/નોમિની જ માલિક છે એવું માનતા હો તો ચેતી જજો! એક ભૂલથી પરિવારમાં થઈ શકે છે મિલકતનો મોટો ઝઘડો

વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ તેના બેંક ખાતા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, વીમા પોલિસીઓ અને પ્રોપર્ટી જેવી સંપત્તિઓનો અસલી હકદાર કોણ હશે, તેને લઈને લોકોના મનમાં હંમેશા મોટી ગેરસમજણ રહે છે. મોટા ભાગના લોકોનું માનવું હોય છે કે બેંક ખાતા કે કોઈ વિશેષ રોકાણમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોમિનીના રૂપમાં નોંધાયેલું છે, તે એ સંપત્તિનો અંતિમ અને એકમાત્ર માલિક બની જાય છે. પરંતુ કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ આ ધારણા ખોટી છે અને ઘણા પરિવારોમાં આ ગેરસમજણને કારણે સંપત્તિના વિભાગનને લઈને મોટા પાયે વિવાદ ઉભો થાય છે.
કાયદાની નજરમાં નોમિની માત્ર એક ટ્રસ્ટી કે કેરટેકરની જેમ હોય છે, જેણે સંપત્તિનું ધ્યાન રાખી અને તેને અસલી કાયદાકીય વારસદારો સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી આપવામાં આવે છે, ન કે તે સંપત્તિને હંમેશા માટે પોતાની પાસે રાખવાનો પૂર્ણ અધિકાર.
નોમિની અને લીગલ હેયરમાં શું તફાવત હોય છે?
આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાને સમજવા માટે નોમિની અને લીગલ હેયર (Legal Heir એટલે કે કાયદાકીય વારસદાર) વચ્ચે પાયાના તફાવતને સમજવો જરૂરી છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બેંક કે કોઈ નાણાકીય સંસ્થામાં પોતાનું ખાતું ખોલાવે છે, ત્યારે તે કોઈ પોતાના નજીકની વ્યક્તિનું નામ નોમિની તરીકે નોંધાવી શકે છે, જેથી તે વ્યક્તિનું અચાનક મૃત્યુ થવા પર દસ્તાવેજીય પ્રક્રિયા અને પૈસા ઉપાડવાની પ્રક્રિયા સરળ થઈ શકે. બેંક કે સંસ્થા નોમિનીને પૈસા સોંપી પોતાની જવાબદારી પૂરી કરી લે છે, પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે તે પૈસા કે સંપત્તિ તે નોમિનીની થઈ ગઈ. તે સંપત્તિનો અસલી હક મૃતકના કાયદાકીય વારસદારોનો હોય છે, જેને ઉત્તરાધિકાર કાયદા (Succession Laws) કે મૃતક દ્વારા છોડવામાં આવેલી વસીયત (Will)ના આધાર પર નક્કી કરવામાં આવે છે. જો મૃતકે પોતાની વસીયત બનાવી છે, તો સંપત્તિનું વિતરણ તે પ્રમાણે થશે, ભલે નોમિની કોઈ અન્ય વ્યક્તિ કેમ ન હોય.
Will શું છે?
આ કારણ છે કે નાણાકીય નિષ્ણાંત અને વકીલ હંમેશા તે વાત પર ભાર આપે છે કે માત્ર નોમિનેશન પર નિર્ભર રહેવાની જગ્યાએ એક સ્પષ્ટ અને કાયદેસર વસીયત (Will) તૈયાર કરવી જોઈએ. વસીયત તે દસ્તાવેજ છે જેમાં મૃત વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર સ્પષ્ટ લખે છે કે મૃત્યુ બાદ તેની કઈ સંપત્તિ ક્યા પરિવારના સભ્ય કે અન્ય વ્યક્તિને મળશે. જો કોઈ વ્યક્તિએ વસીયત બનાવી નથી, તો હિંદુ ઉત્તારાધિકાર નિયમ કે અન્ય સંબંધિત પર્સનલ લો હેઠળ તેના તમામ કાયદાકીય વારસદારો (જેમ કે પુત્ર, પુત્રી, પત્ની, માતા વગેરે) વચ્ચે સંપત્તિની સમાન કે નક્કી હિસ્સામાં કાયદેસર વિભાજીત કરવામાં આવે છે. આવા મામલામાં જો નોમિની કે લીગલ હેયર અલગ-અલગ વ્યક્તિ છે તો કાયદાકીય વારિસ કોર્ટ કે આપહી સહમતિ દ્વારા પોતાની સંપત્તિનો દાવો કરી શકે છે અને નોમિની તે પૈસાને પોતાની પાસે રાખવાનો કાયદાકીય હક ધરાવતો નથી.
આ પ્રકારની ગુંચવણ અને પારિવારિક વિવાદોથી બચવા માટે સૌથી સારો ઉપાય છે કે વ્યક્તિ પોતાના જીવનકાળમાં જ પોતાની સંપત્તિનું નોમિનેશન અપડેટ રાખે અને સાથે એક વસીયત પણ તૈયાર કરાવી લે. વસીયત હોવાથી દરેક વસ્તુ સરળ અને પારદર્શી થઈ જાય છે અને કોઈપણ બેંક, કંપની કે કોર્ટમાં ઉત્તરાધિકારને લઈને ભ્રમની સ્થિતિ પેદા થતી નથી. નોમિનીનું નામ યોગ્ય હોવાથી નાણાકીય સંસ્થાઓ ઝડપથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરે છે અને વસીયત તે નક્કી કરે છે કે અંતે તે સંપત્તિ યોગ્ય હકદાર પાસે જશે. તેથી નાણાકીય નિયોજનનું આ મહત્વનું પાસું છે જેના પર દરેક પરિવારે સમય રહેતાં ધ્યાન આપવું જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ વિવાદ ન થાય.