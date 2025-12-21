Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

પૈસા ડબલ કરવાની સરકારી સ્કીમ, કોઈ પણ જોખમ વિના આટલા મહિનામાં બમણી થશે રકમ

KVP Scheme : જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારી મહેનતના પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે અને સમય જતાં બમણા થાય, તો પોસ્ટ ઓફિસ કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના તમારા માટે એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ બની શકે છે. આ સંપૂર્ણપણે સરકાર દ્વારા ગેરંટીકૃત યોજના છે જેમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ જોખમ નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

પૈસા ડબલ કરવાની સરકારી સ્કીમ, કોઈ પણ જોખમ વિના આટલા મહિનામાં બમણી થશે રકમ

KVP Scheme : આજના સમયમાં જ્યારે શેરબજાર અસ્થિર રહે છે અને ઘણા લોકો તેમના રોકાણો વિશે અનિશ્ચિત હોય છે, ત્યારે દરેક રોકાણકાર સલામત અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ શોધી રહ્યો છે. જો તમે પણ ઇચ્છો છો કે તમારા મહેનતથી કમાયેલા પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને સમયસર બમણા થાય તો પોસ્ટ ઓફિસ કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) યોજના તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. આ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી યોજના છે, જે રોકાણ પર 100% સરકારી ગેરંટી આપે છે.

કિસાન વિકાસ પત્ર એ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી એક નિશ્ચિત આવક બચત યોજના છે. આ યોજનાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તેમાં રોકાણ કરાયેલ રકમ નિશ્ચિત સમયગાળા પછી આપમેળે બમણી થઈ જાય છે. આ જ કારણ છે કે આ યોજના ખાસ કરીને એવા લોકોમાં જાણીતી છે જેઓ જોખમ લેવાનું ટાળે છે અને ગેરંટીકૃત વળતર ઇચ્છે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

7.5% વાર્ષિક વ્યાજ

હાલમાં, KVP 7.5% વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ આપે છે. આ વ્યાજ દરે રોકાણ કરેલ રકમ 115 મહિનામાં અથવા લગભગ 9 વર્ષ અને 7 મહિનામાં બમણી થઈ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ રોકાણકાર કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP)માં 1 લાખનું રોકાણ કરે છે, તો તેમને નિર્ધારિત સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી 2 લાખ મળશે. વધુમાં નાના રોકાણકારો પણ સરળતાથી શરૂઆત કરી શકે છે.

કેટલું રોકાણ કરી શકાય ?

કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP)માં લઘુત્તમ રોકાણ રકમ 1,000 છે, જ્યારે મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા નથી. રોકાણકારો સિંગલ અથવા સંયુક્ત ખાતા દ્વારા રોકાણ કરી શકે છે. માતા-પિતા તેમના સગીર બાળકના નામે KVP ખાતું પણ ખોલી શકે છે, જેનાથી તેઓ ભવિષ્યની જરૂરિયાતો માટે સુરક્ષિત ભંડોળ બનાવી શકે છે.

યોજનાના અન્ય ફાયદા

આ યોજનાના અન્ય ઘણા ફાયદા છે. KVP 100% સરકારી ગેરંટી દ્વારા સમર્થિત છે, જે રોકાણ માટે સંપૂર્ણ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે. જો જરૂર હોય તો KVP પ્રમાણપત્ર સામે બેંકમાંથી લોન પણ લઈ શકાય છે. વધુમાં ખાતું એક પોસ્ટ ઓફિસથી બીજી પોસ્ટ ઓફિસમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે અને નોમિનેશન સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે.

વ્યાજ કરપાત્ર છે

કિસાન વિકાસ પત્ર લાંબા ગાળાની યોજના હોવા છતાં ચોક્કસ શરતોને આધીન, અઢી વર્ષ પછી આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ઉપાડ શક્ય છે. રોકાણકારોએ એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે KVP પર મેળવેલ વ્યાજ કરપાત્ર છે એટલે કે તે આવકવેરાના નિયમોને આધીન છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
KVP SchemeKVP Scheme benefitsGOVT SCHEMEbest govt scheme

Trending news