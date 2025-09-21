સસ્તી વસ્તુઓનું લિસ્ટ તો જોઈ લીધું, હવે નોંધી લો 22 સપ્ટેમ્બરથી મોંઘી થનારી વસ્તુઓના નામ, લાગશે 40% GST
Price Hike: નાણા મંત્રાલયે પ્રધાનમંત્રીના કહ્યા બાદ GSTમાં ઘટાડો કરીને લોકોને મોંઘવારીમાં થોડી રાહત આપી છે. ઘણી રોજિંદી વસ્તુઓ સસ્તી થઈ જશે. સરકારે અમુક વસ્તુઓ પર GST 40% સુધી વધારી દીધો છે, તો ચાલો જાણીએ કે કઈ વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થશે.
Trending Photos
Price Hike: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અપીલ બાદ, GST કાઉન્સિલે GST દરોમાં ધરખમ ઘટાડો કરીને લોકોને મોંઘવારીનો ભેટ આપી છે. ઘણી રોજિંદી વસ્તુઓ સસ્તી થઈ જશે. ખાવા-પીવાથી લઈને રહેવા, કપડાં, ઘર બાંધકામ અને શિક્ષણ સુધીની દરેક વસ્તુ સસ્તી થશે.
નવા GST સુધારા પછી પણ, વસ્તુઓ હજુ પણ 5%, 18% અને 40% સ્લેબમાં આવશે. નવા GST દર 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે આવતીકાલથી ઘણી વસ્તુઓના ભાવ ઘટશે, જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ અથવા ઉત્પાદનોના ભાવ પણ વધશે.
22 સપ્ટેમ્બરથી શું મોંઘું થશે?
સરકારે GST દર 40 ટકા સુધી વધારી દીધા છે તે વસ્તુઓના ભાવ વધશે. સરકાર વૈભવી વસ્તુઓ પર વિચાર કરવા માંગે છે તેના પર 40% કર લગાવવામાં આવ્યો છે. આમાં જ્યુસ, સિગારેટ અને તમાકુ જેવા ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે, જે મોટાભાગે ખાંડથી ભરપૂર હોય છે. હવે લક્ઝરી મોટરસાયકલો અને હાઇ-એન્ડ કાર પર પણ 40 ટકા ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો છે. ચાલો યાદી પર એક નજર કરીએ.
આવતીકાલથી આ વસ્તુઓ વધુ મોંઘી થશે:
- પાન મસાલા
- બધા સ્વાદવાળું અથવા મીઠુ પાણી
- બિન-આલ્કોહોલિક પીણાં, કાર્બોનેટેડ ફળ પીણાં
- કેફીનયુક્ત પીણાં
- વનસ્પતિ આધારિત દૂધ પીણાં
- કાચા તમાકુ, તમાકુના અવશેષો
- સિગાર, ચેરૂટ, સિગારિલો, સિગારેટ
- તમાકુ/નિકોટિન ઉત્પાદનો (દહન વિના શ્વાસમાં લેવાયેલ)
- કોલસો, બ્રિકેટ્સ, કોલસા આધારિત ઘન ઇંધણ
- લિગ્નાઇટ
- મેન્થોલ ડેરિવેટિવ્ઝ
- મોટરસાયકલ (350ccથી વધુ)
- SUV અને લક્ઝરી કાર
- રિવોલ્વર અને પિસ્તોલ
- ખાનગી જેટ, બિઝનેસ એરક્રાફ્ટ, હેલિકોપ્ટર
- યાટ્સ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે