Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સોનું 36000 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે, હજુ કેટલા તૂટશે ભાવ? રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો

સોનું 36000 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે, હજુ કેટલા તૂટશે ભાવ? રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો

મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છેડાયું ત્યારબાદ સોનું જે ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું તેના કરતાં ઘણું તૂટી ગયું. આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત સોનાના ભાવ પર આવેલો એક રિપોર્ટ 2026માં  ભાવ વિશે શું કહે છે તે પણ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:20 PM IST
સોનું 36000 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે, હજુ કેટલા તૂટશે ભાવ? રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
તમને કેબિનેટ મંત્રી બનાવી દઈશ!' : કેરળના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય પર આવ્યો કરોડોની ડીલનો રહ
Kerala1 hr ago
2
Ketan Agarwal1 hr ago
3
E201 hr ago
4
Oral Cancer Symptoms And Diagnosis2 hrs ago
5
Dr. Subhash Chandra2 hrs ago