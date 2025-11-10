Prev
લેન્સકાર્ટના શેર ઇન્ટ્રાડે લોથી 16% ઉછળ્યા, મૂંઝવણમાં મુકાયા રોકાણકારો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Expert Advice: ખરાબ લિસ્ટિંગ પછી લેન્સકાર્ટના શેરમાં રિકવરી જોવા મળી છે. દિવસની શરૂઆતમાં શેર તેમના લિસ્ટિંગ ભાવથી 6% વધ્યા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:39 PM IST

લેન્સકાર્ટના શેર ઇન્ટ્રાડે લોથી 16% ઉછળ્યા, મૂંઝવણમાં મુકાયા રોકાણકારો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Expert Advice: IPO દરમિયાન રોકાણ કરનારા રોકાણકારો અનિશ્ચિત છે કે તેમના હોલ્ડિંગને જાળવી રાખવું કે વેચવાથી વધુ નફાકારક રહેશે. સોમવારે BSE પર લેન્સકાર્ટના શેર 390 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. જોકે, કંપનીના શેરનો ભાવ 355.70 રૂપિયાના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે આવી ગયો હતો. જોકે, લેન્સકાર્ટના શેર પછીથી રિકવરી થયા હતા, 16% વધીને 413.80 રૂપિયા થયા. ચાલો જાણીએ કે એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે.

28 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો IPO 

લેન્સકાર્ટના IPOને 28 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. જોકે, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો IPO અનિશ્ચિત રહ્યો. એક્સપર્ટ માને છે કે વર્તમાન સ્તરે મૂલ્યાંકન ચિંતાનું કારણ છે. ટૂંકા ગાળાની કમાણી મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા નથી. વધુમાં, કંપની વિસ્તરણ, માર્કેટિંગ અને ટેકનોલોજી પર ભારે ખર્ચ કરી રહી છે. 

સ્ટોપ-લોસ 350 રૂપિયા

નિષ્ણાતો ટૂંકા ગાળામાં કંપની પ્રત્યે ખાસ ઉત્સાહિત નથી. આ નવી કંપની માટે સ્ટોપ-લોસ 350 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

IPO 31 ઓક્ટોબરે ખુલ્યો

લેન્સકાર્ટનો IPO 31 ઓક્ટોબરે ખુલ્યો હતો. છૂટક રોકાણકારો પાસે 4 નવેમ્બર સુધી કંપનીના IPO પર પોતાનો દાવ લગાવવાની તક હતી. લેન્સકાર્ટના IPOનું કદ 7,278.76 કરોડ રૂપિયા હતું. કંપનીએ IPO દ્વારા 53.5 મિલિયન નવા શેર અને ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 127.6 મિલિયન શેર જાહેર કર્યા. 

19 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ

પિસુષ બંસલ અને નેહા બંસલે ઓફર ફોર સેલમાં તેમના કેટલાક શેર વેચી દીધા. લેન્સકાર્ટના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 382 રૂપિયાથી 402 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતો. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 19 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું હતું.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

 

