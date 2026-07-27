/આ IPOમાં રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક!! GMP બતાવી રહ્યો છે ₹195નો જોરદાર નફો, જાણો

IPO News: ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. પહેલા બે દિવસમાં આઇપીઓ ચાર ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. આજે, 27 જુલાઈ, કંપનીના આઇપીઓ પર અરજી કરવાની છેલ્લી તક છે. નોંધનીય છે કે આઇપીઓ 23 જુલાઈના રોજ રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે
ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 461 રૂપિયાથી 485 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 30 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,550 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 45 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓફર કર્યું છે. કર્મચારીઓ માટે 2,00,000 શેર પણ અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. આ એક મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટ આઇપીઓ છે અને બીએસઈ અને એનએસઈ બંને પર લિસ્ટેડ થશે.
આઇપીઓનું કદ શું છે
ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓ કદ 3,811.21 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની આઇપીઓ દ્વારા 10.3 મિલિયન નવા શેર જાહેર કરશે. આ દરમિયાન, હાલના રોકાણકારો ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 68.3 મિલિયન શેર વેચી રહ્યા છે. આઇપીઓ 22 જુલાઈએ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 1,140.99 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
કંપની ગ્રે માર્કેટમાં મચાવી રહી છે ધુમ
આઇપીઓનું ગ્રે માર્કેટ પ્રદર્શન મજબૂત રહ્યું છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો આઇપીઓ આજે ગ્રે માર્કેટમાં 190 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે આજ સુધીમાં આઇપીઓ માટે 39 ટકા લિસ્ટિંગ પ્રીમિયમ છે. સૌથી વધુ જીએમપી 213 રૂપિયા અને સૌથી નીચો 168 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.
સબ્સ્ક્રિપ્શન કઈ શ્રેણીમાં કેટલી વખત થયું છે?
આજે સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં, આ આઇપીઓ 6 વખતથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રિટેલ શ્રેણીમાં આઇપીઓ સૌથી વધુ 3.06 ગણો, ત્યારબાદ લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો શ્રેણી 1.13 ગણો અને NII શ્રેણી 21.58 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
કંપની આઇપીઓમાંથી મળેલી રકમનું શું કરશે?
કંપની નવા IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા 400 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ હાલના ઉધાર ચૂકવવા માટે કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.