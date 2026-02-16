Land vs Home Investment: જમીન કે ઘર? જાણો રોકાણ માટે સૌથી સારો વિકલ્પ ક્યો છે
Real Estate Investment: રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ માટે જમીન અને ઘર બંનેના પોતપોતાના ફાયદા છે. ઘરથી ભાડાની આવક અને સ્થિર રિટર્ન મળે છે, જ્યારે યોગ્ય જગ્યાએ પસંદ કરેલી જમીન લાંબા ગાળે મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે.
રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવાનું સપનું ઘણા ભારતીયોનું હોય છે. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ તે રહે છે કે જમીન ખરીદે કે ઘર કે ફ્લેટ? બંને વિકલ્પોમાં ફાયદો પણ છે અને જોખમ પણ. યોગ્ય પસંદગી તમારી જરૂરિયાત, રોકાણનો સમયગાળો અને જોખમ ઉઠાવવાની ક્ષમતા પર નિર્ભર કરે છે. આવો તેને સરળ ભાષામાં સમજીએ.
રહેણાંક પ્રોપર્ટી એટલે કે ઘર કે ફ્લેટે લાંબા સમયમાં સ્થિર વધારો દેખાડ્યો છે. મની કંટ્રોલના રિપોર્ટમાં Fortune Primero ના ડાયરેક્ટર રાહિલ રેડ્ડીએ કહ્યુ કે મોટા શહેરોમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘણા વિસ્તારોમાં ઘરોની કિંમત 100 ટકાથી વધુ વધી છે. ઘણા શહેરોમાં રહેણાંક પ્રોપર્ટીએ મોંઘવારીથી પણ સારૂ રિટર્ન આપ્યું છે અને ખરીદદારોની માગ સતત બની રહે છે.
માર્કેટ ટ્રેન્ડ
તો લક્ઝરી સેગમેન્ટમાં પણ અલગ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. ધ ચેપ્ટરના ઉપ પ્રમુખ દર્શિની થાનાવાલા પ્રમાણે ગોવા જેવા હાઈ ડિમાન્ડ માઇક્રો માર્કેટમાં બ્રાન્ડેડ અને ડિઝાઇનર લક્ઝરી ઘરોએ સામાન્ય બજારથી સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. સીમિત સપ્લાય અને લાઇફસ્ટાઇલ વેલ્યુ તેને સપોર્ટ કરે છે. એટલે કે ખાસ લોકેશન પર પ્રીમિયમ ઘરોની કિંમતો ઝડપથી વધી શકે છે.
બીજીતરફ જમીનનું પ્રદર્શન સંપૂર્ણ રીતે લોકેશન પર નિર્ભર કરે છે. The House of Abhinandan Lodha ના સીઈઓ સમુજ્જવલે કહ્યુ કે અયોધ્યા અને વૃંદાવન જેવા શહેરોમાં મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ધાર્મિક પ્રોજેક્ટ્સ બાદ જમીનની કિંમતમાં તેજી આવી છે. તેમનું માનવું છે કે યોગ્ય જગ્યા અને ટાઇટલવાળી જમીન લાંબા ગાળે સારૂ રિટર્ન આપી શકે છે.
વેચવામાં શું સરળ છે?
જો લિક્વિડિટી એટલે કે જલ્દી વેચવાની વાત કરીએ તો ઘર કે ફ્લેટ સામાન્ય રીતે જલ્દી વેચાઈ જાય છે. કારણ સ્પષ્ટ છે. ખરીદદાર હોય છે અને બેંક લોનની સુવિધા પણ મળે છે. રહેણાંક પ્રોપર્ટીના ખરીદનારનો વર્ગ મોટો હોય છે, તેથી તેનું રીસેલ અપેક્ષાકૃત સરળ રહે છે.
જમીનના મામલામાં સ્થિતિ થોડી અલગ રહી શકે છે. ખરીદદાર સીમિત હોય છે અને પ્રક્રિયા લાંબી હોઈ શકે છે. પરંતુ સમુજ્જવલ ઘોષ જણાવે છે કે હવે બ્રાન્ડેડ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ આધારિત પ્રોજેક્ટ્સમાં સ્પષ્ટ ટાઇટલ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કારણે ભરોસો અને લિક્વિડિટીમાં પહેલાથી સુધાર થયો છે.
ટેક્સ અને નિયમોની શું અસર પડે છે?
જમીન અને ઘર બંને પર લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેન ટેક્સ લાગૂ થાય છે. પરંતુ રહેણાંક પ્રોપર્ટીમાં ફાઇનાન્સિંગ અને દસ્તાવેજ પ્રક્રિયા વધુ વ્યવસ્થિત હોય છે. Real Estate Regulatory Authority (RERA) લાગૂ થયા બાદ ઘર ખરીદવામાં પારદર્શિતા વધી છે, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મજબૂત થયો છે. જમીન ખરીદવા સમયે જોનિંગ નિયમ, ટાઇટલ ક્લિયરન્સ અને ભવિષ્યની યોજના જરૂર જુઓ. તપાસ કર્યા વગર જમીન લેવી જોખમભરી સાબિત થઈ શકે છે.
જોખમ અને નિયમિત કમાણી
ઘર કે ફ્લેટની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેનાથી ભાડું મેળવી શકાય છે. એટલે કે તમને નિયમિત આવક મળી શકે છે. પરંતુ મેન્ટેનન્સ, સોસાયટી ચાર્જ અને સમયની સાથે ઇમારતમાં ઘસારા જેવી વાતો ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. જમીનથી નિયમિત આવક મળતી નથી, પરંતુ જો તેની આસપાસ વિકાસ થાય છે તો કિંમત ઝડપથી વધે છે. દર્શિની થાનાવાલાનું માનવું છે કે સારૂ કમ્યુનિટી પ્લાનિંગ અને મજબૂત માંગવાળા માઇક્રો માર્કેટમાંપ્રોપર્ટી પોતાની વેલ્યુ લાંબા સમય સુધી સંભાળી રાખે છે.
સાચી રણનીતિ શું છે?
નિષ્ણાંતોનો મત છે કે જો સંભવ હોય તો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં સંતુલન બનાવી રાખો. એક ભાગ રહેણાંક પ્રોપર્ટીમાં, જેનાથી સ્થિર રિટર્ન અને ભાડું મળી શકે અને બીજો હિસ્સો સમજી-વિચારીને પસંદ કરેલી જમીનમાં, જેનાથી લાંબા સમયમાં મોટો ફાયદો મળી શકે છે. અંતમાં નિર્ણય તમારૂ લક્ષ્ય, બજેટ અને ધૈર્ય પર નિર્ભર કરે છે.
