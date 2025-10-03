ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂતી દેખાડી રહ્યાં છે LG India ના શેર, 7 ઓક્ટોબરે ખુલશે IPO
LG Electronics India IPO: દક્ષિણ કોરિયાના એલજી ગ્રુપની ભારતીય સબ્સિડિયરી કંપની એલજી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, 7 ઓક્ટોબરે પોતાનો 11607 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ લોન્ચ કરશે, જે 9 ઓક્ટોબરે બંધ થશે.
LG Electronics India IPO: એલજી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડનો 11607 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ 7 ઓક્ટોબર દાવ લગાવવા માટે ખુલી જશે. ઈન્વેસ્ટરો 9 ઓક્ટોબર સુધી આઈપીઓને સબ્સક્રાઇબ કરી શકશે. કંપનીએ 1080-1140 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ આઈપીઓ એન્કર ઈન્વેસ્ટરો માટે છ ઓક્ટોબરે ખુલશે.
શેર માર્કેટમાં લિસ્ટ થતાં પહેલા એલજી ઈન્ડિયાના શેર ગ્રે માર્કેટમાં તેજી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યાં છે, કંપનીના શેર 140 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) સાથે કારોબાર કરી રહ્યાં છે, જે રોકાણકારો માટે સારો સંકેત સાબિત થઈ શકે છે.
વર્ષનો ત્રીજો સૌથી મોટો આઈપીઓ
ટાટા કેપિટલના 15500 કરોડ રૂપિયા અને એચડીબી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેઝના 12500 કરોડ રૂપિયાના આઈપીઓ બાદ આ 2025નો ત્રીજો સૌથી મોટો આઈપીઓ હશે. પાછલા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં દક્ષિણ કોરિયન કંપનીના ભારતીય યુનિટ હ્યુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભારતીય માર્કેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
પેરેન્ટ કંપની વેચી રહી છે ભાગીદારી
આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ (ઓએફએસ) છે, જેમાં એલજી, દક્ષિણ કોરિયન પેરેન્ટ કંપની 10.18 કરોડથી વધુ શેર વેચશે જે તેના ભારતીય એકમમાં લગભગ 15 ટકા ભાગીદારી બરાબર છે. આઈપીઓથી થનારી કમાણીમાં એલજી ઈન્ડિયાને કોઈ ભાગીદારી મળશે નહીં. આ આવક સીધી મૂળ કંપનીને જશે.
નોઇડા અને પુણેમાં છે ફેક્ટરીઓ
એલજી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઈન્ડિયાની પાસે નોઇડા અને પુણેમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ છે, જે 14.51 મિલિયન ઉત્પાદકોને બનાવવાની ક્ષમતા રાખે છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-2025મા કંપનીનું ઓપરેટિંગ રેવેન્યુ 24,366.64 કરોડ રૂપિયાનું હતું, જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2024મા તે 21,352 કરોડ હતું. આ દરમિયાન એલજી ઈન્ડિયાનો ચોખો નફો 1511 કરોડથી વધી 2203 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે.
શું હોય છે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (જીએમપી) આઈપીઓની કિંમતની ઉપર તે વધારાની રકમ હોય છે, જે ઈન્વેસ્ટર શેરને બજારમાં સત્તાવાર લિસ્ટિંગ પહેલા અનૌપચારિક બજારમાં આપવા માટે રાજી થઈ જાય છે. ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ એક પ્રાઇસ સ્પેકુલેશન છે, વાસ્તવિક ટ્રેડિંગ તેનાથી અલગ હોઈ શકે છે.
