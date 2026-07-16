/સોનું 36000 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે, હજુ કેટલા તૂટશે ભાવ? રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો

સોના અને ચાંદીમાં આજે રથયાત્રાના દિવસે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 29 જાન્યુઆરીએ સોનું પોતાના સૌથી ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચ્યું હતું પરંતુ ત્યારબાદ સોનાના ભાવમાં જે ઘટાડો જોવા મળ્યો તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. મિડલ ઈસ્ટમાં ઘમાસાણના પગલે ક્રૂડ ઓઈલમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. ભાવે તમામ રેકોર્ડ તો તોડ્યા પરંતુ સાથે સાથે સોનાને પછાડતું રહ્યું. સ્થિતિ એવી બની કે જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં સોનું 36000 રૂપિયાથી વધુ તૂટી ચૂક્યું છે. ચાંદીની હાલત તો તેનાથી પણ વધારે ખરાબ છે. ચાંદી પોતાના ઓલટાઈમ હાઈથી 1.66 લાખ રૂપિયા સુધી તૂટી ચૂકી છે. આ બધા વચ્ચે સોનું ખરીદવા માંગતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે.
આ વર્ષે સોનું સસ્તું થશે કે મોંઘુ?
જો તમે પણ સોનું ખરીદવાની તૈયારી કરતા હોવ અને મનમાં એ સવાલ છે કે આ વર્ષે સોનાના ભાવ ચડશે કે તૂટશે તો આ સમાચાર તમને ખુબ રાહત આપી શકે છે. સોનાના ભાવ વિશે આવેલા લેટેસ્ટ રિપોર્ટથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં મોટી તેજી પાછી ફરવાની નથી.
સોનાના ભાવ વિશે ભવિષ્યવાણી
સોનાના ભાવ તૂટી રહ્યા છે. જો કે વચ્ચે વચ્ચે રિકવરી પણ જોવા મળી છે. પરંતુ જાન્યુઆરી 2026વાળા પોતાના ઓલટાઈમ ભાવે સોનું પહોંચે તેવી શક્યતા ખુબ ઓછી છે. વૈશ્વિક બજાર પર નજર રાખતી ફિચ સોલ્યૂશન્સના રિસર્ચ યુનિટ BIMએ પોતાના લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં સોનાના ભાવ વિશે મોટો દાવો કર્યો છે. પોતાના રિપોર્ટમાં BMIએ કહ્યું કે વર્ષ 2026 માટે સોનાના ભાવમાં મોટી તેજીની આશા ઓછી છે. સોનાના સરેરાશ ભાવના અનુમાનને પણ તેમણે ઘટાડીને 4600 ડોલરથી 4400 ડોલર પ્રતિ ઔંસ કરી દીધુ છે.
સોનામાં સુસ્તીના કારણો
વૈશ્વિક બજારમાં આજે પણ સોનું 19 ડોલર તૂટીને 4037.33 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું છે. રિપોર્ટમાં અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે કે સોનું પોતાના રેટથી 9 ટકા સુધી રિકવરી કરી શકે છે. પરંતુ મોટા ઉછાળાની શક્યતા ઓછી છે. સોનામાંઆ વર્ષની સુસ્તીના 5 કારણોનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે.
પહેલું કારણ ડોલર
અમેરિકી ડોલરની વધતી તાકાત સોના માટે મુશ્કેલી વધારી રહ્યું છે. સોનું અને ડોલર એક બીજાથી વિપરિત દિશામાં કામ કરે છે. જ્યારે પણ અમેરિકી ડોલર મજબૂત થાય છે ત્યારે સોનાની માંગણી ઘટવા લાગે છે. કારણ કે બીજી કરન્સીઓનું સોનું ખરીદવું મોંઘુ થાય છે. પોતાના રિપોર્ટમાં BIMએ ડોલર ઈન્ડેક્સ 98 થી 102ના દાયરામાં રહેવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે. પરંતુ જો તે ચડીને 105થી 110 સુધી પહોંચે તો સોનાના ભાવમાં વધુ મોટો બ્રેક લાગી શકે છે.
