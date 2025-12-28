Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

LICની ગજબ સ્કીમ... ફક્ત એકવાર કરો રોકાણ અને આજીવન મેળવો 1 લાખ રૂપિયાનું પેન્શન

જો તમે વૃદ્ધાવસ્થામાં નિયમિત આવક મેળવવા માંગતા હો તો LICની નવી જીવન શાંતિ પોલિસી અસરકારક બની શકે છે. આ સ્કીમમાં એકવાર રોકાણ કર્યા પછી તમને આજીવન પેન્શન મળે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:15 PM IST

Trending Photos

LICની ગજબ સ્કીમ... ફક્ત એકવાર કરો રોકાણ અને આજીવન મેળવો 1 લાખ રૂપિયાનું પેન્શન

દરેક વ્યક્તિ પોતાની આવકનો અમુક ભાગ બચાવે છે અને તેને એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવાની યોજના બનાવે છે જ્યાં તેમના પૈસા સુરક્ષિત હોય અને મજબૂત વળતર મળે, જેથી તેમને તેમના જીવનના અંતમાં એટલે કે નિવૃત્તિમાં પૈસાની ચિંતા ન કરવી પડે. આ સંદર્ભમાં દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની LICની પોલિસીઓ ખૂબ જ જાણીતી છે. આ યોજનાઓમાંથી એક LIC નવી જીવન શાંતિ યોજના છે. તે ફક્ત એકવાર રોકાણ સાથે આરામદાયક આજીવન પેન્શન આપે છે. 

LICની અદ્ભુત નવી જીવન શાંતિ યોજના

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ અનેક પેન્શન યોજનાઓ ચલાવે છે અને આપણે જે યોજના વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે LIC નવી જીવન શાંતિ યોજના છે. તે નિવૃત્તિ પછી આજીવન પેન્શનની ગેરંટી આપે છે, જે તેને ખૂબ જ લોકપ્રિય બનાવે છે. નોંધનીય છે કે નવી જીવન શાંતિ યોજના એક વાર્ષિકી યોજના છે અને તમે સાઇન અપ કરતી વખતે તમારું પેન્શન નક્કી કરી શકો છો, જેના પછી તમને જીવનભર સમાન માસિક પેન્શન મળશે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત એક જ વાર રોકાણ કર્યા પછી, તમારી પેન્શનની ચિંતા દૂર થઈ જાય છે.

5-વર્ષનો લોક-ઇન પીરિયડ

LIC નવી જીવન શાંતિ યોજના માટે લોક-ઇન પીરિયડ પાંચ વર્ષનો છે. આનો અર્થ એ છે કે એકસાથે રોકાણ કર્યા પછી રકમ પાંચ વર્ષ માટે લોક-ઇન રહે છે. આ પછી તમને તમારા રોકાણના આધારે માસિક પેન્શન મળશે. આ LIC યોજનામાં લઘુત્તમ રોકાણ 1.5 લાખ છે, પરંતુ આજે તમે જેટલું ઇચ્છો તેટલું રોકાણ કરી શકો છો અને જેટલું વધુ રોકાણ કરશો, તેટલું વધારે પેન્શન મળશે.

આ LIC યોજના બે વિકલ્પોમાં ઓફર કરવામાં આવે છે. આમાંથી એક ડિફર્ડ એન્યુઇટી ફોર સિંગલ લાઇફ છે, જ્યારે બીજો ડિફર્ડ એન્યુઇટી ફોર જોઈન્ટ લાઈફ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે એક જ યોજનામાં રોકાણ કરી શકો છો અથવા સંયુક્ત વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.

કેવી રીતે કામ કરે છે એન્યુઇટી પ્લાન ?

પોલિસીધારકને આજીવન પેન્શન મળે છે. જો કે, જો પોલિસીધારક કોઈ કારણોસર મૃત્યુ પામે છે અને તેમની પાસે ડિફર્ડ એન્યુઇટી ફોર સિંગલ લાઇફ પ્લાન હોય, તો તેમના ખાતામાં જમા કરાયેલા પૈસા દસ્તાવેજોમાં સૂચિબદ્ધ નોમિનીને આપવામાં આવે છે. ડિફર્ડ એન્યુઇટી ફોર જોઈન્ટ લાઈફ પ્લાન પસંદ કરનારા પોલિસીધારકોમાંથી એકના મૃત્યુના કિસ્સામાં પેન્શન લાભ બીજાને આપવામાં આવે છે. જો કે, બંને વ્યક્તિઓના મૃત્યુના કિસ્સામાં, સંપૂર્ણ રકમ નોમિનીને આપવામાં આવે છે.

વય મર્યાદા અને અન્ય લાભ

આ LIC પોલિસી માટે વય મર્યાદા 30 થી 79 વર્ષ છે. જ્યારે આ યોજના કોઈ જોખમ કવરેજ આપતી નથી, તેમ છતાં તે બીજા અસંખ્ય લાભો આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે આ LIC પેન્શન યોજનાને કોઈપણ સમયે સરેન્ડર કરી શકો છો. વધુમાં એકવાર તમે રોકાણ કરી લો પછી તમે કોઈપણ ઇચ્છિત સમયગાળા પર તમારું પેન્શન મેળવી શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે તમે તમારું પેન્શન માસિક, છ માસિક, અથવા વાર્ષિક રૂપે એકસાથે મેળવી શકો છો.

વાર્ષિક 1 લાખનું પેન્શન કેવી રીતે મેળવી શકો છો ?

એલઆઈસી નવી જીવન શાંતિ યોજનાને ધ્યાનમાં લેતા જો કોઈ 55 વર્ષીય વ્યક્તિ આ યોજના ખરીદતી વખતે 11 લાખ જમા કરાવે છે અને તેને પાંચ વર્ષ સુધી રાખે છે, તો આ એકસાથે રોકાણ પર 1,01,880 થી વધુનું વાર્ષિક પેન્શન મેળવી શકે છે. છ માસિક પેન્શન રકમ 49,911 હશે અને માસિક પેન્શન 8,149 હશે. 1.5 લાખના ઓછામાં ઓછા રોકાણ સાથે પણ તમે 1,000નું નિશ્ચિત પેન્શન સુરક્ષિત કરી શકો છો. એકંદરે, નિવૃત્તિ યોજના તરીકે આ પોલિસી પસંદ કરવી એક નફાકારક સોદો સાબિત થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
GOVT SCHEMEPension PlanBest LIC schemeLICLIC Policy

Trending news