્કીમ વિશે જણાવીએ.
LIC ની શાનદાર સ્કીમ છે નવી જીવન શાંતિ યોજના
ભારતીય જીવન વીમા નિગમ ઘણી પેન્શન યોજનાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. તેમાં એક નવી જીવન શાંતિ યોજના છે. આ ખૂબ જાણીતી યોજના છે, કારણ કે નિવૃત્તિ બાદ આજીવન પેન્શનની ગેરંટી આપે છે. ન્યૂ જીવન શાંતિ યોજના એક એન્યુટી પ્લાન છે, જેમાં તમે યોજના લેવા સમયે તમારી પેન્શનની રકમ નક્કી કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમને આજીવન માસિક પેન્શન મળતું રહેશે. તેનો મતલબ છે કે માત્ર એક રોકાણથી તમારી પેન્શન સંબંધિત ચિંતાઓ ખતમ થઈ જશે.
5 વર્ષનો લોક-ઇન પીરિયડ, આ છે બે વિકલ્પ
LIC ન્યૂ જીવન શાંતિ પ્લાનનો લોક-ઇન પીરિયડ પાંચ વર્ષનો હોય છે. એટલે કે રોકાણ બાદ રકમ પાંચ વર્ષ માટે લોક થઈ જશે. ત્યારબાદ તમને રોકાણના આધાર પર માસિક પેન્શન મળશે. આ પોલિસીમાં મહત્તમ રોકાણ 1.5 લાખ છે. પરંતુ તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર રોકાણ કરી શકો છો.
આ યોજનામાં બે વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. વ્યક્તિગત ડેફર્ડ એન્યુટી અને જોઈન્ય માટે ડેફર્ટ એન્યુટી. એટલે કે તમે એક યોજનામાં રોકાણ કરી શકો છો કે જોઈન્ટનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.
વાર્ષિકી યોજનાઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
પોલિસીધારકને જીવનભર પેન્શન મળશે. જો કે, જો પોલિસીધારકનું કોઈ કારણસર મૃત્યુ થાય અને વાર્ષિકી રકમ સિંગલ લાઇફ પ્લાન માટે અલગથી ઉલ્લેખિત હોય, તો તેમના ખાતામાં જમા કરાયેલ રકમ દસ્તાવેજોમાં નામાંકિત નોમિનીને ચૂકવવામાં આવશે. દરમિયાન, જો સંયુક્ત યોજના માટે ડિફર્ડ વાર્ષિકી વિકલ્પ પસંદ કરનાર પોલિસીધારકોમાંથી એકનું મૃત્યુ થાય છે, તો પેન્શન લાભ બીજાને ચૂકવવામાં આવશે. જો કે, જો બંને વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામે છે, તો સંપૂર્ણ રકમ નોમિનીને ચૂકવવામાં આવશે.
પોલિસીના લાભ
આ પોલિસી માટે ઉંમર મર્યાદા 30થી 79 વર્ષ છે. પરંતુ તેમાં કોઈ જોખમ કવર સામેલ નથી. તેના ઘણા ફાયદા છે, જેનાથી તેની લોકપ્રિયતા વધી રહી છે. ઉદાહરણ માટે એલઆઈસીની આ પેન્શન યોજના લીધા બાદ તમે ગમે ત્યારે સરેન્ડર કરી શકો છો. આ સિવાય એકવાર રોકાણ બાદ તમે નક્કી કરેલા સમયગાળા માટે પેન્શન મળશે. તમે ઈચ્છો તો દર મહિને પેન્શન લઈ શકો છો. આ સિવાય ત્રણ મહિના, છ મહિના અને એક વર્ષે લઈ શકો છો.
કઈ રીતે મળશે 1 લાખનું વાર્ષિક પેન્શન?
LIC ની નવી જીવન શાંતિ યોજનાને ધ્યાનમાં રાખતા જો કોઈ 55 વર્ષીય વ્યક્તિ આ યોજનામાં 11 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે અને પાંચ વર્ષ સુધી જાળવી રાખે છે તો તેને પ્રતિ વર્ષ 1 લાખ રૂપિયાનું પેન્શન મળશે. એક સાથે પ્રતિ વર્ષ 1,01,880 રૂપિયાથી વધુનું પેન્શન મળશે. છ મહિને પેન્શન 49911 રૂપિયા થશે અને માસિક પેન્શન 8149 રૂપિયા થશે. કુલ મળી નિવૃત્તિ સ્કીમના રૂપમાં આ પોલિસીની પસંદગી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
