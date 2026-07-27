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આ IPOમાં રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક!! GMP બતાવી રહ્યો છે ₹195નો જોરદાર નફો, જાણો

IPO News: ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં ચાલી રહ્યો છે. આજે સોમવાર, કંપનીના આઇપીઓ પર રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક છે. કંપનીનો IPO ખુલ્યો તે પહેલા જ પ્રિમિયમ પર પહોચી ગયો હતો, હાલ કંપનીના IPOમાં 45 ટકા જેટલો ફાયદો દેખાઈ રહ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:35 PM IST
આ IPOમાં રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક!! GMP બતાવી રહ્યો છે ₹195નો જોરદાર નફો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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