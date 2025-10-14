બમ્પર લિસ્ટિંગઃ એક શેર પર રોકાણકારોને ₹575 રૂપિયાનો ફાયદો, LG IPO એ કર્યો કમાલ
આઈપીઓની બોલીના છેલ્લા દિવસ સુધી 54.02 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું. આ સંસ્થાગત ખરીદદારોની ભાગીદારીને કારણે સંભવ થયું. એનએસઈના આંકડા અનુસાર 11670 કરોડ રૂપિયાના આઈપીઓને 3,85,33,26,672 શેર માટે બોલીઓ પ્રાપ્ત થઈ, જ્યારે પ્રસ્તાવિત શેરની સંખ્યા 7,13,34,320 હતી.
LG Electronics IPO Listing: એલડી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડનો આઈપીઓ આજે મંગળવારે બજારમાં લિસ્ટ થઈ ગયો. કંપનીના શેરનું આજે બીએસઈ અને એનએસઈ પર શાનદાર લિસ્ટિંગ થયું છે. બીએસઈ પર શેર લગભગ 51 ટકા પ્રીમિયમ એટલે કે 575 રૂપિયાના નફા સાથે 1715 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા. તો એનએસઈ પર કંપનીના શેર આશરે 51 ટકા પ્રીમિયમ સાથે 1710.10 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા. એટલે કે શેર પર પ્રથમ દિવસે 570 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. મહત્વનું છે કે કંપનીએ પોતાના આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1080 રૂપિયાથી 1140 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરી હતી.
રોકાણકારોનો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ
બોલી લગાવવાના છેલ્લા દિવસ સુધી આ IPO 54.02 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સંસ્થાકીય ખરીદદારોની મોટી ભાગીદારીને કારણે આ શક્ય બન્યું હતું. NSE ના ડેટા અનુસાર, 11,607 કરોડ રૂપિયાના IPO માં 3,85,33,26,672 શેર માટે બોલી મળી હતી, જ્યારે ઓફર પર શેરની સંખ્યા 7,13,34,320 હતી. લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) માટેનો ક્વોટા 166.51 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટેનો ક્વોટા 22.44 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ રોકાણકાર શ્રેણી 3.54 વખત સબસ્ક્રાઇબ થઈ હતી. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી રૂ. 3,475 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા.
આઈપીઓ શેર
આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે દક્ષિણ કોરિયન મૂળ કંપની દ્વારા 10.18 કરોડ શેરના વેચાણની રજૂઆત (ઓએફએસ) છે, જે લગભગ 15 ટકા ભાગીદારીની બરાબર છે. જો કે આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે વેચાણની રજૂઆત (ઓએફએસ) છે, તેથી એલજી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઈન્ડિયાને આઈપીઓથી કોઈ આવક પ્રાપ્ત થશે નહીં. આઈપીઓથી આવેલી રકમ કોરિયન મૂળ કંપનીને જશે. પાછલા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં હ્યુન્ડાઈ મોટર્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડના લિસ્ટિંગ બાદ આ ભારતીય શેર બજારમાં પ્રવેશ કરનારી બીજી દક્ષિણ કોરિયન કંપની છે.
કંપનીનો કારોબાર
LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા હોમ એપ્લાયન્સિસ અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રમાં અગ્રણી કંપની છે. કંપનીના ઉત્પાદનો ભારત અને વિદેશમાં B2C અને B2B ગ્રાહકોને વેચવામાં આવે છે. તે તેના તમામ ઉત્પાદનો માટે ઇન્સ્ટોલેશન, રિપેર અને જાળવણી સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. કંપની વોશિંગ મશીન, રેફ્રિજરેટર, LED ટીવી પેનલ, ઇન્વર્ટર એર કંડિશનર અને માઇક્રોવેવ્સ સહિતના ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે. તેની ઉત્પાદન સુવિધાઓ નોઇડા અને પુણે, મહારાષ્ટ્રમાં સ્થિત છે.
