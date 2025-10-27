Prev
પૈસા રાખો તૈયાર, આ તારીખે ખુલશે લેન્સકાર્ટનો IPO, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ સહિત અન્ય વિગત

Lenskart IPO: શેર બજારમાં એક બાદ એક આઈપીઓ આવી રહ્યાં છે. હવે 31 ઓક્ટોબરે લેન્સકાર્ટનો આઈપીઓ ખુલવાનો છે. અહીં આઈપીઓની દરેક વિગત જાણો..
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:16 AM IST

Lenskart IPO: ભારતની મોટી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ચશ્મા વેચનારી કંપની લેન્સકાર્ટનો આઈપીઓ માર્કેટમાં આવી રહ્યો છે. આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડની વાત કરીએ તો એક શેરની કિંમત 382થી 402 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આઈપીઓ 31 ઓક્ટોબર શુક્રવારે ઓપન થશે અને 4 નવેમ્બર મંગળવારે બંધ થશે. ઈન્વેસ્ટર ઓછામાં ઓછા 37 શેર ખરીદી શકે છે. તાજેતરમાં સમાચાર આવ્યા હતા કે ડી-માર્ટના માલિક રાધાકિશન દામાણીએ આઈપીઓ પહેલા લેન્સકાર્ટમાં લગભગ 90 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે.

અલોટમેન્ટ અને લિસ્ટિંગની તારીખો
એન્કર ઈન્વેસ્ટર- તેને શેર 30 ઓક્ટોબર (ગુરૂવાર) એ ફાળવાશે.

સામાન્ય રોકાણકારોને ફાળવણીઃ શેરની ફાળવણી 6 નવેમ્બરે નક્કી થશે.

રિફંડઃ જે લોકોને આઈપીઓમાં શેર મળશે નહીં તેને 7 નવેમ્બરે રિફંડ મળી જશે.

ડીમેટ ખાતામાં શેરઃ જેને શેરની ફાળવણી થશે તેના ડીમેટ ખાતામાં 7 નવેમ્બરે શેર જમા થશે.

લિસ્ટિંગઃ લેન્સકાર્ટના શેર બીએસઈ અને એનએસઈ પર 10 નવેમ્બર (સોમવાર) એ લિસ્ટ થઈ શકે છે.

આઈપીઓમાં શેર રિઝર્વ
સંસ્થાગત ઈન્વેસ્ટર (QIB) કુલ શેરના ઓછામાં ઓછા 75 ટકા હિસ્સો તેના માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યો છે.

નાના રોકાણકારો (NII) કુલ શેરના 15 ટકા હિસ્સો તેના માટે છે.

રિટેલ ઈન્વેસ્ટરઃ કુલ શેરના 10 ટકા હિસ્સો તેના માટે છે.

કર્મચારી છૂટઃ કંપનીના પાત્ર કર્મચારીઓને દરેક શેર પર 19 રૂપિયાની છૂટ મળશે.

આઈપીઓના પૈસા ક્યા લગાવશે કંપની?
લેન્સકાર્ટ આઈપીઓ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા 2150 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ ભારતમાં નવી કંપની સંચાલિત દુકાનો ખોલવામાં. પૈસાનો ઉપયોગ કંપની તે દુકાનોનું ભાડું અને લાયસન્સની ફી ચુકવવા, તકનીક અને ક્લાઉડ સિસ્ટમનો વિકાસ કરવા, જાહેરાત અને માર્કેટિંગ તથા ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય કંપનીને ખરીદવા માટેની સંભાવના સર્ચ કરવામાં કરશે.

શેર વેચનાર (OFS) 
આઈપીઓમાં નવા શેર જારી કરવા સિવાય કંપનીના પ્રમોટર અને કેટલાક ઈન્વેસ્ટરો પોતાના વર્તમાન શેર વેચશે. તેમાં પ્રમોટર પીયુષ બંસલ, નેહા બંસક અને ઈન્વેસ્ટર કંપનીઓ જેમ કે SVF II, શ્રોડર્સ કેપિટલ, કેદારા કેપિટલ વગેરે સામેલ છે.

કંપની વિશે
લેન્સકાર્ટ ભારતની એક મોટી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ચશ્મા વેચનારી કંપની છે. તે 2008મા સ્થાપિત થઈ હતી. તેની પ્રથમ દુકાન 2013મા નવી દિલ્હીમાં ખુલી હતી. લેન્સકાર્ટ ચશ્મા, સનગ્લાસ અને કોન્ટેક્ટ લેન્ચ વેચે છે અને તેની દુકાનો મોટા શહેરોની સાથે નાના શહેરોમાં પણ છે. આ કંપની દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને મધ્ય પૂર્વમાં પણ કામ કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

