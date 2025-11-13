ઘર બેઠા આજીવન મળશે 1,42,500 નું પેન્શન, માત્ર એક વખત કરો રોકાણ, LICની શાનદાર સ્કીમ
દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની LIC લોકોની જરૂરિયાત પ્રમાણે અનેક પોલિસી ઓફર કરે છે. આજે અમે તમને એલઆઈસીની જીવન શાંતિ પોલિસી વિશે જણાવીશું, જેમાં રોકાણ કરી તમે પેન્શનની વ્યવસ્થા કરી શકો છો.
LIC Pension Plan: એલઆઈસી દેશના દરેક નાગરિકોની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં રાખી અનેક સ્કીમ્સ ચલાવે છે. તેમાં એક પ્લાન છે LIC ન્યૂ જીવન શાંતિ પ્લાન (LIC New Jeevan Shanti Plan). આ સ્કીમ જે લોકો માટે ખાસ કરી બનાવવામાં આવી છે, જેની પાસે વૃદ્ધાવસ્થા માટે નિવૃત્તિ ફંડ તો છે પરંતુ પેન્શનની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. આ પ્લાન હેઠળ તમારે માત્ર એક વખત પ્રીમિયમ જમા કરવાનું છે, ત્યારબાદ નિવૃત્તિની ઉંમર પર તમને પેન્શન મળવા લાગશે અને આ પેન્શન જીવનભર માટે હશે. તેવા ઘણા લોકો છે જેને આ સ્કીમની જાણકારી નથી. આવો અમે તમને આ સ્કીમ વિશે દરેક માહિતી આપીએ.
શું છે ન્યૂ જીવન શાંતિ પ્લાન?
LIC નો ન્યૂ જીવન શાંતિ પ્લાન (LIC New Jeevan Shanti Plan) એક નોન પાર્ટિસિપેટિંગ, ઈન્ડિવિઝ્યુઅલ, સિંગલ પ્રીમિયમ, ડેફર્ટ એન્યુટી પ્લાન છે. તેમાં તમારે તેમાં માત્ર એક વખત પ્રીમિયમ ભરવું પડશે અને ત્યારબાદ આજીવન પેન્શનની વ્યવસ્થા કરી શકો છો. પેન્શન માટે તમારે વાર્ષિક, છમાસિક, ક્વાર્ટર અને માસિકનો વિકલ્પ મળે છે. તેમાં સિંગલ અને જોઈન્ટ બંને પ્રકારના પ્લાન ઓફર કરવામાં આવે છે.
સિંગલ લાઇફ પ્લાન માટે ડિફર્ડ એન્યુઇટી
નવી જીવન શાંતિ યોજના બે રોકાણ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે, પહેલો સિંગલ લાઇફ અને બીજો સંયુક્ત જીવન. જો તમે 'ડિફર્ડ એન્યુઇટી ફોર સિંગલ લાઇફ' (Deferred Annuity for Single Life) પ્લાનમાં રોકાણ કરો છો, તો તમને ડિફર્ડ પીરિયડ પૂર્ણ થયા પછી પેન્શન તરીકે નિશ્ચિત રકમ મળે છે અને તમારા મૃત્યુ પછી રોકાણ કરેલા પૈસા તમારા નોમિનીને પરત કરવામાં આવે છે.
ડેફર્ટ એન્યુટી ફોર જોઈન્ટ લાઇફ પ્લાન
બીજી બાજુ, જો તમે ડેફર્ટ એન્યુટી ફોર જોઈન્ટ લાઇફ પ્લાન' માં રોકાણ કરો છો, તો તમને વિલંબિત સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી પેન્શન મળવાનું શરૂ થાય છે અને તમારા મૃત્યુ પછી, જે વ્યક્તિનું નામ સંયુક્ત રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યું છે તેને આજીવન પેન્શન મળે છે. રોકાણ કરેલી રકમ બંનેના મૃત્યુ પછી જ નોમિનીને પરત કરવામાં આવે છે.
લઘુત્તમ અને મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા શું છે?
આ યોજનામાં ઓછામાં ઓછા 1.5 લાખનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. મહત્તમ ખરીદી કિંમતની કોઈ મર્યાદા નથી. 1.5 લાખના રોકાણ પર, તમને વાર્ષિક 12 હજાર રૂપિયા અને માસિક 1000 રૂપિયા પેન્શન મળે છે. 30 થી 79 વર્ષની કોઈપણ વ્યક્તિ આ પોલિસી ખરીદી શકે છે.
લઘુત્તમ અને મહત્તમ મુલતવી સમયગાળો
આ પોલિસી ખરીદતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે મુલતવી રાખવાનો સમયગાળો (રોકાણ અને પેન્શનની શરૂઆત વચ્ચેનો સમયગાળો) જેટલો વધારે હશે અથવા ઉંમર જેટલી વધારે હશે, તેટલું સારું પેન્શન તમને મળશે. લઘુત્તમ મુલતવી રાખવાનો સમયગાળો 1 વર્ષ છે અને મહત્તમ મુલતવી રાખવાનો સમયગાળો 12 વર્ષ છે.
આ રીતે થશે 1,42,500 વાર્ષિક પેન્શનની વ્યવસ્થા
જો તમે ન્યૂ જીવન શાંતિ પ્લાનના ડેફર્ટ એન્યુટી ફોર સિંગલ લાઇફને 45 વર્ષની ઉંમરમાં 10 લાખ રૂપિયામાં ખરીદો છો અને 12 વર્ષનો ડેફરમેન્ટ પીરિયડ રાખો છો તો તમને 12 વર્ષ બાદ વાર્ષિક 1,42,500 રૂપિયા મળવાના શરૂ થઈ જશે. છમાસિક પેન્શનનો વિકલ્પ પસંદ કરો છો તો 69,825 રૂપિયા છ મહિને, ત્રિમાસીક પેન્શનનો વિકલ્પ પસંદ કરવા પર 34,556 રૂપિયા અને માસિક પેન્શન વિકલ્પ પસંદ કરવા પર દર મહિને 11400 રૂપિયા મળશે.
સંયુક્ત યોજનામાં રૂ. 10 લાખનું રોકાણ કરવાથી?
જો તમે 45 વર્ષની ઉંમરે રૂ. 10 લાખનો ડિફર્ડ એન્યુઇટી ફોર જોઇન્ટ લાઇફ પ્લાન ખરીદો છો, તો તમને વાર્ષિક રૂ. 1,33,400, દર છ મહિને રૂ. 65,366 દર ત્રણ મહિને રૂ. 32,350 અને દર મહિને રૂ. 10,672 પેન્શન મળશે.
આ સુવિધાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે
આ પોલિસીમાં, તમને લોન લેવાની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે, જ્યારે મૃત્યુ લાભો પણ પોલિસીમાં શામેલ છે. જો તમને પોલિસી ખરીદ્યા પછી પસંદ ન આવે, તો તમે તેને ગમે ત્યારે સરેન્ડર કરી શકો છો.
