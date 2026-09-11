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નોમિની જ માલિક છે એવું માનતા હો તો ચેતી જજો! એક ભૂલથી પરિવારમાં થઈ શકે છે મિલકતનો મોટો ઝઘડો

હંમેશા લોકો બેંક ખાતા કે રોકાણમાં નોમિનીને સંપત્તિનો અસલી માલિક માને છે, પરંતુ કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ આ સાચુ નથી. પરિવારને ભવિષ્યમાં સુરક્ષિત રાખવા માટે નોમિની અને કાયદાકીય ઉત્તારાધિકારી વચ્ચે એક તફાવત સમજવો ખુબ જરૂરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:19 PM IST
નોમિની જ માલિક છે એવું માનતા હો તો ચેતી જજો! એક ભૂલથી પરિવારમાં થઈ શકે છે મિલકતનો મોટો ઝઘડો
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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