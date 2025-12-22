LICનો જકાસ પ્લાન, બસ 4 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભરો...પછી તમને મળશે 1 કરોડ રૂપિયા
LIC Best Plan, New Policy: એલઆઈસી તરફથી ગ્રાહકો માટે સમયાંતરે તેમની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને જાત જાતના પ્લાન રજૂ થતા હોય છે. આવો જ એક પ્લાન છે જેના વિશે અમે તમને જણાવીશું. જે શેરબજાર સાથે લિંક ન હોવા છતાં જબરદસ્ત છે.
દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની LIC ગ્રાહકોની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન રજૂ કરે છે. કંપનીના કેટલાક પ્લાન એવા છે જેમાં તમારે થોડા વર્ષો સુધી રોકાણ કરવું પડશે અને ત્યારબાદ તમને એક ઝટકે મસમોટી રકમ મળી શકશે. એલઆઈસીના અનેક પ્લાનમાંથી આવો જ એક પ્લાન છે જીવન શિરોમણી યોજના. આ પ્લાનને એવા લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરાયો છે જેમની આવક સારી હોય. એલઆઈસી જીવન શિરોમણી(LIC Jeevan Shiromani) માં તમારે ચાર વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે. આ પ્રીમિયમ જો કે થોડું વધુ હોય છે.
એક કરોડના સમ એશ્યોર્ડની ગેરંટી
જીવન શિરોમણી યોજનામાં વીમા કંપની તરફથી ઓછામાં ઓછા એક કરોડ રૂપિયાના સમ એશ્યોર્ડની ગેરંટી આપવામાં આવે છે. તેમાં મહત્તમ સમ એશ્યોર્ડની લિમિટ હોતી નથી. જીવન શિરોમણી પોલીસી એક એવી બચત યોજના છે જે શેર બજાર સંલગ્ન નથી. તે પર્સનલ લાઈફ ઈન્શ્યુરન્સ સ્કીમ છે. જેમાં ચાર વર્ષ સુધી તમારે દર મહિને લગભગ 94000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું રહે છે. તમે ઈચ્છો તો પ્રીમિયમને દર મહિને, ત્રણ મહિને કે પછી છ મહિને કે વર્ષે એકવાર પણ ભરી શકો છો.
ક્યારે લઈ શકો પોલીસી
જીવન શિરોમણી પોલીસી લેવા માટે તમારી ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ હોવી જોઈએ. જો મહત્તમ ઉંમરની વાત કરીએ તો 14 વર્ષની પોલીસી માટે ઉંમર 55 વર્ષ, 16 વર્ષની પોલીસી માટે 51 વર્ષ, 18 વર્ષની પોલીસી માટે વધુમાં વધુ 48 વર્ષ અને 20 વર્ષની પોલીસી માટે વધુમાં વધુ 45 વર્ષ ઉંમર હોવી જોઈએ. જીવન શિરોમણી યોજના હેઠળ તમને સમયાંતરે પૈસા પાછા મળતા રહે છે. આ કારણે તેને મની બેક પ્લાન પણ કહે છે.
પોલીસીની વિગતો શું છે?
જો તમે 14 વર્ષ માટે પોલીસી લો તો તમને 10માં અને 12માં વર્ષમાં તમારા વીમાની મૂળ રકમના 30 ટકા મળશે. એ જ રીતે 18 વર્ષની પોલીસી લો તો 14માં અને 16માં વર્ષમાં 40 ટકા અને 20 વર્ષની પોલીસી લો તો 16માં અને 18માં વર્ષમાં 45 ટકા રકમ મળશે. પોલીસી પૂરી થયા બાદ બાકી બચેલી રકમ એક સાથે તમને મળશે.
કેટલાક નિયમો સાથે લોન પણ મળે.
પોલીસી લીધાના એક વર્ષ બાદ જો તમે આખુ વર્ષ પ્રીમિયમ ભર્યું હોય તો નિયમ મુજબ તમને લોન પણ મળી શકે છે. આ ઉપરાંત પોલીસીમાં ડેથ બેનિફિટ પણ સામેલ છે. ગ્રાહક પોલીસીની સરેન્ડર વેલ્યૂ (જો તમે પોલીસી અધવચ્ચે બંધ કરો તો તમને કેટલા પૈસા મળશે)ના આધારે લોન પણ લઈ શકે છે. પોલીસી પર લોન લેવા પર જે વ્યાજ દર લાગશે, તે સમય સમય પર નક્કી થતો રહેશે. જો પોલીસી હોલ્ડરને કોઈ ગંભીર બીમારી થઈ હોવાનું સામે આવે તો તેને વીમા રકમના 10 ટકા એક વખતમાં મળી જાય છે. વધુ જાણકારી માટે તમે એલઆઈસીની વેબસાઈટ https://licindia.in/ પર જઈ શકો છો.
