/LIC એ લોન્ચ કર્યા બે સૌથી ધમાકેદાર પ્લાન, એક જ પ્રીમિયમ પર પતિ-પત્ની બન્ને થશે કવર; રિટર્ન પણ મળશે શાનદાર

LIC Jeevan Sathi Plan: LIC દ્વારા પતિ-પત્ની બન્નેને કવર કરતા બે શાનદાર પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્લાનમાં એક જ પ્રીમિયમ પર પતિ-પત્ની બન્નેનું ઇન્શ્યોરન્સ રહે છે. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
LIC New Plan: સરકારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC)એ પરિણીત લોકો માટે ખૂબ જ શાનદાર અને અનોખો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. એલઆઈસી તરફથી બે નવા જોઈન્ટ લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ સેવિંગ પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. નવા પ્લાનનું નામ 'એલઆઈસી ન્યૂ જીવન સાથી સિંગલ પ્રીમિયમ' (LIC’s New Jeevan Sathi - Single Premium) અને 'એલઆઈસી ન્યૂ જીવન સાથી લિમિટેડ પ્રીમિયમ' (LIC’s New Jeevan Sathi - Limited Premium) છે. આ બન્ને પ્લાન ખાસ કરીને એવા કપલને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેઓ એક જ પોલિસી હેઠળ ફાઇનાન્સિયલ સિક્યોરિટી અને લોન્ગ ટર્મ સેવિંગ્સનો લાભ લેવા માંગે છે.
આ બન્ને પ્રોડક્ટ નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ અને બજારના રિસ્કથી સંપૂર્ણપણે અલગ એટલે કે નોન-માર્કેટ લિંક્ડ પ્લાન છે. આનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે, આમાં પોલિસીધારકને પહેલાથી નક્કી કરેલા ગેરંટીકૃત એડિશન્સ અને એફડી (FD) જેવા બેનિફિટ્સ મળે છે, જેનાથી મેચ્યોરિટી અને મળનારા રિટર્ન અંગે સંપૂર્ણ નિશ્ચિતતા રહે છે.
શું છે LIC ન્યૂ જીવન સાથી સિંગલ પ્રીમિયમ પ્લાન?
એલઆઈસીનો 'ન્યૂ જીવન સાથી સિંગલ પ્રીમિયમ' એ નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ, પર્સનલ લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ અને સેવિંગ પ્લાન છે. આ એક એવો પ્લાન છે જેમાં પતિ-પત્ની બન્નેને એકસાથે કવર કરવામાં આવે છે અને પ્રીમિયમની ચૂકવણી માત્ર એક જ વાર એટલે કે સિંગલ પ્રીમિયમ તરીકે કરવાની હોય છે.
આ એક નોન-પાર પ્રોડક્ટ હોવાથી પોલિસીધારકના મૃત્યુ પર અથવા જીવિત રહેવા પર મળનારા તમામ બેનિફિટ્સ સંપૂર્ણપણે ગેરંટીકૃત અને ફિક્સ્ડ હોય છે. આ યોજનાને કંપનીના વાસ્તવિક પરફોર્મન્સ કે પ્રોફિટ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. તેનો સીધો અર્થ એ છે કે, આ પોલિસી ભવિષ્યમાં મળનારા કોઈપણ બેનિફિટ જેવા કે બોનસ કે સરપ્લસમાં હિસ્સો મેળવવા માટે હકદાર રહેશે નહીં.
સિંગલ પ્રીમિયમ પ્લાનની ખાસિયત
સિંગલ પ્રીમિયમ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે, આમાં પ્રીમિયમની એકસાથે ચૂકવણી કરવાની હોય છે, જેનાથી દર વર્ષે પ્રીમિયમ જમા કરાવવાની ઝંઝટ પૂરી થઈ જાય છે. આ પોલિસી પરિણીત કપલને એક જ છત્ર હેઠળ જોઈન્ટ ઈન્શ્યોરન્સ સિક્યોરિટી આપે છે. પ્લાન હેઠળ સમગ્ર પોલિસી સમયગાળા દરમિયાન દર 1,000 રૂપિયાના બેસિક સમ એશ્યોર્ડ પર 70 રૂપિયાના દરે ગેરંટીકૃત એડિશન આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગ્રાહકોને પોતાની જરૂરિયાત અનુસાર રિસ્ક કવર પસંદ કરવા માટે બે 'ડેથ બેનિફિટ ઓપ્શન્સ' મળે છે. પોલિસીધારક પોતાની સુવિધા અનુસાર પોલિસીના સમયગાળાની પસંદગી કરી શકે છે અને મેચ્યોરિટી કે ડેથ બેનિફિટની રકમને એકસાથે લેવાને બદલે હપ્તામાં મેળવવાનો વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકે છે.
શું છે LIC ન્યૂ જીવન સાથી લિમિટેડ પ્રીમિયમ પ્લાન?
એલઆઈસીનો બીજો પ્લાન 'ન્યૂ જીવન સાથી લિમિટેડ પ્રીમિયમ' પણ એક નોન-પાર, નોન-લિંક્ડ, ઈન્ડિવિડ્યુઅલ સેવિંગ્સ પ્લાન છે. આ જોઈન્ટ લાઈફ એન્ડોમેન્ટ પ્લાન એવા લોકો માટે ઉત્તમ છે જેઓ માત્ર એક ચોક્કસ મર્યાદિત સમયગાળા સુધી જ પ્રીમિયમ ચૂકવવા માંગે છે, પરંતુ સુરક્ષા લાંબા સમય સુધી ઈચ્છે છે. આ પ્લાન બચત અને સુરક્ષાનું એક શાનદાર કોમ્બિનેશન છે, જેમાં મેચ્યોરિટી અથવા મૃત્યુ થવા પર મળનારું રિટર્ન સંપૂર્ણપણે ફિક્સ્ડ અને ગેરંટીકૃત હોય છે.
લિમિટેડ પ્રીમિયમ પ્લાનના ખાસ ફીચર્સ
આ જોઈન્ટ લાઈફ પ્લાન પણ કોઈપણ પરિણીત કપલને એક જ પોલિસી હેઠળ કવર કરે છે. આ પ્લાનની USP એ છે કે, પ્રીમિયમ પેમેન્ટના સમયગાળા દરમિયાન જો બન્ને ભાગીદારોમાંથી કોઈ એકનું વહેલું મૃત્યુ થાય છે, તો ભવિષ્યના તમામ પ્રીમિયમ સંપૂર્ણપણે માફ કરી દેવામાં આવે છે અને પોલિસી કોઈપણ અડચણ વગર ચાલુ રહે છે. આ પ્લાનમાં સમગ્ર પોલિસી સમયગાળા દરમિયાન ચૂકવવામાં આવેલા કુલ વાર્ષિક ટેબ્યુલર પ્રીમિયમના 7% ના શાનદાર દરે ગેરંટીકૃત એડિશન ઉમેરવામાં આવે છે. ગ્રાહકોને આમાં બે ડેથ બેનિફિટ ઓપ્શન પસંદ કરવાની, પ્રીમિયમ ચૂકવવાની અને પોલિસીનો સમયગાળો નક્કી કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળે છે.