એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો... સોનાનો ભાવ હવે કેટલો ઊંચો જશે? આટલા ભાવે પહોચ્યો છે 10 ગ્રામનો રેટ
Gold Price Prediction: અમદાવાદની બજારમાં સોનાનો ભાવ 1.15 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગયો છે. આગામી દિવસોમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે. હવે ભાવ કેટલો વધી શકે છે? ચાલો જાણીએ શું કહે છે એક્સપર્ટ.
Gold Price Prediction: ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે, છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં સોનાના ભાવમાં 50 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. સોનાની સાથે, ચાંદી પણ નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. મહિનાઓના ઉથલપાથલ છતાં, સોનામાં રોકાણ શેરબજાર અને રિયલ એસ્ટેટ જેવા અન્ય રોકાણોને પાછળ છોડી દીધું છે. સોનું સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહી શકે છે, જોકે ક્યારેક ક્યારેક કેટલીક મંદી આવી શકે છે.
25 ટકાથી વધુનો વધારો શક્ય છે
નિષ્ણાતો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ ઔંસ દીઠ 3,800 ડોલરના વર્તમાન સ્તરથી વધીને $4,800 પ્રતિ ઔંસથી પણ વધુ થઈ શકે છે. આનાથી ભાવમાં 26% થી વધુનો વધારો થઈ શકે છે. આ વર્ષે, સોનું નાણાકીય ઇતિહાસનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. 23 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, યુએસ સ્પોટ ગોલ્ડના ભાવ પ્રતિ ઔંસ $3791.11ની સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા હતા. આ ભાવ લગભગ બે વર્ષ પહેલાના સ્તર કરતા લગભગ બમણો છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ રોકાણ
વધુમાં, 23 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, ગોલ્ડ ETFમાં દૈનિક પ્રવાહ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ સ્તરે નોંધાયો હતો. આ મોટા રોકાણથી સોનાના ભાવમાં વધારાને વધુ વેગ મળ્યો છે. ભારતીય બજારમાં, દિલ્હી અને જયપુરમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 115630 રૂપિયા થયો છે. તેવી જ રીતે, મુંબઈમાં, દર પ્રતિ 10 ગ્રામ 115480 છે. અમદાવાદનો દર પ્રતિ 10 ગ્રામ 115530 છે.
દેશમાં સોનાના દરોને અસર કરતા પરિબળો
ભારતમાં સોનાના ભાવ મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર દરો, આયાત જકાત, કર અને વિનિમય દરોમાં વધઘટથી પ્રભાવિત થાય છે. આ પરિબળો દેશભરમાં દૈનિક સોનાના દર નક્કી કરે છે. ભારતમાં સોનાનું ઊંડું સાંસ્કૃતિક અને નાણાકીય મહત્વ છે. તેને પસંદગીનો રોકાણ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. રોકાણકારો અને વેપારીઓ સતત બદલાતી બજારની પરિસ્થિતિઓ પર નજર રાખે છે.
