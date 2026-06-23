/સોનાના ભાવમાં આવશે ઐતિહાસિક વધારો! રોબર્ટ કિયોસાકીની મોટી ચેતવણીથી બજારમાં ખળભળાટ, જાણો કેટલે પહોંચશે ભાવ

Robert Kiyosaki on Gold: સોનાનો ભાવ ઘટી રહ્યો છે, ચાંદીની ચમક ઓછી થઈ રહી છે. ફેબ્રુઆરી 2026માં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, સોના અને ચાંદીના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. જે લોકો સોનું ખરીદવા અથવા રોકાણ કરવા માંગે છે તેઓ ખુશ છે, જ્યારે જેમણે પહેલાથી રોકાણ કર્યું છે તેઓ ચિંતિત છે. જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદ્યું છે અથવા કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે રોબર્ટ કિયોસાકીની આ ભવિષ્યવાણી ચોક્કસપણે વાંચવી જોઈએ.
સોનાના ભાવમાં ઘટાડો અવિરત છે. 23 જૂને, સોનું 2,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 1,46,186 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યું છે. ચાંદીના ભાવ 6,403 રૂપિયા ઘટીને 227,907 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થયા છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોનું 3,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટી ગયું છે, જ્યારે ચાંદી 10,609 રૂપિયા ઘટી છે.
સોનું અત્યાર સુધીમાં 31,000 રૂપિયા સસ્તું થયું
2026ના છેલ્લા 6 મહિનામાં, સોનું 31000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થયું છે. 29 જાન્યુઆરીએ સોનાનો ભાવ 1.76 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જે હવે 1.43 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. તેવી જ રીતે, 29 જાન્યુઆરીએ ચાંદીનો ભાવ 3.86 લાખ રૂપિયા હતો, જે હવે 2.27 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે ત્યારથી 142 દિવસમાં, ચાંદી 1.54 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે.
શું સોનું અને ચાંદી સસ્તી થશે? રોબર્ટ કિયોસાકીની ચેતવણી શું છે?
વિશ્વના સૌથી વધુ વેચાતા પુસ્તક, રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી ઘણીવાર સોના અને ચાંદી વિશે ભવિષ્યવાણીઓ કરે છે. તેમણે ફરી એકવાર સનસનાટીભરી ભવિષ્યવાણી કરી છે. રોબર્ટનો દાવો છે કે હાલમાં સોનું ઘટી રહ્યું હોવા છતાં, ઓરીજનલ તેજી હજુ શરૂ થવાની બાકી છે.
રોબર્ટ દાવો કરે છે કે 2035 સુધીમાં સોનું ફરી વધશે, પ્રતિ ઔંસ 35,000 ડોલર આશરે 10 ગ્રામ રૂપિયા સુધી પહોંચશે. રોબર્ટ કિયોસાકી ઉપરાંત, બેંક ઓફ અમેરિકા પણ સોના માટે મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખે છે. હાલમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું $4,300 પ્રતિ ઔંસના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. કિયોસાકીને વિશ્વાસ છે કે ભાવ $35,000 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચશે.
10 ગ્રામ સોનું 10 લાખ રૂપિયામાં...
રોબર્ટ કિયોસાકી સોના માટે મજબૂત પ્રદર્શનની ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે સોનું તેના તેજીના વલણમાં પાછું ફરવાનું છે. હંમેશા રોકડ સાચવવાની વિરૂદ્ધ રહેતા, રોબર્ટ તેને ગુમાવતી સંપત્તિ માને છે. તેમનું માનવું છે કે સોના, ચાંદી, બિટકોઈન, ઇથેરિયમ અને ક્રૂડ તેલ જેવી ભૌતિક સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરવું, જેની ઉપલબ્ધતા મર્યાદિત છે, તે નફાકારક હોઈ શકે છે.
રોબર્ટ કિયોસાકી સોના માટે કેમ આશાવાદી છે?
રોબર્ટ માને છે કે જ્યારે સોનું હાલમાં વધઘટ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે લાંબા ગાળે તેમાં નોંધપાત્ર લાભની સંભાવના છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સોના અને ચાંદી બંનેએ રોકાણકારોને સારું વળતર આપ્યું છે. વર્તમાન ઘટાડો લાંબા ગાળા માટે એક તક છે. તેમની દલીલ છે કે વિશ્વની ઘણી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ સામે વધતા દેવા અને આર્થિક પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, સલામત સ્વર્ગ સોનું એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. ધ સ્ટ્રીટના અહેવાલ મુજબ, રોબર્ટ માને છે કે કિંમતોમાં ક્યારેક નોંધપાત્ર ભાવ સુધારા થઈ શકે છે. જો કે, રોકાણ કરતા પહેલા વ્યક્તિએ પોતાનું સંશોધન કરવું જોઈએ.
સોનું અને ચાંદી હવે કેમ ઘટી રહ્યા છે?
સોનાના ભાવ ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે. વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિઓ, US વ્યાજ દરો અને ડોલરની ગતિવિધિઓ સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કરે છે. યુએસ વ્યાજ દરો અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરો ઊંચા રાખી શકે છે, જ્યારે ડોલરની મજબૂતાઈ રોકાણકારોને સોનાથી દૂર લઈ જઈ રહી છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.