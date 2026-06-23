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સોનાના ભાવમાં આવશે ઐતિહાસિક વધારો! રોબર્ટ કિયોસાકીની મોટી ચેતવણીથી બજારમાં ખળભળાટ, જાણો કેટલે પહોંચશે ભાવ

Robert Kiyosaki on Gold: ભલે સોનું હવે ઘટી રહ્યું છે, લોકો તેને સસ્તું થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, પરંતુ રોબર્ટ કિયોસાકી દ્વારા સોના અંગે આપવામાં આવેલી ચેતવણી સસ્તા સોનાની રાહ જોઈ રહેલા લોકો માટે મોટો ઝટકો આપવાનો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:06 PM IST
સોનાના ભાવમાં આવશે ઐતિહાસિક વધારો! રોબર્ટ કિયોસાકીની મોટી ચેતવણીથી બજારમાં ખળભળાટ, જાણો કેટલે પહોંચશે ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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