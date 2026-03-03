કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, ફિક્સ મેડિકલ ભથ્થા અંગે સામે આવ્યો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ
Fixed Medical Allowance: 8મા પગાર પંચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં સરકારે 8મા પગાર પંચ માટે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) જાહેર કર્યા ત્યારથી, કર્મચારી સંગઠનો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે તેમની ઘણી મુખ્ય માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. હવે જ્યારે કમિશને તેનું કામ શરૂ કર્યું છે, ત્યારે અપેક્ષાઓ વધી રહી છે, સાથે રાજકીય દબાણ પણ વધી રહ્યું છે.
સરકારના કહેવા પ્રમાણે 8માં પગાર પંચ લાગુ થવામાં 18 મહિના જેટલો સમય લાગી શકે છે, તેને જોતા 2027માં જ 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાની ગણતરી દર્શાવવામાં આવે છે, જો કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો હવે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને DA હાઈક સહિત મેડિકલ એલાઉન્સમાં પણ વધારો કરવાની માગ કરી રહ્યા છે.
અપડેટ શું છે?
તાજેતરમાં, કમિશનને જનપથ પર ચંદ્રલોક બિલ્ડિંગમાં એક ઓફિસ ફાળવવામાં આવી હતી. કમિશનના અધ્યક્ષ સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ છે. આને કમિશનના કાર્યકારી તબક્કામાં પ્રવેશના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
આ દરમિયાન, NC-JCM (સ્ટાફ સાઇડ) ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની બેઠક 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ શરૂ થઈ હતી, જેમાં આશરે 1 કરોડ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની માંગણીઓને સંબોધતા સંયુક્ત ચાર્ટરને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ પર ચર્ચા
ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ (FMA) પર સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. કર્મચારી સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે નોન-સીજીએચએસ વિસ્તારોમાં રહેતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એફએમએ વર્તમાન 1,000 રૂપિયાથી વધારીને 20,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવામાં આવે. તેમનો દલીલ છે કે મેડિકલ ફુગાવો ખૂબ જ વધી ગયો છે, અને 1,000 રૂપિયા મૂળભૂત મેડિકલ જરૂરિયાતોને પણ આવરી લેવા માટે અપૂરતા છે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા પેન્શનરો માટે.
ચર્ચામાં પણ
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ પણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. 3.25ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ 3 ટકાથી વધારીને 7 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે. કેટલાક સંગઠનોએ 5 ટકા વાર્ષિક વધારો સૂચવ્યો છે. કર્મચારીઓનો દલીલ છે કે 3 ટકાનો વધારો લાંબા ગાળે વાસ્તવિક આવકમાં બહુ ફરક પાડશે નહીં. આશ્રિત માતાપિતાને સમાવવા માટે કુટુંબ એકમ 3થી 5 સભ્યો કરવાની પણ માંગ છે.
નવી પેન્શન યોજનાનો મુદ્દો ફરી ગરમાયો
આ માંગણીઓમાં એલટીસી કેશ આઉટ, લીવ એન્કેશમેન્ટ મર્યાદા 300થી વધારીને 400 દિવસ અને નિવૃત્તિ લાભોમાં સુધારો કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જૂની પેન્શન યોજના (OPS) સામે નવી પેન્શન યોજના (NPS)નો મુદ્દો પણ ફરી ગરમાયો છે.
કર્મચારી સંગઠનોએ OPSને સંપૂર્ણ રીતે ફરી શરૂ કરવાનો માગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે, જો કે સરકારે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો નથી. હવે બધાની નજર આ માંગણીઓ પર કમિશનના વલણ પર છે અને તેની અંતિમ ભલામણોમાં કર્મચારીઓને કેટલી રાહત મળશે.
