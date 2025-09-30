30 સપ્ટેમ્બરની તારીખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી માટે મહત્વપૂર્ણ, આજે છે છેલ્લી તક !
Central Govt Employees: તમને જણાવી દઈએ કે આ સિસ્ટમ ઓગસ્ટ 2024 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ નિર્ણય કર્મચારીઓના સંગઠનોની માંગ બાદ લેવામાં આવ્યો હતો.
Central Govt Employees: આજે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ બનવા જઈ રહી છે. તેમણે નક્કી કરવું પડશે કે હાલની રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં રહેવું કે નવી લાગુ કરાયેલી યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં સ્વિચ કરવું. જ્યારે UPS ગેરંટીકૃત લઘુત્તમ પેન્શન અને ફુગાવા-સંબંધિત પેન્શનની ગેરંટી આપે છે, NPS એક બજાર-સંબંધિત યોજના છે જે વધુ વળતર આપી શકે છે પરંતુ જોખમો પણ ધરાવે છે. પરિણામે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પેન્શન યોજના પસંદ કરવાની ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, તેમણે નક્કી કરવું પડશે કે હાલની રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમમાં રહેવું કે યુનિફાઇડ પેન્શન યોજનામાં જોડાવું.
UPS સામે NPS
UPS હેઠળ, કર્મચારીઓને ગેરંટીકૃત લઘુત્તમ પેન્શન અને ફુગાવા-સંબંધિત પેન્શનનો લાભ મળશે. બીજી બાજુ, NPS એક બજાર-સંબંધિત યોજના છે જે વધુ વળતર આપી શકે છે, પરંતુ બજારના વધઘટનું જોખમ પણ ધરાવે છે.
નિયમો શું છે?
- પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) એ આ નિર્ણય માટે વિગતવાર નિયમો અને માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.
- 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સરકારે એક જોગવાઈ લાગુ કરી હતી કે જે કર્મચારીઓ UPS પસંદ કરે છે તેમને તેમના જીવનમાં ફક્ત એક જ વાર NPS પર સ્વિચ કરવાની તક મળશે.
- પરંતુ એકવાર તેઓ UPS છોડીને NPS પર સ્વિચ કરે છે, તો UPS પર પાછા ફરવાનું શક્ય બનશે નહીં.
- આ વિકલ્પનો ઉપયોગ નિવૃત્તિના ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ પહેલા અથવા VRS લેતા ત્રણ મહિના પહેલા જ થઈ શકે છે.
- જો કોઈ કર્મચારી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં નિર્ણય નહીં લે, તો તેઓ આપમેળે UPS હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે.
- શિસ્તભંગની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલા કર્મચારીઓ, સજા તરીકે કાઢી મૂકવામાં આવેલા કર્મચારીઓ, અથવા ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવામાં આવેલા કર્મચારીઓ પાસે તેમની પેન્શન યોજના બદલવાનો વિકલ્પ રહેશે નહીં.
નવા કર્મચારીઓ માટેના નિયમો
1 એપ્રિલ, 2025 અને 31 ઓગસ્ટ, 2025 વચ્ચે સરકારી સેવામાં જોડાયેલા અને પહેલાથી જ NPS પસંદ કરી ચૂકેલા કર્મચારીઓને પણ 30 સપ્ટેમ્બર સુધી UPS પર સ્વિચ કરવાની મંજૂરી છે. જે નવા કર્મચારીઓએ હજુ સુધી તેમનું PRAN (કાયમી નિવૃત્તિ એકાઉન્ટ નંબર) ફોર્મ ભર્યું નથી, તેઓ ફોર્મ A1 તેમના નોડલ ઓફિસમાં ભૌતિક રીતે સબમિટ કરી શકે છે. આવા કર્મચારીઓ પછીથી NPS પર સ્વિચ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, પરંતુ આ વિકલ્પ પસંદ કર્યા પછી, તે અંતિમ રહેશે.
PFRDA સલાહ
કર્મચારીઓના ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને, PFRDA એ સલાહ આપી છે કે જો ઓનલાઈન સિસ્ટમમાં કોઈ ખામી હોય અથવા વેબસાઇટ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો કર્મચારીઓએ 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં નોડલ ઓફિસમાં તેમના ફોર્મ ભૌતિક રીતે સબમિટ કરવા જોઈએ. નોંધનીય છે કે UPS ઓગસ્ટ 2024માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નિર્ણય કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓને પગલે લેવામાં આવ્યો હતો, જેમણે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) જેવી ગેરંટીકૃત પેન્શન પરત કરવાની માંગ કરી હતી.
NPSથી UPS માં સ્વિચ કરવાની પ્રક્રિયા
1. કર્મચારીએ તેમના વિભાગ/ઓફિસ દ્વારા એક અરજી ફોર્મ ભરવું આવશ્યક છે, જેમાં NPSથી UPSમાં સ્વિચ કરવાનો તેમનો વિકલ્પ દર્શાવવામાં આવશે.
2. આ અરજી નિર્ધારિત સમયમર્યાદા (30 સપ્ટેમ્બર, 2025)માં સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
3. વિભાગ અરજી પેન્શન ઓથોરિટીને ફોરવર્ડ કરશે અને NPS એકાઉન્ટ UPSમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
4. કર્મચારીએ UPSના નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.
