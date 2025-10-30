કાલે ખુલશે આ વર્ષનો ચોથો સૌથી મોટો IPO, GMPમાં તેજી, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ સહિત અન્ય વિગત
Lenskart IPO: આઈવિયર પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે જાણીતી કંપની લેન્સકાર્ટ (Lenskart) નો આઈપીઓ કાલ એટલે કે 31 ઓક્ટોબરે લોન્ચ થવા તૈયાર છે. તેમાં રોકાણ માટે 4 નવેમ્બર સુધી બોલી લગાવી શકાશે. આઈપીઓની ઈશ્યુ સાઇઝ 7,278.02 કરોડ રૂપિયા છે. આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 382-402 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે.
આ IPO ₹2,150 કરોડના મૂલ્યના 53.5 મિલિયન ઇક્વિટી શેર જારી કરશે, અને આશરે 128 મિલિયન ઇક્વિટી શેર ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા વેચવામાં આવશે. લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સના ઇક્વિટી શેર BSE અને NSE બંને સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ થશે. IPO લિસ્ટિંગ તારીખ 10 નવેમ્બર, 2025 છે. Axis Capital, Kotak Mahindra Financial, Morgan Stanley India, Avendus Capital, Citigroup Global, અને Intensive Fiscal IPO માટે બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે, જ્યારે MUFG Intime India Private Limited IPO રજિસ્ટ્રાર છે.
કેટલો છે આઈપીઓનો GMP?
ગ્રે માર્કેટમાં લેન્સકાર્ટનો આઈપીઓ ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. તેનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ મજબૂત જોવા મળી રહ્યું છે. આજનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 70 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. એટલે કે ગ્રે માર્કેટમાં તેના શેર આઈપીઓ પ્રાઇસથી 70 રૂપિયા ઉપર કારોબાર કરી રહ્યાં છે.
સોમવારે પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત સાથે ગ્રે માર્કેટમાં તેના જીએમપીમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી હતી. તે દિવસે પણ શેર 75 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર કારોબાર કરી રહ્યાં હતા, જે આઈપીઓની અપર પ્રાઇસ બેન્ડ 42 રૂપિયાના મુકાબલે 18.66 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. લેન્સકાર્ટ આ વર્ષનો અત્યાર સુધીનો ચોથો સૌથી મોટો આઈપીઓ છે. આ પહેલા ટાટા કેપિટલ, એચડીબી ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસ અને એલજી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ જેવી કંપનીઓ પોતાના આઈપીઓ લોન્ચ કરી ચૂકી છે.
પ્રમોટર નેહા બંસલે પોતાનો હિસ્સો વેચ્યો
દરમિયાન, લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સના પ્રમોટરોમાંના એક નેહા બંસલે, પ્રી-આઈપીઓ ઓફરમાં એસબીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની બે યોજનાઓને 0.15% હિસ્સો ₹100 કરોડના ભાવે વેચી દીધો. આ વ્યવહાર આઈપીઓના ઉપલા ભાવ બેન્ડ પર, ₹402 પ્રતિ શેરના ભાવે થયો હતો. આ વ્યવહાર પહેલા, નેહા કંપનીમાં 7.61% હિસ્સો ધરાવતી હતી, અને હવે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં 2.5 લાખ ઇક્વિટી શેર ટ્રાન્સફર કર્યા પછી, તેણી કંપનીમાં 7.46% હિસ્સો ધરાવે છે.
આ જ વ્યવહારમાં, SBI ઓપ્ટીમલ ઇક્વિટી ફંડ (AIF) અને SBI ઇમર્જન્ટ ફંડ (AIF) એ પ્રતિ ઇક્વિટી શેર રૂ. 402 ના ટ્રાન્સફર ભાવે રોકાણ કર્યું. કંપનીએ લેન્સકાર્ટમાં 870,646 શેર અથવા 0.05% હિસ્સો ખરીદ્યો, જ્યારે SBI ઇમર્જન્ટ ફંડે 1,616,915 શેર અથવા 0.10% હિસ્સો ખરીદ્યો. અગાઉ, 23 ઓક્ટોબરના રોજ, જાણીતા રોકાણકાર અને DMart ના સ્થાપક રાધાકિશન દમાનીએ પ્રી-IPO ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા લેન્સકાર્ટમાં આશરે રૂ. 90 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નેહા બંસલે શ્રીકાંત આર. દમાનીને 2,238,806 ઇક્વિટી શેર વેચ્યા હતા.