બીજુ કારણ વ્યાજનું ગણિત
અમેરિકી ફેડરલ રિઝ્વના વ્યાજ દર સોનાની ચાલને નિર્ધારિત કરે છે. જો ફેડરલ રિઝર્વ મોંઘવારી કાબૂમાં લાવવા માટે વ્યાજ દર વધારે તો સોનામાં બ્રેક લાગી શકે છે. સોનું પોતાના રોકાણકારોને કોઈ વ્યાજ કે ડિવિડન્ડ આપતું નથી એટલે રોકાણકારો સોનાથી પછી દૂર ભાગે છે.
ત્રીજુ કારણ જિયોપોલિટિકલ તણાવ
વૈશ્વિક બજાર હાલ જિયોપોલિટિકલ તણાવના કારણે ડરેલું હતું. બજારમાં અસ્થિરતા છે. પરંતુ જે રીતે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરીથી સ્થિતિ સંભળવા લાગી છે રોકાણકારો સોના જેવા સુરક્ષિત રોકાણને છોડીને શેર બજારમાં જવા લાગ્યા છે. આવામાં સોના પ્રત્યે આકર્ષણ અને માંગણી ઘટવા લાગે છે. જેની અસર ભાવ પર પડે.
ચોથું કારણ મોંઘવારી ઘટે તો માંગ પણ ઘટે
ગત વર્ષે વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે સોનું ખુબ ચડ્યું હતું. પરંતુ આ વર્ષે સ્થિતિ બદલાઈ છે. પોતાના રિપોર્ટમાં BIMએ કહ્યું કે ખાડી યુદ્ધમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સહમતિ બનવાથી સોનાને મળનારો સેફ હેવનનો સપોર્ટ પણ નબળો પડી શકે છે. હોર્મુઝનો રસ્તો ખુલવાથી સોનાની માંગ ઘટશે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પણ ઘટશે. જેનાથી મોંઘવારી ઘટશે. મોંઘવારી ઘટવાથી સોનાની માંગ પણ ઘટી શકે છે.
પાંચમું કારણ વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં સ્થિરતા
BIMના રિપોર્ટમાં 2026માં વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાનો ગ્રોથ 2.4 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે. જે મુજબ અમેરિકા ઈરાન વચ્ચે સમજૂતિ થવાથી વૈશ્વિક કારોબાર અને એનર્જી સપ્લાયનું ટેન્શન ઘટશે. ગ્લોબલ ઈકોનોમીમાં સ્થિરતા આવવાથી રોકાણકારો સોના બાદ શેરબજાર જેવા જોખમવાળા એસેટ્સમાં સારા રિટર્ન માટે આગળ વધશે જેનાથી સોના પર દબાણ વધશે.
તો શું વર્ષ 2026માં સોનું સસ્તું થશે?
જો કે તેનો અર્થ એ નથી કે સોનું ક્રેશ થશે કે સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો આવશે. દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકો તરફથી ચાલુ સોનાની ખરીદી સોનાના ભાવને સંભાળી રહી છે. ચીન, પોલેન્ડ, ભારત સહિત અનેક દેશોની કેન્દ્રીય બેંકો સોનાના ભંડારને વધારવા માટે સતત ખરીદી કરી રહી છે.
આજે શું છે સોનાના ભાવ
IBJAના ખુલતા ભાવ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું આજે ઘટાડા બાદ 141713 રૂપિયાના સ્તરે છે જે કાલે 141770 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવ આજે 220391 રૂપિયા પર ખુલ્યા છે જે કાલે 220391 પર જ બંધ થયા હતા.
કેરેટ પ્રમાણે એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14171
|22 કેરેટ
|13831
|20 કેરેટ
|12613
|18 કેરેટ
|11479
|14 કેરેટ
|9140
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|218485
(સોર્સ- IBJA)
વાયદા બજારમાં ભાવ (બપોરે 1.15 PM)
MCX પર 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.47 ટકા તૂટીને 141180 રૂપિયા અને 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.89 ટકા તૂટીને 218650 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું થયું સોનું?
29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સોનું પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયું હતું. સોનાનો ભાવ 1.76 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ચૂક્યો હતો. ચાંદીનો ભાવ 3.86 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો હતો. એટલે કે સોનું પોતાના ઓલટાઈમ હાઈથી લગભગ 36000 રૂપિયા અને ચાંદી 1.66 લાખ રૂપિયા તૂટીને 2.20 લાખ રૂપિયા પહોંચી ગઈ.