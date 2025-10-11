દિવાળીની ખરીદી કરતા પહેલા, જાણો ઘરે કેટલું સોનું રાખી શકો છો ? આવકવેરાના નિયમ જાણીને તમને નવાઈ લાગશે !
Gold Rules: ધનતેરસ પર સોનું ખરીદતા પહેલા, આવકવેરા વિભાગ અનુસાર ઘરે કેટલું સોનું રાખવું સલામત છે, જાણો પરિણીત મહિલાઓ, અપરિણીત મહિલાઓ અને પુરુષો કેટલા ગ્રામ સુધી કોઈ પ્રતિબંધ વિના સોનું રાખી શકે છે.
Gold Rules: દિવાળી નજીક આવી રહી છે, અને ધનતેરસ પર, ભારતમાં દરેક ઘર સોનું, ચાંદી અને અન્ય વસ્તુઓ ખરીદે છે. પરંતુ દિવાળી અને ધનતેરસની ખરીદી પહેલાં, શું તમે જાણો છો કે આવકવેરા વિભાગ અનુસાર ઘરમાં કેટલું સોનું રાખવું કાયદેસર છે? જો તમને ખબર ન હોય, તો હમણાં જ જાણો, નહીં તો દિવાળીની રોશની વચ્ચે કરદાતા આવી શકે છે.
સોનું - માત્ર ઘરેણાં નહીં, તે એક ભારતીય પરંપરા છે
ભારતમાં, સોનું ફક્ત ઘરેણાં નથી, તે એક શુભ શુકન છે. લગ્ન હોય કે ગૃહસ્થી સમારોહ, તીજ હોય કે દિવાળી, દરેક પ્રસંગે સોનું ખરીદવું શુભ માનવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે આ પ્રેમ થોડો વધુ પડતો થઈ જાય છે, ત્યારે સરકાર કહે છે, કેટલાક હિસાબ રાખો
આવકવેરા કાયદો શું કહે છે?
સૌ પ્રથમ, સમજો કે ભારતમાં સોનાને રાખવા પર કોઈ નિર્ધારિત મર્યાદા નથી. તમે તમારા આખા લોકરને ભરી શકો છો, અથવા તમારા ઘરને સુવર્ણ મંદિરમાં ફેરવી શકો છો, પણ જો સોનું કાયદેસરની કમાણીમાંથી ખરીદ્યું હોય. મતલબ કે, જો તમે કરવેરા હેઠળની આવક, વારસાગત આવક અથવા ભેટમાંથી સોનું મેળવ્યું હોય, તો કોઈ પ્રતિબંધ નથી. પરંતુ જો સોનું બિલ વગરનું, બિનહિસાબી અને ફક્ત છુપાવવા માટે હોય, તો સમજો કે કર વિભાગ ચોક્કસ પ્રશ્નો ઉભા કરશે.
CBDT (સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ)ના નિયમો અનુસાર, જો આવકવેરા વિભાગ ક્યારેય તમારા ઘર પર દરોડા પાડે છે, તો ચોક્કસ માત્રામાં સોનું બિન-જપ્તીપાત્ર છે, એટલે કે તે જપ્ત કરી શકાતું નથી.
તમે કેટલું સોનું રાખી શકો છો?
- પરિણીત સ્ત્રીઓ: 500 ગ્રામ સુધી સોનું
- અપરિણીત સ્ત્રીઓ: 250 ગ્રામ સુધી સોનું
- પુરુષો: 100 ગ્રામ સુધી સોનું
આ મર્યાદા સુધીનું સોનું કૌટુંબિક ઉપયોગ માનવામાં આવે છે અને અધિકારીઓ તેને સ્પર્શ કરી શકતા નથી. પરંતુ જો આ રકમ કરતાં વધુ રકમ મળી આવે, તો તમારે તેના સ્ત્રોત વિશે સમજાવવું પડશે, જેમ કે બિલ, આવકના રેકોર્ડ અથવા ભેટનો પુરાવો.
બિલ અને પુરાવા રાખો, નહીં તો તે મોંઘું પડશે
જો તમે ઘરેણાં ખરીદ્યા હોય, તો બિલ રાખવાની ખાતરી કરો. શું તમને તે તમારી માતા કે દાદી પાસેથી વારસામાં મળ્યા છે? દસ્તાવેજો અથવા વસિયતનામાની નકલ રાખો. શું તમને લગ્ન કે સમારંભમાં ભેટ તરીકે મળ્યું છે? ભેટનું નામ અને પ્રસંગ યાદ રાખો, આ પછીથી કામમાં આવશે. કારણ કે જો તમે સોનાનો સ્ત્રોત સાબિત કરી શકતા નથી, તો તેને અનલીગલ મિલકત ગણવામાં આવશે અને તેના પરિણામે ભારે દંડ અથવા ટેક્સ લાગી શકે છે.
કાયદો જણાવે છે કે સોનું રાખવું પ્રતિબંધિત નથી, ફક્ત પુરાવા જરૂરી છે. જો તમે ઇચ્છો તો તમે 50 કિલોગ્રામ રાખી શકો છો, 500 ગ્રામ નહીં, કોઈ વાંધો નહીં, જો તમે દર્શાવી શકો કે તે કાયદેસર રીતે ખરીદ્યું હતું.
સોનું વેચવા પર ટેક્સ, સંગ્રહ કરવા પર નહીં
- ઘણા લોકો માને છે કે સોનું રાખવું કરપાત્ર છે, સંપૂર્ણપણે ખોટું છે! ઘરે સોનું રાખો, કોઈ કર નથી. પરંતુ જો તમે તેને વેચો છો અને નફો કરો છો, તો તમારે મૂડી લાભ કર ચૂકવવો પડશે.
- 3 વર્ષ પહેલાં વેચવામાં આવે તો ટૂંકા ગાળાનો કર
- 3 વર્ષ પછી વેચવામાં આવે તો લાંબા ગાળાનો કર (20% + ઇન્ડેક્સેશન)
