દિવાળી પહેલા આ મહિલાઓના ખાતામાં જમા થશે 1500 રૂપિયા, સરકારે કરી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત
Ladki Bahin Yojana: રાજ્ય સરકારે મહારાષ્ટ્રમાં મહિલાઓની દિવાળી મધુર બનાવવા માટે તૈયારી કરી લીધી છે. મુખ્યમંત્રી 'લાડકી બહેન યોજના' હેઠળ ટૂંક સમયમાં મહિલાઓના ખાતામાં રકમ મોકલવામાં આવશે.
Ladki Bahin Yojana: મહિલાઓની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તે જ રીતે મહારાષ્ટ્રમાં પણ 'મુખ્યમંત્રી મારી લાડકી બહેન યોજના' ચાલી રહી છે. આ યોજના હેઠળ પાત્ર મહિલા લાભાર્થીઓને દર મહિને ₹1,500ની આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ યોજનાને લઈને એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. રાજ્યના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી અદિતિ તટકરેએ જણાવ્યું છે કે પાત્ર મહિલાઓના ખાતામાં સપ્ટેમ્બર મહિનાના હપ્તાના પૈસા જમા થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે.
મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વમાં આ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. મહારાષ્ટ્ર ટાઇમ્સના એક અહેવાલ મુજબ, રાજ્યના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી અદિતિ તટકરેએ જણાવ્યું કે પાત્ર મહિલા લાભાર્થીઓના આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં રકમ જમા થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. તટકરેએ કહ્યું કે યોજનામાં પારદર્શિતા વધારવામાં આવી છે. રકમ મહિલાઓના ખાતામાં સન્માનપૂર્વક અને કોઈપણ ખચકાટ વિના જમા કરવામાં આવશે.
'લાડકી બહેન યોજના'નો લાભ લેવા માટે આ 4 બાબતો જરૂરી
1. સન્માન નિધિ સીધી ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
2. બધા માટે ઈ-કેવાયસી (e-KYC) કરાવવું ફરજિયાત છે.
3. તમે રાજ્ય સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ [https://ladakibahin.maharashtra.gov.in](https://ladakibahin.maharashtra.gov.in) પર જઈને કેવાયસી (KYC) પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકો છો.
4. છેતરપિંડી અને ગેરરીતિથી બચવા માટે બેંક ખાતાને આધાર સાથે લિંક કરવું જરૂરી છે.
'લાડકી બહેન યોજના'નો લાભ કોને મળે છે?
1. આ સરકારી યોજના અનુસાર, મહારાષ્ટ્રની મહિલાઓ આ લાભ માટે પાત્ર છે. મહિલાઓએ ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે.
2. લાભાર્થી મહારાષ્ટ્રની નિવાસી હોવી જોઈએ.
3. મહિલાની ઉંમર 21 વર્ષથી 65 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
4. તમામ પરિણીત, અપરિણીત, છૂટાછેડા લીધેલી મહિલાઓ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.
5. લાભાર્થીનું બેંક ખાતું હોવું જોઈએ.
6. લાભાર્થીની પારિવારિક આવક ₹2.5 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
આ દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આધાર કાર્ડ, ઓળખ પત્ર, બેંક ખાતું, જાતિ પ્રમાણપત્ર, નિવાસ પ્રમાણપત્ર, ઉંમર ચકાસણી પ્રમાણપત્ર, રેશન કાર્ડ, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, આવક પ્રમાણપત્ર, જન્મ પ્રમાણપત્ર અને મતદાર ઓળખ પત્ર જરૂરી છે.
