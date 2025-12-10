LIC ની આ ધાંસૂ સ્કીમ સામે ફેલ છે FD-RD! 150 રોજ બચાવો અને લાખોનું ફંડ બનાવો
LIC નો New Children’s Money Back Plan બાળકોના ભવિષ્ય માટે સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ છે. માત્ર 150 રૂપિયા દરરોજની બચતથી ઉચ્ચ અભ્યાસ અને લગ્ન માટે ફંડ બનાવી શકાય છે. સાથે લાઇફ કવર અને બોનસનો લાભ પણ મળે છે. તો આવો આ સ્કીમ વિશે જાણીએ..
New Children’s Money Back Plan: ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) પર વર્ષોથી લોકોનો ભરોસો છે. આ કારણ છે કે એલઆઈસી પણ બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી અનેક પ્લાન ઓફર કરે છે. જો તમને બાળકોના ભવિષ્યની ચિંતા થઈ રહી છે તો તેમાં પણ એલઆઈસીની એક સ્કીમ તમારી મદદ કરશે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ એલઆઈસી ન્યૂ ચિલ્ડ્રન મની બેક પ્લાનની, જે ખાસ કરી બાળકોના ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્કીમમાં રોકાણ કરી માતા-પિતા બાળકોના અભ્યાસ, લગ્ન જેવા મોટા ખર્ચ માટે રકમ ભેગી કરી શકે છે. સાથે તેમાં વીમા સુરક્ષા, મની બેક અને બોનસનો લાભ મળે છે. આવો આ સ્કીમ વિશે A TO Z માહિતી મેળવીએ.
શું છે LIC's New Children's Money Back Plan?
બાળકોના ભવિષ્ય માટે એલઆઈસી ન્યૂ ચિલ્ડ્રન મની બેક પ્લાન સેફ સ્પાન છે.
તેમાં દરરોજ માત્ર 150 રૂપિયાની બચતથી રોકાણ શરૂ કરી શકાય છે.
લાંબા સમયમાં તેમાં આશરે 19 લાખનું ફંડ બની શકે છે.
આ રકમ અભ્યાસ, લગ્ન અને મોટા ખર્ચમાં કામ આવે છે.
આ નોન-લિંક્ડ અને પાર્ટિસિપેન્ટિંગ પ્લાન છે.
બજારના ઉતાર-ચઢાવની અસર તેના પર પડતી નથી.
0-12 વર્ષના બાળકો માટે પોલિસી લઈ શકાય છે.
વચ્ચે-વચ્ચે મની બેકનો લાભ પણ મળે છે.
આ સાથે લાઇફ કવર અને બોનસનો ફાયદો મળે છે.
સુરક્ષિત રિટર્ન માટે આ માતા-પિતા માટે આદર્શ યોજના છે.
કઈ રીતે બનશે 19 લાખનું ફંડ
દરરોજ ₹150 ની બચતથી આ સ્કીમમાં રોકાણ શરૂ કરી શકાય છે
મહિને આશરે 4500 રૂપિયાનું રોકાણ થાય છે
એક વર્ષમાં લગભગ ₹55,000 જમા થઈ જાય છે
24 વર્ષમાં કુલ યોગદાન આશરે 14 લાખ થાય છે
મેચ્યોરિટી પર બોનસ અને વ્યાજ અલગથી સામેલ થાય છે.
કુલ ફંડ આશરે 19 લાખ સુધી પહોંચી જાય છે
આ રકમ બાળકોના અભ્યાસ અને લગ્નમાં કામ આવે છે.
સુરક્ષિત વિકલ્પ તરીકે આ પોલિસી ફાયદાકારક છે.
પ્રીમિયમ ગેમને સમજો
LIC ન્યૂ ચિલ્ડ્રન્સ મની બેક પ્લાન હેઠળ પ્રીમિયમ ચૂકવણી સંપૂર્ણપણે સલામત છે.
તમે માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધ-વાર્ષિક અથવા વાર્ષિક ધોરણે પ્રીમિયમ ચૂકવી શકો છો.
આ સુવિધા રોકાણને સરળ બનાવે છે, કોઈપણ બજેટ અનુસાર.
નિયમિત અને સુરક્ષિત ચુકવણીઓ બચતને મજબૂત બનાવે છે.
ઓછી આવક ધરાવતા લોકો પણ સરળતાથી રોકાણ શરૂ કરી શકે છે.
લાંબા ગાળાના ભંડોળ તણાવ વિના બનાવવામાં આવે છે.
આ સુગમતા બાળકોને તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરે છે.
બાળકોને આ પૈસા ક્યારે પાછા મળે છે?
LIC ન્યૂ ચિલ્ડ્રન્સ મની બેક પ્લાન હેઠળ, બાળકોને ચોક્કસ ઉંમરે પૈસા પાછા મળે છે.
આ પૈસા 18, 20, 22 અને 25 વર્ષની ઉંમરે પાછા આપવામાં આવે છે.
18 વર્ષની ઉંમરે, વીમા રકમના 20% પરત કરવામાં આવે છે.
20 વર્ષની ઉંમરે, બીજા 20% પરત કરવામાં આવે છે.
22 વર્ષની ઉંમરે, 20% પરત કરવામાં આવે છે.
20% વળતર પણ આપવામાં આવે છે.
બાકીની 40% રકમ 25 વર્ષના અંતે ચૂકવવામાં આવે છે.
અંતિમ ચુકવણી પર બોનસ પણ ઉપલબ્ધ છે.
આ રકમ અભ્યાસ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.
આ યોજના મોટા ખર્ચાઓ માટે મજબૂત નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.
પ્રીમિયમથી લઈને સમ એશ્યોર્ડ સુધી સમજો
આ યોજનામાં લઘુત્તમ સમ એશ્યોર્ડ 1 લાખથી શરૂ થાય છે.
મહત્તમ રકમની કોઈ મર્યાદા નથી.
રોકાણ તમે તમારી આવક અને ક્ષમતા અનુસાર કરી શકો છો.
પોલિસીની મેચ્યોરિટીનો સમયગાળો 25 વર્ષ હોય છે.
આખા ટર્મ સુધી રોકાણ કરવા પર બધુ ફંડ મેચ્યોરિટી પર મળે છે.
પોલિસીધારકના મૃત્યુ પર નોમિનીને વીમાની રકમ મળે છે.
નોમિનીને ઓછામાં ઓછા 105 ટકા પ્રીમિયમ રકમ મળે છે.
આ સાથે સમ એશ્યોર્ડની સાથે જમા બોનસ જોડવામાં આવે છે.
આ રકમ પરિવારને નાણાકીય સુરક્ષા આપે છે.
આ યોજના લાંબાગાળાના સુરક્ષિત રોકાણ માટે બેસ્ટ છે.
વધુ જાણકારી માટે તમે LICની સત્તાવાર વેબસાઇટની મદદ લઈ શકો છો.
(નોટઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે અને તેને કોઈ રોકાણની સલાહના રૂપમાં ન માનો. રોકાણ માટે તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો)
